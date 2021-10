Een gunstige basisprijs, een stevige korting van de dealerorganisatie en een subsidieregeling van de overheid gaven duizenden Nederlanders de afgelopen 2,5 jaar het laatste zetje om in een elektrische auto van MG te gaan rijden. Het van origine Britse merk in Chinese handen wil nu doorpakken in ons land en in de rest van Europa. Met de volgende auto's moet dat gebeuren.

MG wil stap voor stap uitgroeien tot een grotere speler in Nederland en Europa. Dat wil het merk enerzijds doen met betaalbare en no-nonsense modellen zoals de MG ZS EV, waar het in ons land in 2019 mee begon, en anderzijds met nieuwe aansprekende modellen voor onder meer de zakelijke markt.

MG is een Britse naam die enkele jaren geleden in handen kwam van SAIC, de grootste autofabrikant van China. Die bracht het merk terug naar het Verenigd Koninkrijk en later, toen de elektrische MG ZS EV beschikbaar kwam, ook naar andere markten.

"We zijn in landen als Nederland en Noorwegen begonnen met de ZS EV als bescheiden, functioneel en betaalbaar elektrisch vervoermiddel", zegt Mike Belinfante, namens SAIC verantwoordelijk voor MG in Europa. "Dankzij het succes ervan hebben we onze activiteiten uitgebreid naar inmiddels zestien Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje."

Succesnummer ZS EV grondig vernieuwd

Met de ZS EV raakte MG in Nederland een gevoelige snaar. Met het voordeel meegerekend reed je voor het bedrag van een Opel Corsa in een rijk uitgeruste, relatief grote en volledig elektrische SUV. In 2019 werden er direct al meer dan duizend exemplaren van de ZS EV verkocht en vorig jaar kwamen daar nog eens dik 2.200 exemplaren bij. Gemeten over de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller op ruim zeshonderd stuks.

Die auto is nu vernieuwd, waarbij de voor- en achterzijde van het model opnieuw werden getekend en een aangepast dashboard werd gemonteerd.

De belangrijkste wijzigingen zitten echter onderhuids, want er zijn nu grotere accupakketten beschikbaar. Een exemplaar van 50,3 kWh vervangt het bestaande accupakket van 44,5 kWh, waardoor het opgegeven rijbereik stijgt van 263 naar 320 kilometer. Daarnaast wordt een accupakket van 70 kWh leverbaar, waarmee 440 kilometer haalbaar moet zijn.

Wat niet veranderde is de betaalbaarheid van het model, want de prijzen zijn opnieuw relatief gunstig. De basisuitvoering kost 30.990 euro, de versie met het grotere accupakket 34.990 euro. Alle overige prijzen vind je hier. De gewijzigde ZS EV is per direct te bestellen en staat vanaf volgende maand bij de dealer.

Met een vernieuwd uiterlijk en opgewaardeerde techniek kan de ZS EV er weer tegenaan. Met een vernieuwd uiterlijk en opgewaardeerde techniek kan de ZS EV er weer tegenaan. Foto: MG

De eerste elektrische stationwagen op de markt

MG maakte vorige week tevens bekend dat de MG5 Electric, de eerste elektrische stationwagen van ons land, voor minder dan 30.000 euro in de prijslijst komt. De MG5 verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 in de showroom en heeft dankzij een accupakket van 61,1 kWh een opgegeven rijbereik van 400 kilometer. Later komt er een versie met een accupakket van 50,3 kWh naar Nederland, die goed is voor een actieradius van 320 kilometer.

De MG5 Electric is 4,54 meter lang en is daarmee zo'n 9 centimeter korter dan de stationwagenversie van de Volkswagen Golf. Achterin is plek voor 479 liter aan bagage. Met de achterbank plat past er 1.400 liter aan spullen achter in de MG.

De MG5 Electric heeft vooralsnog geen directe elektrische concurrent. De MG5 Electric heeft vooralsnog geen directe elektrische concurrent. Foto: MG

Marvel R moet opzien baren

Deze maand gaan bovendien de orderboeken open voor de MG Marvel R. Waar de ZS EV en MG5 de nuchtere autokoper moeten aanspreken, hoopt MG met de Marvel R de veeleisendere zakelijke rijder over de streep te trekken.

Die auto pronkt daarom onder meer met een groot aanraakscherm van 19,4 inch in het interieur en een uitgesproken vormgeving. De prijzen van de 4,67 meter lange SUV beginnen bij 45.985 euro. Voor dat bedrag monteert MG een accupakket van 70 kWh, waarmee je op papier 402 kilometer ver komt. Het maximale laadvermogen bedraagt 92 kWh, het trekgewicht 750 kilo.

Er komt ook een Performance-versie met vierwielaandrijving. Die auto kost weliswaar 50.485 euro, maar levert 288 in plaats van 180 pk. Daardoor kom je met 370 kilometer overigens wel iets minder ver.

418 Rijimpressie - MG Marvel R

MG wil rustig doorbouwen

Hoewel er op papier interessante modellen bij komen, gaat men bij MG niet direct hoog in de boom zitten. "We willen uiteraard meer verkopen, maar we realiseren ons ook dat we in veel landen nog maar net begonnen zijn. Daarom willen we allereerst een goede fundering leggen, investeren in lokale partners, een goede businesscase opbouwen en zo gestaag groeien in de segmenten waarin we actief zijn", legt Belinfante uit.

In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht MG 48.000 nieuwe personenwagens in Europa. Vorig jaar, toen het merk in veel minder landen actief was, waren dat er zo'n vijfduizend. In Nederland is MG al iets langer bezig, dus in ons land is het bedrijf wel iets meer gebrand op resultaten.

Nieuws over MG, video's en rijtests vind je op AutoWeek.nl