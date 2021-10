De herfst heeft afgelopen weekend met regen en wind zijn intrede gedaan in Nederland. Voor veel automobilisten hét moment om na te denken over welke banden er onder de auto moeten. Doorrijden op zomerbanden, wisselen voor winterbanden óf kiezen voor allseasons?

Zo'n acht jaar geleden begon de run op winterbanden. Leasemaatschappijen namen het koudweerschoeisel vaak standaard op in de contracten. Ook de particuliere rijder was te porren om zodra de r weer in de maand kwam, te wisselen van banden.

Maar uit de zogenoemde Bandenmonitor die fastfitter Kwik Fit vorige week presenteerde, blijkt dat een derde optie, de vierseizoenen- of allseasonband, sterk aan populariteit wint. Koos in 2013 nog maar 3,3 procent van de klanten voor deze gecombineerde zomer- en winterband, nu gaat dat al richting de 20 procent.

Dat gaat ten koste van de verkopen van met name zomerbanden; het marktaandeel van winterbanden schommelt de laatste jaren zo rond de 5 procent. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat universele ketens met name oudere en particulier gereden auto's onderhouden, dus helemaal representatief voor het complete Nederlandse wagenpark is het onderzoek wellicht niet.

Thuiswerken heeft de interesse voor allseasonbanden vergroot

Edo Wiggers, algemeen directeur van bandenspecialist Euromaster, onderschrijft het beeld dat de publicatie van concurrent Kwik Fit schetst. "We zien dat klanten die veel kilometers maken op de snelweg, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland of andere wintersportlanden rijden, toch wel trouw blijven aan de combinatie van zomer- en winterbanden. Dit is ook wat wij adviseren om in de winter veilig de weg op te gaan."

"Tegelijkertijd zien we met name bij particulieren, die over het algemeen minder kilometers maken en veelal in Nederland blijven, een stijgende vraag naar allseasonbanden. Dit is een trend van de laatste jaren, die door het thuiswerken al helemaal een hoge vlucht heeft genomen."

“Niet elke allseasonband voldoet aan de eisen die andere landen stellen aan winterbanden.” Ton Coppus, bandenfabrikant Vredestein

Kan een allseasonband de zomerse temperaturen wel aan?

De bandendiscussie draait meestal om de vraag of automobilisten voor winterbanden of voor allseasonrubber moeten gaan. In de Nederlandse kwakkelwinters hoef je nauwelijks besneeuwde wegen te trotseren en bij al te heftig weer kunnen steeds meer mensen gemakkelijk een dagje thuis werken. Maar bedenk wel dat allseasonbanden óók de zomerbanden vervangen en dus eveneens in de steeds heter wordende zomers optimaal moeten kunnen presteren.

"Het is een feit dat een allseasonband iets minder presteert bij heel hoge temperaturen", zegt Ton Coppus van bandenfabrikant Vredestein. "Maar dit weegt niet op tegen de enorme voordelen van een allseasonband in het voorjaar en de herfst, wanneer we soms vier seizoenen op een dag hebben. Je kunt dan nachtvorst in de nacht en vroege ochtend hebben, terwijl gedurende de dag de temperatuur kan stijgen tot 10-15 graden."

Erwin Brinksma, woordvoerder van de bandenbranchevereniging VACO, sluit zich daarbij aan. "Een allseasonband heeft kenmerken die passen bij een zomer- en winterband. Je kunt dat zien aan het profiel en ook het materiaal, de compound, is iets soepeler dan bij een zomerband. Daardoor slijt hij in de zomer wel harder dan een zomerband, maar die laatste slijt in de winter weer harder doordat je wielen op een gladde ondergrond sneller spinnen."

Brinksma raadt wel aan om voor een moderne auto banden te kiezen die specifieke wintereigenschappen hebben. "Auto's krijgen steeds grotere wielen, met plattere zomerbanden. Die worden keihard als het weer kouder wordt."

Klimaatverandering leidt tot meer regen

En dan is er nog de verplichting voor winterbanden in Duitsland en andere wintersportlanden. Kun je daaraan voldoen met elke allseasonband?

"Zeker niet", waarschuwt Coppus. "Alleen allseasonbanden die op de wang het 'three peak snowflake symbol' (drie bergtoppen en een sneeuwvlokje, red.) hebben, zijn goedgekeurd voor de winterbandenwetgeving die in de meeste Europese landen van kracht is."

Overigens verliest een volwaardige winterband in 'sneeuwlanden' zijn predicaat als het profiel onder 4 millimeter komt, terwijl de Nederlandse apk-eis voor profieldiepte op 1,6 millimeter ligt.

Kortom, wel of geen winterbanden: het blijft een heet hangijzer, want niets is zo veranderlijk als het weer. "Ik heb natuurlijk geen glazen bol", lacht Alfred Snoek, meteoroloog van weerbureau Weerplaza.

"Maar de Nederlandse winters zijn sterk afhankelijk van de windrichting. Je kunt in december en januari kwakkelweer met veel regen hebben, maar in februari door een andere windrichting ineens sneeuw en kou. We kúnnen dus nog strenge winters krijgen in Nederland. Feit is dat we door klimaatverandering wel meer regen krijgen. Maar de opwarming gaat niet zó snel dat je nu al geen winterbanden meer nodig hebt."