De Hyundai IONIQ 5 is een van de belangrijkste nieuwe auto's van dit jaar. Alleen dat is al bijzonder voor een Zuid-Koreaans model. Uit een test van AutoWeek blijkt dat de hoge verwachtingen terecht zijn, maar met zijn rijbereik is deze Hyundai geen trendsetter.

Er was een tijd dat de leaserijder met een beetje budget reikhalzend ­uitkeek naar een nieuwe Volkswagen Passat, Ford Mondeo of Opel Vectra. Maar tegenwoordig zijn het de iets verhoogde elektrische auto's met veel rijbereik die op de shortlist van de account­managers staan.

Sinds eind vorig jaar is de Nederlandse markt overspoeld met nieuwe, volledig elektrische auto's (elec­tric vehicles oftewel EV's) in dit segment. Het aanbod is groot: Volkswagen ID.4, SKODA Enyaq, Audi Q4 ­e-tron, BMW iX3, Mercedes EQA, Ford Mustang Mach-E, Volvo XC40 P8, Polestar 2 en Tesla Model Y. In oktober komt daar de Kia EV6 nog bij, maar zijn broertje Hyundai ­IONIQ 5 (Kia en Hyundai zijn van dezelfde fabrikant) mocht net even eerder zijn debuut maken.

Je kunt ook vierwielaandrijving krijgen

De Hyundai IONIQ 5 is verkrijgbaar met een accupakket van 58 kWh en een van 73 kWh. In combinatie met de grootste accu kun je ook vierwielaandrijving (4wd) krijgen. Bij elektrische auto's wil 4wd eigenlijk altijd zeggen dat er meer vermogen is, omdat er een extra elektromotor op de tweede as wordt gelegd. In dit geval heeft die dikste versie 306 pk en die variant is getest door AutoWeek. Het is een Project 45-uitvoering: een soort van introductieversie met alles erop en eraan.

Volgens de fabrieksopgave komt deze Hyundai met zijn 73kWh-batterijenpakket 430 kilometer ver. Daarmee is hij geen trendsetter. Een driefasenlader is standaard en de Hyundai heeft ook een warmtepomp, die sommige concurrenten missen. Hetzelfde geldt voor het 800 voltsysteem, waarmee je tot 230 kW kunt laden, mits je een 350kW-snellader vindt. De IONIQ 5 laadt hiermee sneller dan de meeste andere elektrische auto's van dit moment. Hooguit bij merken als Porsche of Audi vind je ook zo'n 800 voltsysteem, de meeste andere EV's doen het nog met hooguit 400 volt.

In het strakke, futuristische interieur domineren de schermen. In het strakke, futuristische interieur domineren de schermen. Foto: Hyundai

Vorm zorgt voor zeeën van ruimte achterin

De Hyundai lijkt op sommige foto's een brave hatchback, tot je er iemand naast zet. Dan blijkt de auto ineens veel groter dan je denkt, ook al blijft de hatchbackvorm behouden. Er zitten zonder ­twijfel wat retrodetails op de auto, maar evengoed oogt hij supermodern.

De vorm van de IONIQ 5 zorgt achterin voor zeeën van ruimte voor zowel je hoofd als je benen. Ook de kofferbak is prima. Voor in de auto schuilt een kleine frunk: extra bagageruimte onder het deksel dat vroeger als motorkap door het leven ging. Je kunt er net je laadkabel in kwijt.

Het interieur van de Hyundai oogt strak en futuristisch. Voorin valt door het gebrek aan een middentunnel vooral de open ruimte op. Bijzonder is het grote head-updisplay dat gebruikmaakt van augmented reality om informatie te tonen. Navigatieaanwijzingen of een doorgetrokken streep waar je per ongeluk overheen rijdt: het wordt voor je tegen de ruit geprojecteerd (en virtueel lijkt het zelfs op de weg te verschijnen). Deze techniek vinden we ook in de nieuwe Mercedes EQS, maar die bevindt zich in het topsegment.

Het scherm pal voor de neus van de bestuurder loopt door in het moderne en veelzijdige multimediatouchscreen. De klimaatcontrole zit er apart onder, wat fijn is. Maar evengoed zijn er een paar ergonomische foutjes. Zo zit het scherm net te ver weg, zodat je een beetje uit de stoel moet komen om het te bedienen.

Bovendien is het raar dat je ondanks het aparte klimaatsysteem toch door het touchscreen moet om de stoelverwarming en -koeling te ­bedienen. Het zijn evengoed kleine klachten in een totaal van luxe en veelzijdigheid, want de Hyundai is overcompleet. Hij biedt bijvoorbeeld ook veel opbergvakken voor kleine spullen.

Onderstel schrikt niet van plotselinge koerswijzigingen

Eenmaal onderweg valt op dat dit merk nog altijd meer op comfort mikt dan concerngenoot Kia, maar dat de IONIQ 5 evengoed een uitstekende wegligging heeft. Hoewel hij zo hoog is, voel je het lage zwaartepunt. De besturing is licht en direct genoeg en de auto voelt geen moment week aan.

De techniek biedt te weinig feedback om te spreken van enige vorm van dynamiek, maar het is echt niet zo dat het onderstel schrikt van plotselinge koerswijzigingen. Dit is comfort dat goed wordt toegepast. Het gewicht van de auto blijft overigens wel merkbaar: al die kilo's moeten toch gedempt en geremd worden.

Er zijn concurrenten die als gevolg van een groter batterijenpakket een grotere actieradius hebben dan de Hyundai IONIQ 5. Maar uit de test van AutoWeek blijkt dat hij in de praktijk verrassend zuinig is met stroom: 400 kilometer rijbereik is hierdoor gemakkelijk haalbaar. Conclusie: met deze nieuwkomer hijgt Hyundai Tesla meer in zijn nek dan welk ander merk ook.

In een vergelijkingstest van AutoWeek neemt de nieuwe Hyundai het op tegen de Ford Mustang Mach-E. Welke elektrische auto is de baas? Je ziet het in deze video.