Met de deelscooter naar de bioscoop of met de deelauto naar familie en vrienden: gebruik in plaats van bezit wordt steeds meer gemeengoed. Dat merken ook de aanbieders van deelauto's, die hun vloot en het aantal gebruikers steeds groter zien worden. NU.nl sprak met aanbieders MyWheels, Greenwheels en SHARE NOW over de markt en hoe deze zich ontwikkeld heeft.

Het idee van vervoersmiddelen delen is zeker niet nieuw. Het wittefietsenplan uit de koker van Luud Schimmelpennink, voorman van protestbeweging Provo, dateert van 1965. Het initiatief voor de deelauto witkar, eveneens van Schimmelpennink, stamt uit dezelfde periode. MyWheels en Greenwheels bestaan ook al een tijd.

"MyWheels bestaat al sinds 1993 en is destijds opgezet vanuit een duurzaamheidsgedachte. In die fase was het nog echt voor mensen die uit principe geen auto wilden bezitten. Het idee van een deelauto was vervolgens nog vrij lang tot die kringen beperkt", zegt CEO Karina Tiekstra.

"We zijn altijd een goed vangnet geweest voor ov-reizigers en fietsers, alsook een vervanging voor de tweede auto", voegt managing director Robert Bosman van SHARE NOW toe. De aanbieder ontstond in 2019 toen Mercedes-moederbedrijf Daimler en de BMW Group besloten hun autodeeldiensten Car2Go en DriveNow samen te voegen. Car2Go was sinds 2011 actief in Amsterdam.

"We zien dat het gebruik van deelmobiliteit nu meer vanuit de behoefte komt en vanuit de gedachte dat er iets moet veranderen. Dat betekent voor veel mensen een keuze voor duurzame deelmobiliteit."

De rode Greenwheels-auto is een bekende verschijning in Nederland. De rode Greenwheels-auto is een bekende verschijning in Nederland. Foto: Greenwheels

Bij alle partijen stevige groei

Autobezit in de stad wordt op verschillende manieren ontmoedigd en de kosten lopen eveneens op, onder meer voor parkeren. De coronacrisis gaf veel Nederlanders vervolgens het laatste zetje richting deelmobiliteit. Dat hebben de aanbieders van deelmobiliteit teruggezien in hun cijfers.

"Op 21 juni 1995 zet de allereerste Greenwheels-auto wiel op Nederlandse bodem in een parkeergarage in Rotterdam. We zagen en zien de vraag naar deelauto's steeds verder toenemen. In 2020, het jaar dat we ons 25-jarig jubileum vierden en midden in de coronatijd, plaatsten we de 2.000e Greenwheels-auto in Nederland en nam het aantal Greenwheels-rijders toe met 35 procent. En we hebben nog nooit zo veel aanmeldingen gezien in één jaar als in 2021", zegt Greenwheels-directeur Andrew Berkhout.

"In 2016 hadden we ongeveer 150 deelauto's beschikbaar, waaronder die van particulieren, en zo'n 35.000 gebruikers. Aan het begin van vorig jaar hadden we 330 auto's en 80.000 gebruikers, nu meer dan 1.600 auto's en 160.000 gebruikers", aldus Tiekstra. "Dit jaar willen we naar 2.400 auto's, mits de toename in het aantal gebruikers gelijke tred houdt. Dat lijkt te gaan lukken. Volgend jaar willen we opnieuw de aantallen auto's en gebruikers verdubbelen."

Bij SHARE NOW is het beeld volgens Bosman niet anders. "Waar we in 2018 nog minder dan 80.000 gebruikers hadden, stond de teller vorig jaar al op 93.000 en nu op bijna 100.000 gebruikers."

Meer vertrouwen in deelmobiliteit

Volgens Bosman worden de aanbieders daarbij geholpen door de vlucht die deelmobiliteit in zijn algemeenheid heeft genomen. Denk daarbij aan deelscooters en deelfietsen.

