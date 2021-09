Toyota werkt op dit moment aan zijn eerste serieuze elektrische personenauto. In de tweede helft van 2022 moet dit model, dat vooralsnog te boek staat als bZ4X, op de markt komen. Daarmee is de grootste autofabrikant ter wereld rijkelijk laat in vergelijking met veel concurrenten. Dat is niet zonder goede reden, zegt Toyota. Hooggeplaatste technici geven in gesprek met NU.nl tekst en uitleg.

Als de bZ4X volgend jaar op de markt komt, belandt de auto direct in misschien wel het zwaarst bevochten deel van de (elektrische) markt. Merken als Ford, Hyundai, KIA, MG, Nissan, SKODA, Tesla, Volkswagen, Volvo en SKODA hebben daar allemaal sterke troeven in handen.

Toyota maakt zich echter niet druk, zegt chief technology officer Masahiko Maeda. Met de bZ4X werkt het merk niet aan de zoveelste elektrische auto, maar vooral aan een nieuwe Toyota. De Japanners zetten namelijk in op hun reputatie als fabrikant van oerdegelijke en uiterst betrouwbare auto's.

Want de concurrentie mag dan misschien eerder zijn, de genoemde merken hebben stuk voor stuk problemen gekend met hun elektrische wagens, variërend van terugroepacties voor het accupakket tot gebrekkig functionerende software. Dat zal Toyota niet overkomen, verzekeren Maeda en zijn collega's.

"Wij willen niet dat alle aandacht voor rijbereik en hoge laadsnelheden ten koste gaan van de veiligheid en levensduur. Onze klanten moeten zich bij ons veilig voelen en ervan uit kunnen gaan dat ook hun elektrische Toyota lang meegaat en een goede restwaarde heeft", aldus Maeda.

Het is nog een studiemodel, maar er zal weinig meer veranderen aan de bZ4X zoals je hem hier ziet.

Accupakketten onder de loep

Toyota heeft volgens Maeda sinds de presentatie van zijn eerste hybride auto in 1997 verschillende zaken in de gaten gehouden: dat de (nieuwe) techniek veilig is, van goede kwaliteit is en lang meegaat. Daarnaast mag het niet te veel kosten en moeten de prestaties op een hoog niveau liggen. Al die lessen moeten samen komen in de nieuwe elektrische auto.

Voor Toyota betekent dit dat het merk bijvoorbeeld wil kunnen garanderen dat je na tien jaar nog altijd 90 procent van de oorspronkelijke accucapaciteit hebt. En om problemen met het accupakket te voorkomen, bestudeert Toyota naar eigen zeggen al bijna een kwart eeuw de accupakketten van zijn hybride auto's.

Daaruit is volgens de Japanners gebleken dat de kwaliteit en (verwachte) levensduur van het accupakket omhoog kan door de verpakking ervan te verbeteren. Toyota stelt de structuur, samenstelling en temperatuurhuishouding van de batterijcellen zo te hebben aangepast dat het accupakket niet alleen kleiner en goedkoper kan, maar tegelijkertijd een hogere energiedichtheid heeft en efficiënter is.

Het automerk investeert de komende jaren omgerekend ruim 11 miljard euro om zich te verzekeren van voldoende productiecapaciteit van accupakketten. De Japanners zetten in op 200 GWh op jaarbasis. Daarvoor werkt Toyota samen met bedrijven als Panasonic, Toshiba, BYD en CATL.

De bZ4X kenmerkt zich door een hoekige vormgeving. De bZ4X kenmerkt zich door een hoekige vormgeving. Foto: Toyota

Hybride blijft dominant

Dat betekent echter niet dat het roer nu volledig omgaat bij Toyota, dat het merk de ene na de andere elektrische auto zal presenteren of dat het de verbrandingsmotor definitief zal uitzwaaien. Het merk vindt het nog te vroeg om nu al een einddatum te noemen, iets dat bijvoorbeeld Audi, Alfa Romeo, Ford, Fiat, Opel en Volkswagen al wel hebben gedaan.

Toyota verwacht daarentegen in 2030 wereldwijd nog altijd veel meer hybride auto's te verkopen dan volledig elektrische modellen: acht miljoen tegenover twee miljoen.

Dat laatste getal is vergelijkbaar met het streven van de Hyundai Motor Group, bestaande uit Hyundai en KIA, maar een stuk bescheidener dan de doelstelling van de Volkswagen Group, dat inzet op zeker 4,5 miljoen volledig elektrische exemplaren op jaarbasis. Tesla zegt doodleuk dat twintig miljoen elektrische auto's op jaarbasis denkbaar is, al leert de ervaring dat de uitspraken van topman Elon Musk met een korreltje zout genomen moeten worden.

Geen zorgen over voldoende aantallen

Toch geeft het relatief bescheiden streefaantal van Toyota te denken, zeker voor Europa. Het merk verkoopt hier nu al zo'n een miljoen voertuigen op jaarbasis en als Brussel in 2030 daadwerkelijk af wil van auto's met een verbrandingsmotor, dan moeten er een hoop volledig elektrische auto's deze kant op komen. Heeft Toyota er dadelijk wel genoeg van?

Volgens Maeda hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. Toyota kan de productie opschroeven als het moet, al is het merk er stiekem nog lang niet van overtuigd dat dit ook daadwerkelijk nodig zal zijn.

"2030 is nog ver weg en er kan nog van alles gebeuren. De Europese regels zijn niet in beton gegoten en of de verkoop van elektrische auto's sterk zal blijven toenemen hangt van allerlei factoren af, waaronder subsidies. Blijven die wel bestaan?", vraagt Maeda zich af.

De bZ4X komt zoals gezegd tegen het einde van 2022 op de markt. De auto wordt op termijn ook als Subaru leverbaar, de ontwikkelingspartner van Toyota. Het elektrische aanbod bij Toyota beperkt zich tot die tijd tot het personenbusje ProAce Verso, een product van een samenwerking met Stellantis, en de Mirai-waterstofauto.

In China verkoopt de joint venture Toyota-GAC overigens al een elektrische C-HR en van zowel de eerste als tweede generatie RAV4 is in Verenigde Staten een handjevol elektrische exemplaren verkocht. Leuk weetje: die tweede generatie kwam in samenwerking met Tesla tot stand

