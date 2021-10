De kansen om reizigersstromen in het verkeer te spreiden worden niet benut, zegt samenwerkingsverband Mobiliteitsalliantie. Volgens het verbond lag de filedruk afgelopen week boven het niveau van dezelfde periode in 2019 en verdwijnen de positieve effecten van de coronacrisis op de mobiliteit. Ook vallen reizigers weer in oude patronen terug.

"Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd", zegt voorzitter Steven van Eijck in een persbericht over de toenemende drukte nu de samenleving verder wordt heropend. "Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen", aldus de voorzitter.

De Mobiliteitsalliantie hekelt het gebrek aan concrete afspraken over mobiliteit ondanks eerdere signalen van toekomstige problemen met verkeer. Behalve voor meer flexibiliteit in reizen pleitte het verbond ook al voor investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur. Die zijn "onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken", aldus het verbond.

Van Eijck wijst ook op de prinsjesdagstukken, waarin volgens hem wel gesproken wordt over investeren in woningbouw, maar "onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken".

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetste onlangs een totaal ander beeld. Volgens het PBL zullen er ook op de lange termijn minder files zijn, doordat meer mensen blijven thuiswerken. Het PBL adviseerde de overheid om nog eens goed te kijken naar geplande miljardeninvesteringen in het wegennet en het openbaar vervoer.

Samen met werkgevers- en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland wees de alliantie al op de groei van zowel de economie als de bevolking, waardoor de vraag naar openbaar vervoer zal toenemen en er meer verkeer zal ontstaan. Die zou het PBL niet hebben meegenomen in zijn berekeningen.