Eind vorige week bleek onder meer dat in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 46 procent van alle nieuw verkochte personenauto's een vorm van elektrische aandrijving heeft. De comeback van de plug-inhybride is een belangrijke oorzaak van deze opvallende trend.

De Kia Niro, de bestverkochte auto van vorig jaar en ook dit jaar weer koploper, is misschien wel het beste voorbeeld van de populariteit van (deels) elektrische aandrijving. De auto draait al sinds 2016, maar schopte het pas vorig jaar tot de eerste plaats.

De volledig elektrische e-Niro is goed voor 49 procent van de verkoop en de hybride voor 45 procent. De plug-inhybride-uitvoering, ook wel PHEV genoemd, neemt de overige 6 procent voor zijn rekening. Kia Nederland laat desgevraagd weten dat het aandeel van PHEV's - Kia heeft er meerdere in het aanbod - dit jaar is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dat zien we tevens terug in de verkoopaantallen tot en met september. Daaruit blijkt dat de PHEV's van de verschillende merken in de afgelopen maanden vaker geregistreerd zijn dan de reguliere hybrideauto's: 23.422 PHEV's, tegenover 20.806 reguliere exemplaren.

Daar kunnen ze bij Volvo over meepraten. Het merk introduceerde met de V60 Plug-in Hybrid in 2011 een ware voltreffer en is het concept altijd trouw gebleven, ook toen het fiscale voordeel in Nederland verdween.

Volgens Roger van Polanen Petel, pr-manager bij Volvo Car Nederland, hebben PHEV's inmiddels een aandeel van 20 procent in de totale verkoop. "Met de volledig elektrische XC40 erbij opgeteld komt het aandeel van stekkerauto's op 65 procent."

Rol van stekkerhybride leek uitgespeeld

De PHEV kent een bewogen geschiedenis in Nederland. Met een stekkerhybride was je als zakelijke rijder een aantal jaar geleden een stuk voordeliger uit dan met een reguliere brandstofauto. Daardoor vlogen de plug-in's met tienduizenden tegelijk de showroom uit. Vooral Mitsubishi en Volvo plukten daar de vruchten van.

Lang niet alle bestuurders maakten gebruik van de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Boze wagenparkbeheerders en een ontevreden overheid was het gevolg, waarna de voordelen al snel weer verdwenen. Daarmee leek het lot van de PHEV in ons land bezegeld.

De impact van Europese regelgeving om de gemiddelde uitstoot van autobouwers omlaag te brengen, wordt steeds groter. Fabrikanten moeten aan de slag met auto's met zo min mogelijk uitstoot om torenhoge boetes uit Brussel te ontlopen. Dat heeft onder andere in een stortvloed aan nieuwe PHEV's geresulteerd.

Hoeveel verbruikt een plug-inhybride (PHEV) in de praktijk? AutoWeek ging op pad met een Peugeot 3008 om erachter te komen. Klik hier voor de video en het artikel.

Nederlandse autobelastingen gunstig voor PHEV

In Nederland kleeft daar weliswaar geen direct fiscaal voordeel meer aan, maar doordat de autobelasting van de CO2-uitstoot afhankelijk is, komen PHEV's via een andere weg alsnog gunstig uit de bus. Deze auto's hebben in theorie een heel lage uitstoot, waardoor de stekkerhybride een gunstige prijs heeft en daardoor vaak de voordeligste keuze uit het aanbod is.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat je als consument nog wel even goed zit met een PHEV, ook als in 2030 daadwerkelijk een verkoopverbod op auto's met brandstofmotor van kracht wordt. Een PHEV heeft weliswaar zo'n motor, maar een land als het Verenigd Koninkrijk heeft al gezegd een oogje dicht te zullen knijpen.

Hybride modellen mogen van de Britse premier Boris Johnson namelijk nog vijf jaar langer verkocht worden, maar alleen als ze "een aanmerkelijke afstand kunnen rijden zonder uitstoot uit de uitlaat". Dat duidt erop dat PHEV's nog wel in de showrooms welkom zijn. Mogelijk volgen andere landen dat voorbeeld.

Ook reguliere hybride aan opmars bezig

Dat doet overigens niets af aan de niet-voortdurende populariteit van de reguliere hybride. Dat zie je niet alleen terug bij Kia, maar vooral ook bij Toyota. Dat merk zette het hybrideconcept begin deze eeuw op de kaart en daar plukt het bedrijf nog steeds de vruchten van.

De Toyota Yaris, eerder dit jaar uitverkozen tot Auto van het Jaar, is met een vierde plek de hoogste nieuwe binnenkomer in de verkooplijst van ons land. En het zijn niet uitsluitend zakelijke rijders die voor een hybride exemplaar gaan.

Volgens de importeur is 90 procent van het aantal particulier gekochte exemplaren van de Yaris een hybride. De Toyota Corolla heeft mede dankzij hybride versies een gekende grootheid als de Volkswagen Golf inmiddels overvleugeld en hoeft in zijn segment alleen de Ford Focus en SKODA Octavia voor zich te dulden.

Mild hybrid maakt de dienst uit

Het gros van de verkochte deels of volledig elektrische modellen is echter van het type mild hybrid. Het gaat om 34.691 exemplaren op een totaal van 108.844 stuks. Dergelijke auto's hebben een kleine extra accu aan boord die een uit de kluiten gewassen startmotor voedt. Deze accu kan de brandstofmotor als het ware een zetje geven wanneer dat nodig is. Daardoor hoeft motor minder hard te werken, waardoor het verbruik in theorie lager uitvalt. Kleine stukjes elektrisch rijden, zoals een reguliere hybride dat kan, is er niet bij.

De toepassingen van zo'n mildhybridsysteem op benzine- en dieselmotoren is bij steeds meer merken eerder regel dan uitzondering. Dat is onder andere het geval bij Volvo, de Hyundai Motor Group, het Volkswagen-concern, BMW en Mercedes.

