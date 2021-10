Het rijbewijs, het meest gebruikte identiteitsbewijs in Nederland, wordt vanwege de CoronaCheck-app meer dan ooit tevoorschijn gehaald. Daarmee is het risico ook groter geworden dat je het document verliest. Wie dat overkomt, mag mogelijk een maand lang geen auto besturen en is minimaal 40 euro kwijt.

Als je je rijbewijs verliest of als het gestolen wordt, moet je dit bij de gemeente of (online) bij de RDW melden.

Een nieuw rijbewijs vraag je op afspraak aan bij de gemeente. In sommige gemeentes komen wachttijden van meer dan een maand voor. En dan is er nog de levertijd van een nieuw rijbewijs, waardoor het nog eens vijf dagen langer duurt voordat je het roze pasje weer in bezit hebt.



Als je haast hebt en snel weer achter het stuur wil kruipen, is het de overweging waard om een spoedaanvraag te doen. Daar betaal je volgens het CBR ongeveer 35 euro extra voor. Met zo'n spoedaanvraag kun je je nieuwe rijbewijs meestal de volgende dag ophalen.

Huidige wachttijden per gemeente voor een nieuw rijbewijs (exclusief de vijf dagen levertijd) Den Haag: 18 tot 35 dagen

Amsterdam: 14 tot 27 dagen

Zwolle: 21 dagen

Almere: 18 dagen

Rotterdam: 3 tot 19 dagen

's Hertogenbosch: 5 tot 6 dagen

Arnhem: 4 dagen

Maastricht: 4 dagen

Vlissingen: 3 dagen

Leeuwarden: 3 dagen

Groningen: 1 tot 7 dagen

Utrecht: 1 tot 4 dagen

Als je je rijbewijs verliest, mag je in geen enkel geval de weg op. Dit is anders dan bij een verlopen rijbewijs, waarmee je in sommige gevallen nog een aantal maanden mag doorrijden. Als je je rijbewijs bent verloren en je gaat tóch de weg op, riskeer je een boete van 100 euro.

Waarom bestaat er geen QR-code als rijbewijs?

Maar is het rijbewijs zoals we het kennen niet achterhaald? En wordt het niet eens tijd om het te vervangen door een QR-code? Volgens Esther van Schaik van de RDW voert het te ver om het plastic pasje als ouderwets te bestempelen.

"In Nederland is het rijbewijs sinds 1 januari 2005 ook een identiteitsdocument, inmiddels zelfs het meestgebruikte. Je kunt het rijbewijs dus ook gebruiken voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. En natuurlijk wil niemand dat hier misbruik van wordt gemaakt, want identiteitsfraude kan voor een slachtoffer verstrekkende gevolgen hebben. Om misbruik, fraude en vervalsing tegen te gaan, is het rijbewijs voorzien van echtheidskenmerken."

Een QR-code als rijbewijs lijkt er dus nog niet in te zitten. Van Schaik: "De echtheidskenmerken zijn vooralsnog niet in te bouwen in een QR-code en daarom is zo'n code geen geschikt alternatief. Overigens wordt er momenteel wel gesproken over de mogelijkheid om een digitaal rijbewijs te introduceren. Dit kan echter nog wel enige jaren duren. Het zit nu in de onderzoeksfase, onder andere om uit te zoeken hoe het met de wetgeving zit."

Rijbewijs was bij de eerste auto's niet nodig In 1896 kwam de eerste auto naar Nederland. Maar volgens het CBR was pas een kleine tien jaar later voor het eerst een rijbewijs verplicht. Dat werd op aanvraag verstrekt, een (theorie)examen was niet nodig.

Op 1 september 1927 werd het Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid opgericht. Je moest vanaf toen examen doen. De kosten daarvan: 4 gulden, omgerekend 1,82 euro.

Vanaf 1934 ging het CBR aan de slag met het verbeteren van het rijexamen. Doel was ervoor te zorgen dat het rijexamen overal op hetzelfde niveau werd afgenomen. Examenkandidaten werden van tevoren ingelicht over de eisen van het examen, en moesten vanaf toen een half uur lang hun vaardigheden in de praktijk tonen. Voor die tijd duurde het praktijkexamen slechts een kwartier.

Het theorie-examen, dat eerst nog mondeling werd afgenomen, is sinds 1963 een schriftelijk examen. Tegenwoordig moeten de vragen via de computer worden beantwoord.

In 2006 werd het papieren rijbewijs vervangen door een plastic pasje.