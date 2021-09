Op 21 december vindt in Beverwijk de allerlaatste editie van de Automarkt plaats. Organisator VWE Automotive meldt dinsdag dat de verkoop van gebruikte auto's steeds vaker online plaatsvindt, waardoor het aanbod op de fysieke automarkt in de afgelopen jaren te wensen overliet. Ook het aantal bezoekers liep terug. Daarom wordt na 91 jaar de stekker uit de Automarkt getrokken.

De Automarkt begon in 1930 aan de Croeselaan in Utrecht. Later verhuisden de verkopers naar het Veemarktcomplex in diezelfde stad. Nadat VWE in 2012 de regie had genomen, werd de Automarkt naar Beverwijk verplaatst.

Daar staan elke dinsdag driehonderd standplaatshouders, die wekelijks zo'n zestienhonderd voertuigen verhandelen. Op een goede dag trekt de Automarkt ongeveer duizend potentiële kopers, veelal afkomstig uit het buitenland. Volgens de organisatie wordt 70 procent van het wekelijkse aanbod binnen vier uur verkocht. Op jaarbasis heeft de Automarkt een aandeel van 15 procent in de totale export van tweedehands auto's.

"Inmiddels zien we dat de behoefte aan een fysieke Automarkt afneemt. Het aanbod wordt beperkter en ook het aantal bezoekers neemt af. De online verkoop neemt juist toe", constateert Michel Corveleijn, manager remarketing bij VWE Automotive. Hij merkt dat veel autobedrijven de overstap naar een online verkoopplatform hebben gemaakt.

De betrokkenen zijn reeds over het besluit geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl