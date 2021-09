Ondanks de huidige subsidie blijft de aanschafprijs van een elektrische auto fors hoger dan die van een brandstofauto. Voor de particuliere rijder, die dit als een drempel ziet om elektrisch te gaan rijden, blijkt private lease dé oplossing. Het aandeel elektrische auto's in de private lease stijgt dan ook spectaculair.

Private lease werd de afgelopen jaren ongekend populair bij particuliere rijders. Ze hoeven niet ineens het geld voor een nieuwe auto op tafel te leggen, verkeren niet langer in onzekerheid over de afschrijving én ze hakken de vaste lasten van het autorijden in betaalbare stukjes. Inmiddels blijkt dit ook de sleutel om Jan Modaal met zijn privékilometers in een elektrische auto te krijgen.

Voorbeeld: de prijslijsten op AutoWeek.nl vermelden voor de Hyundai Kona met de lichtste brandstofmotor een rijklaarprijs van 25.795 euro, een volledig elektrische versie is 11.000 euro duurder. Maar opmerkelijk genoeg blijkt het private lease-bedrag voor de benzineversie 383 euro per maand, terwijl die voor de stekkerversie 344 euro bedraagt.

Met andere woorden, een auto die ruim 30 procent duurder is in aanschaf blijkt per máánd goedkoper. Ander voorbeeld: bij de ANWB is het private lease-tarief voor een elektrische Peugeot 208 nog geen 100 euro meer dan voor een op benzine rijdende Peugeot 208. Terwijl het rijden op stroom aanzienlijk goedkoper is dan op benzine.

Belemmeringen in het gebruik staan de particuliere koper in de weg

Met dergelijke feiten lijkt de elektrische auto in navolging van de leaserijders, ook bij particulieren een gouden toekomst tegemoet te gaan. Maar die conclusie lijkt te kort door de bocht. Arnoud Korsuize, directeur van Autobedrijf Wiersema & Van Wouwe in Hoofddorp, opende recent het EV Center, waar klanten terechtkunnen voor elk merk elektrische auto. Hij ervaart dat particulieren méér nadelen noemen dan de aanschafprijs alleen.

"Private lease is niet dé sleutel. Veel geïnteresseerden hebben namelijk het geld wel liggen, maar lopen ertegenaan dat je je autogebruik moet aanpassen. Ze willen én de caravan kunnen trekken én 500 kilometer aan één stuk kunnen rijden. De overheidssubsidie compenseert voor hun niet de concessies die ze moeten doen. Toch zal het huidige overheidsbeleid het kopen en rijden van een brandstofauto uiteindelijk zó duur maken, dat particulieren niet meer om een elektrische auto heen kunnen."

“Zonder de subsidie had ik het misschien niet gedaan.” Suzanne van de Kuilen

In 2022 kan pas weer gebruik worden gemaakt van aanschafsubsidie

Inmiddels maken cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) duidelijk dat de particuliere rijder ondanks de mogelijke nadelen wel degelijk zijn zinnen heeft gezet op een elektrische auto in de private lease. Was in 2019 nog slechts 0,5 procent van de private leaseauto's volledig elektrisch, in 2020 lag dat al op 2,8 procent. En volgens VNA-directeur Renate Hemerik kan deze opmars nog sterker doorzetten als de in de miljoenennota aangekondigde subsidieregeling anders vorm krijgt dan de voorgaande. Het 'jaarpotje' van 2021 was in augustus namelijk al leeg.

Hemerik: "Veel consumenten die geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden stellen aanschaf of private lease weer uit, of kiezen toch weer voor een brandstofauto. De consumenten die toch voor elektrisch willen gaan, wachten veelal tot januari 2022 waarin er weer gebruik kan worden gemaakt van de aanschafsubsidie. Ook dan moeten ze maar weer hopen dat ze er niet naast grijpen en weer een jaar moeten wachten."

"Dit creëert onzekerheid voor consumenten die juist geïnteresseerd zijn en overwegen om over te stappen op elektrisch rijden. Daarom pleiten wij ervoor de 'jaarschotten' uit de subsidieregelingen voor particuliere aanschaf te halen. Op de huidige manier werkt de subsidie deels averechts en dat is een gemiste kans."

Leasemaatschappij draagt het risico voor de onzekere restwaarde

Volgens Lars Smit, senior product manager Private Lease bij de ANWB, is private lease voor een particulier inderdaad een voordelige en verstandige manier om elektrisch te gaan rijden. "De elektrische auto is sterk in opmars, maar niemand weet precies hoe de restwaarde zich gaat ontwikkelen. Koop je er zelf één, dan loop je aan het einde van de rit het risico dat je auto veel minder waard is dan je incalculeerde."

"Bij private lease ligt dat risico bij de leasemaatschappij. Bovendien profiteert de klant mee van de schaalvoordelen die de leasemaatschappij geniet bij de inkoop van de auto's. Dat kan het verschil in aanschafprijs verkleinen."

Suzanne van de Kuilen uit Akersloot koos twee jaar geleden voor een elektrische MG met private lease-contract. "Toen ik met alles ging plussen en minnen bleek de MG per maand 100 euro duurder te zijn dan mijn oude Mitsubishi Colt, maar wel veel ruimer en zorgelozer. Bovendien mag een bijdrage aan schonere lucht ook wat kosten. Daarnaast was ik voorheen 70 euro per week aan brandstof kwijt, nu laad ik 'm voor een tientje in de week."

"Maar ik moet zeggen: zonder de subsidie had ik het misschien niet gedaan. Want ik erger mij ook nog steeds aan het feit dat ik een jaar na de aanvraag nog steeds geen laadpaal in de buurt heb. Ik moet nu naar de andere kant van het dorp om mijn auto op te laden. Als de overheid graag wil dat we ook privé elektrisch gaan rijden, moet er dus óók hard gewerkt worden aan de laadinfrastructuur."

