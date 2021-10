Het 'deurtje van de sloop' is tegenwoordig een portier uit de recycleketen. Hoe je het beestje ook noemt, feit blijft dat gebruikte auto-onderdelen omwille van de portemonnee en een betere wereld een prima alternatief zijn voor nieuwe. Helaas is zorgeloos uitruilen van onderdelen niet altijd mogelijk.

De schimmige sloperij van weleer heeft allang plaatsgemaakt voor een innovatieve branche waarin particulieren en autobedrijven goede en groene zaken doen. Het duurzaamheidsverslag van Auto Recycling Nederland (ARN) staat vol ronkende teksten en grafieken, maar één zin op de website van deze brancheorganisatie vertelt alles: "Wat overblijft van je oude auto, past nu in een boodschappentas."

Maar liefst 98,4 procent van de materialen van een afgedankte auto wordt hergebruikt. Een groot deel daarvan krijgt een tweede leven in een andere auto. Vaak aan de hand van een professionele monteur in de werkplaats, maar ook menig technisch aangelegde autobezitter kiest voor het 'tweedekansje'.

Zelf 'oogsten' en hergebruiken kan ook

Je kunt gebruikte auto-onderdelen immers ook zelf 'oogsten' en hergebruiken. Venyard in Roosendaal is een omgekeerde IKEA en een Jamin tegelijk. In deze 'snoepwinkel' van recyclingspecialist Van der Ven haal je iets uit elkaar om er plezier van te hebben. Gewapend met gereedschap en een grote kar loop je langs de 1.250 afgedankte auto's op zoek naar dat ene onderdeel dat jouw auto weer gezond maakt. Via de website kun je thuis de donorauto en zijn exacte locatie op het terrein al bekijken, inclusief een overzicht van wat er al door andere sleutelaars 'geoogst' is.

“Het concept is komen overwaaien uit de Verenigde Staten.” Tim van der Woude, Venyard

Je staat niet tot je enkels in de prut en verdwaalde onderdelen, maar keurig op aangeveegd asfalt. "Het concept is komen overwaaien uit de Verenigde Staten", vertelt Venyards woordvoerder Tim van der Woude. "We verwerken jaarlijks 35.000 afgedankte auto's. Van een groot deel daarvan halen we de bruikbare onderdelen eruit en verkopen deze aan particulieren en bedrijven. De restanten worden geplet en gaan dan naar de shredder", legt hij uit.

"Maar soms is een automodel erg populair of juist heel zeldzaam. Die auto gaat dan eerst op de Venyard, zodat liefhebbers naar hartenlust onderdelen kunnen demonteren voor hergebruik. Nu bepalen we nog op eigen ervaring welke auto's we daar neerzetten. We werken aan een automatiseringssysteem dat straks met algoritmes bepaalt wat er met een auto gebeurt."

Ook een prima oplossing voor de groeiende tekorten aan onderdelen

Wereldwijd is er een flink tekort aan nieuwe auto-onderdelen en dan kan hergebruik bittere noodzaak zijn. Bij Bart Ebben in Malden weten ze dat als geen ander. Het ene deel van het bedrijf levert (jonge) gebruikte onderdelen van Peugeot en Citroën, het andere is een gespecialiseerd garagebedrijf. "De onderdelendivisie is opgericht in de tijd dat de Citroën DS nog volop rondreed", vertelt Jan Veltman, directeur van het garagebedrijf. "Er was een tekort aan onderdelen voor dit model, daarom startte mijn schoonvader met de verkoop van gebruikte onderdelen. Nu zie je eigenlijk eenzelfde situatie. Onderdelen waar je normaal lang op moet wachten, kunnen wij snel leveren", aldus Veltman.

"We leveren aan particulieren en dealers. Soms komen de klanten zelfs via de merkimporteur bij ons binnen. In onze werkplaats zien we de vraag naar gebruikte onderdelen groeien. Niet alleen vanwege de prijs, maar beslist ook vanwege toenemend milieubewustzijn. Uiteraard brengen we dat aspect expliciet onder de aandacht van de klant. In Frankrijk is een garage zelfs verplicht om klanten een reparatie met gebruikte onderdelen aan te bieden. Dat zie ik in Nederland nog niet gebeuren."

Groene gedachte wordt geremd door technische vooruitgang

Met name voor garagebedrijven die in de zakelijke markt actief zijn, is de montage van gebruikte delen vanuit het groene perspectief erg belangrijk. Ernestine Voskuilen van de gelijknamige garage in Houten: "Wij dragen het GroenGedaan!-label van de Stichting Duurzaam. Steeds meer zakelijke klanten, zoals banken en leasemaatschappijen, laten het duurzame aspect zwaar meetellen als ze op zoek gaan naar een partner voor hun wagenpark. Hergebruik van onderdelen is dan geen wassen neus, maar verantwoordelijkheid nemen."

Het wrange is dat de technische ontwikkelingen het hergebruik van met name elektronische onderdelen steeds lastiger maken. "In steeds meer technische onderdelen zit gecodeerde elektronica, die communiceert met de centrale auto-elektronica", licht garage-eigenaar Henk Voskuilen toe.

"De code van een gebruikt onderdeel kun je niet of nauwelijks inleren in de computer. Dat maakt weliswaar autocriminaliteit lastiger, maar je bent hierdoor wel gebonden aan een nieuw, blanco onderdeel. Daar profiteert de autofabrikant uiteraard ook weer van. Bovendien zijn onderdelen die schijnbaar gelijk zijn door tussentijdse updates en uiteenlopende toeleveranciers niet altijd uitwisselbaar. Maar gelukkig kun je nog heel veel onderdelen wél hergebruiken. Daardoor bespaar je zo'n 10 tot 50 procent op de materiaalkosten."