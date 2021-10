Toen een groot aantal tankstations in het Verenigd Koninkrijk vorige maand 'nee' moest verkopen door problemen met de bevoorrading van brandstoffen, kropen talloze Britten achter hun computer om op zoek te gaan naar zuinige hybride auto's en elektrische modellen. In Nederland speelt het probleem van steeds hoger wordende brandstofprijzen. Is het resultaat hier ook dat mensen versneld de overstap naar (deels) elektrische auto's maken?

De Britse brancheorganisatie SMMT kon in september nog geen direct verband leggen met de brandstoftekorten in het Verenigd Koninkrijk en de gestegen verkoop van volledig elektrische auto's en stekkerhybrides, omdat de auto's al eerder besteld zijn. Wel zegt het SMMT dat er bij stekkerauto's al een poos sprake is van zogeheten 'bumper growth', oftewel verkoop die hoger is dan verwacht.

In september lag de verkoop van volledig elektrische auto's 49,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor de plug-inhybride kwam de groei uit op 11,5 procent. Gekeken naar de eerste negen maanden van dit jaar komen de groeicijfers uit op respectievelijk 87,9 procent en 104,9 procent.

Nog geen eenduidig beeld

In Nederland zijn er geen brandstoftekorten geweest bij de tankstations. Wel moet er steeds meer betaald worden aan de pomp. De adviesprijs voor benzine passeerde vorige week voor het eerst de grens van 2 euro per liter. Op het moment van schrijven is de adviesprijs 2,056 euro, terwijl die een maand geleden nog 1,847 euro was.

"We zien een daling van 10 procent in het gebruik van de zoekfilter benzine ten opzichte van begin dit jaar. Dat komt bijna volledig ten goede aan de zoekopdrachten elektrisch en hybride/benzine", aldus Rico van der Vlies van Automotive Mediaventions, het bedrijf achter de websites Gaspedaal, Autotrack en Autowereld. "Die cijfers gelden voor AutoTrack, maar over het algemeen is er amper verschil tussen de platformen, dus je kan stellen dat dit voor al onze sites geldt."

Bij Marktplaats hebben ze tot en met september geen stijging in vraag en aanbod naar elektrische en hybride auto's gezien, zo laat de verkoopsite desgevraagd weten.

De verkoopcijfers die RAI Vereniging, BOVAG en RDC maandelijks delen lijken echter voorzichtig op een trend te wijzen. Het aandeel van benzineauto's in de verkoop is in de eerste negen maanden van dit jaar teruggevallen tot 50,7 procent, waar dat vorig jaar nog 66,4 procent was.

Het aandeel van auto's met een vorm van hybrideaandrijving steeg in diezelfde periode van 17 naar 33,5 procent. Tel je de volledig elektrische modellen daarbij op, dan kom je uit op 46 procent dat een vorm van elektrificatie heeft.