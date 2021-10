VanMoof heeft het doek van de VanMoof V getrokken. De nieuwe fiets is het snelste exemplaar van het merk tot nu toe en haalt, afhankelijk van de regelgeving, snelheden van tot wel 50 kilometer per uur. De VanMoof V is per direct op uitnodiging te reserveren en verschijnt eind 2022 op de weg. De Nederlandse fabrikant zet in op een basisprijs van 3.498 euro.

Dat er ruim een jaar tussen aankondiging en levering zit, is niet zonder reden. VanMoof hoopt het komende jaar in overleg te gaan met (lokale) overheden, om samen tot manieren te komen om de fietsen sneller te laten rijden dan nu nog is toegestaan. Elders op deze site gaat medeoprichter Ties Carlier dieper in op de presentatie van de VanMoof V.

Volgens informatie van de Rijksoverheid gelden de volgende maximumsnelheden: op de rijbaan mag de speedpedelec de maximum snelheid van 45 kilometer per uur benutten. Op de fietspaden buiten de bebouwde kom geldt een maximum van 40 kilometer per uur, terwijl de bestuurders op fietspaden binnen de bebouwde kom niet harder mogen dan 30 kilometer per uur.

De VanMoof V kenmerkt zich door opvallende details. De VanMoof V kenmerkt zich door opvallende details. Foto: VanMoof

Ontwerp zo 'clean' mogelijk

De VanMoof V onderscheidt zich met de voor VanMoof kenmerkende vormtaal. Dat wil zeggen dat het ontwerp zo 'clean' mogelijk is. Het frame is daarentegen net even anders getekend dan bij de bekende VanMoof S3 het geval is.

De koplamp is zoals te doen gebruikelijk voor het merk in het frame geïntegreerd, maar dan ook net weer even anders uitgevoerd. Het duidelijkste herkenningspunt zijn de dikkere banden. Daarnaast heeft de VanMoof V aandrijving op beide wielen, een zogeheten Turbo Boost-functie voor extra kracht en een ontgrendeling die je met je voet kan bedienen.

Zoals gezegd is de VanMoof V allereerst alleen op uitnodiging te reserveren. In een later stadium zal ook het overige publiek zich kunnen intekenen op de fiets. Daarvoor kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Voor een reservering geldt een aanbetaling van 20 euro.