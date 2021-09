Hyundai gelooft samen met Toyota nog altijd heilig in toepassing van waterstoftechnologie. Waar andere fabrikanten - al dan niet voor de bühne - hooguit plannen maken om met een prototype te gaan testen, rekenen de Koreanen op een heuse waterstofgolf, zoals ze het zelf noemen. Het merk deed onlangs uit de doeken wat het allemaal van plan is. Een overzicht.

Voor Hyundai is waterstoftechnologie niets minder dan de sleutel om in 2045 als concern volledig klimaatneutraal te opereren. Sterker nog, de Koreanen zien een heuse waterstofsamenleving voor zich, waar niet alleen auto's maar ook het zware transport, het openbaar vervoer, elektriciteitsbedrijven en daarmee hele steden op de techniek zullen draaien. "Waterstof moet voor alles en iedereen overal beschikbaar zijn", aldus Hyundai.

Nog even kort over die techniek. Waterstof is een energiedrager en wordt gebruikt voor een zogeheten brandstofcel. In zo'n brandstofcel wordt de chemische energie van waterstof en zuurstof omgezet in elektriciteit waarmee elektromotoren worden aangedreven. Dat betekent dat waterstofauto van Hyundai, de Nexo, volledig elektrisch rijdt. Hetzelfde geldt voor de Xcient Fuel Cell-vrachtwagens van het merk.

Hyundai maakte ter verduidelijking tijdens zijn presentatie de vergelijking met zuivel. Als elektriciteit melk is, dan is waterstof kaas. Dat zit zo: als er 's nachts bij harde wind door windmolens op zee veel elektriciteit gegenereerd wordt, dan kan dat nergens heen. We liggen immers allemaal op bed. Dan zou je die stroom kunnen gebruiken om water om te zetten in groene waterstof. Daar zit die energie dan in besloten, net zoals je melk die je niet opdrinkt zou kunnen gebruiken voor kaas.

En zelfs als de stroom vanuit de brandstofcellen niet direct naar de huizen kan, kun je elektriciteit altijd nog opslaan in grote accupakketten.

Bedrijfswagens op de schop

Hyundai realiseert zich ook dat elektriciteitsvoorziening door middel van brandstofcellen en/of accupakketten nog toekomstmuziek is, daarom concentreert het merk zich allereerst op vervoer.

De Koreanen hebben al sinds 2013 'gewoon' een waterstofauto in het aanbod, zo ook in Nederland. Dat begon met de Tuscon, die in 2018 werd afgelost door de Nexo. Daarvan komt in 2023 een verbeterde versie op de markt. Datzelfde jaar komt Hyundai met een ruimtewagen met waterstoftechniek, gevolgd door een nieuwe SUV in 2025.

Nog dit jaar worden verbeteringen doorgevoerd op de Xcient Fuel Cell-vrachtwagens die bij wijze van proef sinds oktober 2020 in Zwitserland rijden. In 2024 moet er ook een waterstoftrekker op de markt komen, zo'n vrachtwagen zonder oplegger. Vier jaar later wil Hyundai een compleet aanbod aan waterstofbedrijfswagens hebben, variërend van bestelauto's tot stadsbussen. Uiteindelijk moeten ook vaartuigen, onbemande voertuigen en trams van de techniek gebruikmaken.

In 2024 moet deze solotrekker op de markt komen. Foto: Hyundai

Rolschaats voor in de haven

Het meest concrete project waar Hyundai aan werkt zijn autonome transportvoertuigen. Deze units, vergelijkbaar met rolschaatsen, kunnen voor allerlei doeleinden ingezet worden. Zo kunnen ze een container vervoeren. Of je kunt een tweetal exemplaren schakelen, zodat een vervoermiddel van het formaat vrachtwagen ontstaat.

Op luchthavens zouden ze ingezet kunnen worden voor bagageafhandeling, terwijl de brandweer ze zou kunnen gebruiken voor rampenbestrijding. Volgens Hyundai zou een enkele unit ongeveer 1.000 kilometer ver moeten kunnen komen.

De zogeheten Trailer Drones hebben wel wat weg van een rolschaats. Foto: Hyundai

De golf zwelt aan

Een ander project is de Vision FK, een waterstofsportwagen. Deze auto heeft een vermogen van 500 kW (680 pk) en schiet in vier seconden naar 100 kilometer per uur. Hyundai zet in op een maximaal rijbereik van ruim 600 kilometer. De Koreanen werken voor deze sportwagen samen met Rimac. Productieplannen zijn er nog niet, maar Hyundai sluit niet uit dat het met deze auto gaat racen.

Volgens Euisun Chung, de hoogste baas van de Hyundai Motor Group, is waterstof de beste en meest praktische weg naar een duurzame samenleving. Hij benadrukt echter ook dat er internationale samenwerking voor nodig is om dit ook echt te realiseren. "De waterstofgolf zwelt aan, laten we er allemaal op meeliften."

Een waterstofracer? Waarom ook niet, zegt Hyundai. Foto: Hyundai

