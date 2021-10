De Chinese start-up NIO heeft vorige week in Noorwegen zijn eerste Europese showroom geopend. Dat moet het startschot vormen voor de uitbreiding naar andere landen, vermoedelijk ook naar Nederland. Daarbij zet NIO onder andere in op verwisselbare accupakketten van elektrische modellen, zodat je snel weer op pad kunt. Dit is wat het bedrijf van plan is.

Er zijn de laatste tijd zoveel Chinese merken die met elektrische modellen de stap naar Europa wagen, dat het behandelen ervan een maandelijkse rubriek zou kunnen zijn. Soms zitten er interessante projecten tussen, zoals de afgestofte Britse naam MG. Met de gunstig geprijsde MG ZS EV kreeg moederbedrijf SAIC in Nederland vorig jaar de handen op elkaar. Een auto als de Seres 3 lijkt daarentegen een flinke flop te worden.

NIO valt om meerdere redenen in de categorie 'interessant', ook al staat het merk nog in de kinderschoenen. NIO heeft sinds de verkoopstart in 2018 pas zo'n 140.000 auto's verkocht. Toch zullen de naam en het logo je misschien bekend voorkomen, aangezien NIO al sinds seizoen 2016-2017 verbonden is aan de elektrische raceklasse Formula E. Daar verschenen ze afgelopen seizoen schouder aan schouder met de gevestigde orde, waaronder Audi, BMW, Jaguar, Mercedes en Porsche.

Over smaak valt weliswaar niet te twisten maar modellen als de NIO ET7 en ES8 zijn vanbinnen en vanbuiten in ieder geval strak gelijnd. Het zijn bovendien auto's waarmee de Chinezen het naar eigen zeggen voorzien hebben op Duitse luxeauto's. Dat is na de stroom aan prijspakkers uit China eveneens verfrissend.

Battery as a Service

Maar de reden om NIO nader te beschouwen is dat ze het op een punt helemaal anders (gaan) doen dan de concurrentie. Zo zet het merk in op verwisselbare accupakketten, zodat je in mum van tijd weer met een volle batterij in de bodem je weg kunt vervolgen. Battery as a Service (BaaS) noemt NIO dat.

Kies je daarvoor, dan wordt de auto voordeliger, omdat je voortaan de accu huurt. Je bent daarvoor maandelijks een bepaald bedrag verschuldigd. De hoogte daarvan hangt af van het gekozen accupakket, te weten 75 kWh of 100 kWh. In Noorwegen liggen de bedragen voor de NIO ES8 op (omgerekend) respectievelijk 138 en 200 euro per maand.

Precies zoals Renault doet bij de elektrische ZOE? Ja en nee. Inderdaad, je kunt bij het Franse merk ook voor accuhuur kiezen, waarbij je maandelijks en afhankelijk van het aantal kilometers bepaald bedrag kwijt bent. Het belangrijkste verschil is dat je dat doet om ervoor te zorgen dat als er een keer wat met het accupakket is of wanneer de laadcapaciteit onder de 75 procent komt, je op een vers exemplaar kan rekenen.

Een vol accupakket in drie minuten

NIO gaat een stap verder door ervoor te zorgen dat je ook kunt wisselen van 75 kWh naar een exemplaar van 100 kWh. Dan kan van pas komen als je op vakantie gaat en je langere afstanden dan gebruikelijk moet afleggen. Bij thuiskomt wissel het accupakket vervolgens weer om, zodat je niet continue het zwaardere exemplaar hoeft mee te zeulen.

Het kan echter ook onderweg van pas komen. Ben je op doorreis, dan kun je bij een zogeheten accuwisselstation terecht, waar in ongeveer drie minuten je bijna lege batterij omgewisseld wordt voor een exemplaar dat helemaal vol is. Je NIO wordt daarbij op een brug gereden en door middel van lasers precies zo gepositioneerd dat de wisselmachine bij de schroeven kan komen om het accupakket te wisselen.

In het gunstigste geval sta je daardoor net zo lang stil als met je brandstofauto bij een tankstation. Voorwaarde daarbij is dat er geen rij voor het wisselstation staat en er voldoende volle accupakketten op voorraad zijn. Via een app kun je al bestuurder zien of dat het geval is bij stations in de buurt.

Dankzij een battery swap kun je binnen de kortste keren weer op pad Dankzij een battery swap kun je binnen de kortste keren weer op pad Foto: NIO

Eerdere poging met wisselstations liep op niks uit

Volgens NIO zijn er inmiddels 504 van dergelijke accuwisselstations actief. Daar hebben gebruikers al vier miljoen wissels uit laten voeren, meldde het merk eind vorige week. De komende vier jaar moet het aantal wisselstations in China uitgebreid worden naar vierduizend.

NIO is geen pionier op dat vlak. Al in 2008 begonnen Renault en het Israëlische bedrijf Better Place met dergelijke wisselstations. Ook in Nederland stond zo'n station. Een succes werd het niet en in 2023 ging Better Place of de fles.

Op de Chinese thuismarkt heeft het merk Geely ook wisselstations. Een jaar geleden ging de eerste locatie open en in 2025 moet dat aantal op vijfduizend staat.

In ons land kun je je afvragen of zo'n wisselstation zin heeft. De NIO ES8 komt op papier 375 kilometer ver op een acculading. Dan moet je wel een hele drukke agenda hebben wil je daarmee op een dag tekortkomen.

Daarnaast betekenen de wisselstations dat er meer accupakketten in omloop zijn dan strikt noodzakelijk. Aangezien er bij de productie ervan flink wat CO2 vrijkomt, lijkt de zet van NIO op papier in ieder geval niet de meest toekomstbestendige.

Meer informatie over de verkoopstart van het elektrische merk NIO lees je op AutoWeek.nl