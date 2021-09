De verrassende Microlino, een nieuwe elektrische auto die door sommigen als schattig wordt bestempeld, komt volgend jaar naar Nederland. Het design grijpt terug op de koddige BMW Isetta uit de jaren vijftig.

Het Zwitserse bedrijf Micro Mobility, tot nu toe vooral bekend als producent van microsteps, liet zich bij de nieuwe, piepkleine elektrische auto overduidelijk inspireren door de klassieke BMW Isetta. Het als ideaal stadsvervoer bedoelde autootje zal volgend jaar ook in Nederland te koop zijn, meldt de bouwer aan AutoWeek.

Al in 2016 is het bedrijf begonnen met de ontwikkeling en vorig jaar werd een productierijpe versie gepresenteerd. Op de autobeurs IAA in München was de Microlino deze maand een van de publiekstrekkers en AutoWeek kon hem daar voor het eerst van dichtbij bekijken.

Net als bij de Isetta van vroeger, betreed je via een deurtje aan de voorkant een zeer eenvoudig interieur met twee zitplaatsen die op zichzelf voldoende moeten zijn voor twee volwassenen. Een hoogwaardige afwerking, veel knoppen of elektronische foefjes biedt de Microlino niet. Hij is vooral bedoeld om vlot en gemakkelijk - en milieuvriendelijk - in het drukke stadsverkeer van A naar B te komen.

Net als vroeger stap je via de voorkant in. Foto: Microlino AG

Onverwachte bagageruimte van 230 liter

Het autootje is slechts 2,43 meter lang, 1,50 meter breed en 1,43 meter hoog. Door dit microformaat is hij makkelijk te parkeren. Desondanks kun je wel wat meer meenemen dan alleen een broodtrommel, want achterin schuilt een onverwachte 230 liter aan bagageruimte.

Als aandrijving is gekozen voor één elektromotor die achterin ligt en de achterwielen aandrijft. Deze levert een uiterst bescheiden vermogen van net geen 26 pk, al is dat wel meer dan de Microlino eerder in zijn ontwikkelingsfase had. Ook is er nu onafhankelijke wielophanging voor en achter en springt de Microlino volgens de fabrikant 10 procent efficiënter met elektriciteit om dan voorheen.

Filmster Cary Grant maakte in de jaren vijftig reclame voor de BMW Isetta. Filmster Cary Grant maakte in de jaren vijftig reclame voor de BMW Isetta. Foto: Ampnet

De prestaties van de Microlino zijn niet wereldschokkend

Voor een sprint van 0 naar 50 kilometer per uur heeft de auto vijf seconden nodig. Zijn topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Afhankelijk van het gekozen accupakket (6 kWh, 10,5 kWh of 14 kWh) heeft de Microlino een verwacht rijbereik van 95, 175 of 230 kilometer. Bijladen kan alleen bij een AC-lader en het duurt pakweg vier uur om de capaciteit van 0 naar 80 procent te brengen.

Wereldschokkende prestaties biedt de Microlino dus niet, maar hij lijkt voor in de stad alleszins bruikbaar. Zeker als je bedenkt dat de piepkleine auto een prijs krijgt die bijna zo bescheiden is als zijn daden. In Duitsland gaat de wagen naar verwachting niet meer dan 12.500 euro kosten. Aan het begin van de volgende zomer moet hij in de verkoop gaan. Wat hij precies in Nederland zal kosten, is nog niet bekendgemaakt. De fabrikant zegt dat er uit heel Europa 24.000 bestellingen zijn binnengekomen.

In deze video van AutoWeek zie je een impressie van de BMW Isetta uit 1959.

Onenigheid leidt tot twee modellen Het Zwitserse Micro Mobility Systems liet in 2016 de Microlino zien: een kleine stads-EV waarvan het opvallende koetswerk sterk deed denken aan dat van de Isetta's uit de jaren vijftig. Tecno Meccanica Imola (TMI), tegenwoordig onderdeel van het Duitse Artega GmbH, zou de auto gaan bouwen. Helaas werd de samenwerking stopgezet, omdat de overeenkomst tussen de bedrijven volgens de Duitse toezichthouder riekte naar kartelvorming. TMI ging vervolgens met het concept aan de slag en besloot de auto zelf op de markt te brengen. Dat resulteerde - na een schikking tussen Artega/TMI en Micro Mobility - in de KARO-Isetta. Artega gaat deze eveneens op de Isetta geïnspireerde retroauto bouwen.