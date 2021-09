Kampeerauto's gaan als zoete broodjes over de toonbank, ook de verhuur is booming. Maar de huidige campers hebben vrijwel allemaal een dieselmotor voorin. Opvallend, want personenauto's met die brandstof zijn aan de straatstenen niet te slijten. Waar blijven de elektrische campers?

Vorige week gingen twee Duitse beurzen naadloos in elkaar over: de Caravan Salon in Düsseldorf en de IAA in München. De eerste is 's werelds grootste tentoonstelling van nieuwe caravans en campers, de tweede is dé plek waar met name de West-Europese autofabrikanten hun innovaties tonen. Het contrast was enorm. In Düsseldorf stonden voornamelijk campers met dikke dieselmotoren zij aan zij, terwijl in München álles draaide om de elektrische nieuwkomers.

Het Hymer-concern, een grootmacht in camperland, presenteerde al in 2019 een plug-inhybride kampeerauto, de Dethleffs Globevan e.Hybrid. Deze compacte, semigroene Ford Transit Connect in campingtenue is echter nog steeds niet leverbaar en met zijn beperkte elektrisch rijbereik van 100 kilometer lijkt hij sowieso niet geschikt om emissievrij eens lekker op avontuur te gaan.

Ron Vermeule, algemeen directeur van Erwin Hymer Groep Nederland, verklaart waarom de elektrische camper nog ver weg is: "Voor de aandrijflijnen van onze campers zijn we afhankelijk van de innovaties in de bestelautobranche. We zijn heus klaar voor de transitie, met de verplichte uitfasering van brandstofmotoren op komst moeten we wel.

Maar er zijn ook andere hobbels, zoals het gebrek aan laadinfrastructuur op campings. En dat tekort aan laadpalen en -capaciteit beperkt zich niet alleen tot de campings. In Nederland is er een fijnmazig laadnetwerk, in andere Europese landen is dat een stuk minder. Daar heb je als rondtrekkende camperreiziger last van.

“De camperfabrikanten zijn aartsconservatief” Mickel van Erp, camperspecialist van de ANWB

Ook rond hybrides blijft het verdacht stil bij de kampeerauto's

Waar bij personenauto's de hybride aandrijftechniek momenteel vooral als 'tussenpaus' wordt gezien, blijft het rond hybrides bij kampeerauto's verdacht stil. Knaus, een koploper in de campermarkt, presenteerde in Düsseldorf wel de zogenoemde E.POWER DRIVE-techniek. Hierbij zorgen alleen elektromotoren voor de directe aandrijving. Op het moment dat na 100 emissievrije kilometers de accu's leeg zijn, laadt een benzinegestookt aggregaat ze weer op. Deze motor voedt ook het stroomnet voor het woondeel.

Deze constructie met een zogenoemde range extender is bij personenauto's echter allang achterhaald. Wellicht is het ook een teken aan de wand dat Knaus het prototype van de elektrocamper op de beursvloer wat afgeschermd tussen de dieselmodellen neerzette.

Mickel van Erp, camperspecialist bij ANWB Experts, ziet de switch van diesel naar ampères nog niet gebeuren: "Met een camper wil je lange afstanden aan één stuk kunnen rijden en dan heb je een enorm accupakket nodig. Los van de vraag waar je dat laat, wordt de camper ook te zwaar voor een gewoon personenwagenrijbewijs. Het is zonder accupakket al een worsteling om met een flinke camper onder de wettelijke grens van 3.500 kilogram te blijven." Of een grote camperfabrikant binnenkort met het ei van Columbus komt, valt dus volgens Van Erp te bezien. "De camperfabrikanten zijn aartsconservatief."

Een kleine, Nederlandse bouwer maakt wél elektrische campers

Het zijn op dit moment vooral kleinere merken die elektrische ambities hebben. CamperFIXX, een bescheiden Friese camperbouwer, ontwikkelde de eFixxter. Dat is een vierpersoons hefdak-camper op basis van een compacte elektrische bestelauto (Opel e-Vivaro en Peugeot e-Expert in korte of lange variant). De vanafprijs ligt rond 78.000 euro, de beloofde actieradius is een bruikbare 250 kilometer. Door de snellaadfunctie is de accu in drie kwartier weer tot 80 procent opgeladen. Da's genoeg tijd voor een kop koffie of een lunch langs de weg. Voor de productie heeft CamperFIXX de hulp van industriereus VDL ingeroepen.

Enkele verhuurbedrijven bieden ook dergelijke in kleine series geproduceerde, elektrische campers aan. Zo heeft het verhuurbedrijf Leavv een e-camper in het assortiment die de Peugeot e-Expert als basis heeft. Volgens de verhuurder kun je er 200 tot 250 kilometer ver mee komen.

De elektrische camper uit Eindhoven heeft geen laadpalen nodig

Voor de consument is er op het gebied van e-campers dus nog weinig te koop, maar ideeën zijn er genoeg. Als het aan de studenten van de TU Eindhoven ligt zijn we binnenkort zelfs helemaal onafhankelijk van laadpalen om met een camper op reis te gaan. Vorige week presenteerden zij het Self-sustaining House On Wheels (SHOW). De benodigde stroom voor de aandrijving van deze futuristische camper komt van een enorm dak vol zonnepanelen.

Dat klinkt als kamperen in Utopia, maar de SHOW heeft goede papieren om te slagen. Het is namelijk een intellectuele nazaat van de Lightyear One, een productierijpe personenwagen op zonne-energie die door alumni van TU Eindhoven is ontwikkeld en naar verwachting in de zomer van 2022 in de showroom staat.

Rest de vraag in hoeverre er serieus belangstelling bestaat voor elektrische kampeerauto's. Volgens de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC), met 63.000 camperaars de grootste van Europa, is de behoefte er wel. Begin dit jaar leerde een peiling onder de leden dat maar liefst 41 procent van de respondenten bereid is om op termijn (al dan niet gedwongen) over te stappen op een accucamper. Een mooi percentage, maar ze zullen nog even geduld moeten hebben.

