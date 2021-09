Vanavond is na een maandenlange vertraging dan eindelijk de première van de nieuwe James Bond-film No Time To Die. De langlopende filmreeks is al jaren een uitstekende reclamemogelijkheid, vraag maar aan Heineken en horlogemaker Omega. En zeg je Bond, dan zeg je dikke auto's. Ook in de nieuwe film komt er een keur aan fraaie modellen langs. Hieronder stellen we ze aan je voor.

Hoe belangrijk de James Bond-filmreeks voor merken en fabrikanten is, blijkt wel uit de sommen die voor aandacht via het witte doek betaald worden. Toen de fictieve geheimagent in 1995 na zes jaar afwezigheid zijn comeback maakte, had BMW er naar verluidt omgerekend 100 miljoen euro voor over om James Bond achter het stuur van zijn auto's te krijgen.

Ford betaalde daar zes jaar later volgens geruchten 150 miljoen euro voor. Het Amerikaanse merk was destijds eigenaar van onder meer Jaguar en Aston Martin. En inderdaad, behoudens de wat ongemakkelijke scenes uit Casino Royale (2006) en Quatum of Solace (2008) waarin Bond onderweg is in een Ford, is het sinds 2006 weer vooral Aston Martin wat de klok slaat.

Sinds de Aston Martin DB5 in 1964 in Goldfinger zijn opwachting maakte, zijn zowel het model als het merk vergroeid met de filmreeks. Nadat Aston Martin in 2007 door Ford verkocht werd, is het merk zich alleen maar sterker via James Bond gaan profileren. No Time To Die is in die zin het klapstuk, want het merk serveert niet één, niet twee, niet drie maar in totaal vier modellen aan het publiek.

Aston Martin associeert zich maar wat graag met James Bond, zoals hierboven met de DBS geïnspireerd op de filmauto uit On Her Majesty's Secret Service

Verleden, heden en toekomst

Uiteraard maakt de DB5 zijn opwachting, net zoals in talloze andere films. Getuige de trailers is de klassieke James Bond-wagen ditmaal potenter dan ooit. Een andere klassieker die zijn opwachting maakt is de Aston Martin V8. De in 1969 gepresenteerde sportwagen was in 1987 voor het laatst te zien in de film The Living Daylights.

De Aston Martin DBS is het model uit het huidige aanbod dat te zien zal zijn. De auto kost in Nederland ruim 350.000 euro en is daarmee een vrij zeldzame verschijning. In de filmreeks is de DBS daarentegen een graag geziene gast. De voorgangers van het huidige model waren te zien in On Her Majesty's Secret Service (1969), Casino Royale en Quatum of Solace.

Je zou tenslotte wel gek zijn om niet alvast ook je aanstaande model aan het publiek te tonen via een James Bond-film. Kortom, Aston Martin laat tevens de Valhalla opdraven, een 950 pk sterke plug-inhybride die in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur sprint.

Land Rover trekt aandacht naar zich toe

Het is niet alleen maar Aston Martin dat de klok slaat in No Time To Die. Ook Land Rover trekt een blik auto's open. Zo mag de Range Rover Sport aan het einde van zijn carrière nog zijn opwachting maken in de brute SVR-uitvoering.

De ruim 220.000 euro kostende terreinbeul krijgt gezelschap van de nieuwe Land Rover Defender. Wil je je in Nederland James Bond wanen, dan moet minimaal 84.000 euro bij de Land Rover-dealer achterlaten. Voor dat geld krijg je de plug-inhybride-uitvoering van de Defender.

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de Defender ook als heuse James Bond Edition te koop is. Die versie ziet er precies zo uit als de filmauto. Onderhuids geen hybridetechniek maar een dikke V8-benzinemotor. De prijs voor al dat moois? Minimaal 218.428 euro.

De Defender in James Bond-uitvoering kost bijna driemaal zoveel als het instapmodel. De Defender in James Bond-uitvoering kost bijna driemaal zoveel als het instapmodel. Foto: Land Rover