"Hierdoor hebben mensen het vertrouwen gekregen dat er voor elk gewenst moment, locatie en tijdstip een keuze te maken valt uit wat voor de gebruiker op dat moment het geschiktste vervoersmiddel is. Dat kan overigens net zo goed het ov zijn. Als dat allemaal klopt en gemeenten en overheid beleid daarop voeren, dan krijgt de consument het vertrouwen dat hij of zij de auto vaarwel kan zeggen."

Ook de zakelijke markt is in beweging gekomen, ziet Berkhout. "Men kiest niet langer automatisch voor leaseauto's, maar gaat voor een flexibel ingericht mobiliteitsbudget. Zodat werknemers met dezelfde kaart of pas een deelauto kunnen rijden en de tram of e-scooter kunnen pakken naar een afspraak."

Een andere trend is volgens MyWheels dat twintigers en dertigers in steden autobezit eigenlijk gewoon onhandig en duur vinden. "Ze gebruiken liever dan dat ze bezitten", zegt Tiekstra.

Veel mensen raken via deelscooters vertrouwd met deelmobiliteit. Veel mensen raken via deelscooters vertrouwd met deelmobiliteit. Foto: felyx

Aanbieders zijn of maken stap naar elektrisch

Binnen de vraag naar deelauto's komt steeds meer interesse in elektrisch rijden en daar speelt een partij als MyWheels maar al te graag op in. "Die auto's komen steeds meer op het kostenniveau van benzineauto's. Door deze ontwikkeling en het gegeven dat wij elektrisch rijden willen stimuleren vanwege duurzaamheid is elektrisch rijden goedkoper bij ons dan benzine. De helft van ons aanbod is nu volledig elektrisch."

"We werken hard aan de verduurzaming van onze vloot. Daarom verschijnen er naast de bekende rode auto's ook steeds vaker witte elektrische auto's met groene bestickering op straat. Uiteraard plaatsen we die extra auto's omdat de vraag stijgt", vult Berkhout aan.

Bij SHARE NOW is het gehele aanbod al volledig elektrisch. Wel ziet Bosman dat het aantal langere ritten toeneemt. "Dat is een positieve verrassing en laat wat ons betreft zien dat in veel situaties de eigen auto echt overbodig begint te worden in de stedelijke omgeving."

SHARE NOW heeft sinds kort de elektrische Fiat 500 in het aanbod. SHARE NOW heeft sinds kort de elektrische Fiat 500 in het aanbod. Foto: AutoWeek

Minder ruimte voor de auto

Die stedelijke omgeving zal de komende jaren veranderen, waarbij er meer ruimte moet komen voor groen. Berkhout, Bosman en Tiekstra zien deelmobiliteit uiteraard als een belangrijk middel om dat doel te bereiken.

"Doordat Greenwheels-rijders auto's met elkaar delen, wordt het milieu minder belast, staan er minder auto's onnodig stil en blijft er meer ruimte op straat over voor leuke dingen, zoals meer groen of speelplekken. Voor iedere auto die wij op straat zetten, verdwijnen er gemiddeld elf van straat", zegt Greenwheels-topman Berkhout.

"Sinds 1 september zijn we ook actief in Rotterdam, maar dan vanuit garages. Dat is onderdeel van een pilot van de gemeente Rotterdam. Die wil de komende jaren vol inzetten op woningbouw en meer groen. Daarvoor moet je snijden in de beschikbaarheid van parkeerplekken. Dan komt deelmobiliteit om de hoek kijken, om nog steeds een hoge vervoerswaarde te waarborgen", zegt Bosman, die blij is dat er een steeds nauwere samenwerking is tussen aanbieders van deelmobiliteit en gemeenten en lokale overheden.

"In steden wordt steeds bewuster omgegaan met de openbare en beschikbare ruimte. Het autobezit wordt daarbij tegen het licht gehouden en dat bezit wordt steeds minder aantrekkelijk gemaakt. De gedachte is dat er geen plek is voor de auto in de schaarse ruimte, zeker omdat deze belastend is voor het milieu", aldus Tiekstra.