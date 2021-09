Deze week gaat in München de Internationale Automobilausstellung (IAA) van start. Wat tot aan 2019 een uitgebreide traditionele autoshow was, gaat nu verder als relatief kleinschalig mobiliteitsevenement waarbij ook ruimte is voor fietsen, lezingen en discussie. Toch is er ondanks de andere opzet nog genoeg autonieuws te melden.

Dat komt vooral doordat duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers van het evenement is. Daarom pakken onder meer Mercedes-Benz en Renault flink uit met nieuwe volledig elektrische auto's.

Zo presenteert Renault de nieuwe elektrische Mégane, waarmee het Franse merk de strijd wil aangaan met een auto als de Volkswagen ID.3.

Renault voorziet de auto van een accupakket van 40 kWh of 60 kWh, waarmee afhankelijk van de gekozen uitvoering een rijbereik van minimaal 300 kilometer en maximaal 470 mogelijk moet zijn. De auto komt in het eerste kwartaal van 2022 op de markt.

Stortvloed aan nieuws bij Mercedes-Benz

Mercedes-Benz heeft het grootste aantal primeurs. Het Duitse merk presenteert tijdens de IAA allereerst de EQE, een nieuwe elektrische sedan die een trede onder het topmodel EQS op de ladder staat. De auto is de elektrische tegenhanger van de 'gewone' E-klasse, net zoals de EQS die van de reguliere S-Klasse is.

Daarnaast gaat de sportafdeling Mercedes-AMG het elektrische pad op met de AMG-versie van de eerder genoemde EQS. De luxetak Mercedes-Maybach ontkomt eveneens niet aan de elektrificatie. Met de Maybach EQS SUV wil het merk laten zien hoe de aanstaande elektrische semiterreinwagen er ongeveer uit komt te zien. Er moet op termijn ook een kleiner maatje van de auto beschikbaar komen.

De echte terreinwagen van Mercedes, de razend populaire G-Klasse, wordt ook elektrisch. Het merk laat met de Concept EQG zien wat we daarvan kunnen verwachten.

Dochtermerk Smart presenteert op de IAA de Concept #1. Dat betekent dat er op termijn een kleine elektrische SUV van het merk komt.

KIA toont nieuwe Sportage

Volkswagen neemt de ID.5 mee, de coupéversie van de bestaande ID.4. Het merk toont de ID.5 in sportieve GTX-trim. Het is overigens nog geen officiële onthulling, Volkswagen zal de auto tonen in een speciale camouflagejas. Daarnaast laat het merk met de ID. Life alvast zien hoe het nieuwe elektrische instapmodel voor 2025 eruit zal komen te zien.

Bij KIA staat de nieuwe Sportage te pronken. Dit model stond bij zijn introductie in 2004 aan de wieg van het succes van de compacte SUV en is niet meer weg te denken uit het aanbod van KIA.

De jongste generatie komt er met een mild-hybridsysteem, als reguliere hybride en als stekkerhybride. Die laatste staat in München. Deze uitvoering heeft een accupakket van 13,8 kWh aan boord, waarmee je 62 kilometer elektrisch moet kunnen rijden voordat de brandstofmotor het overneemt.

Dacia meet nieuw imago aan

Ondanks het groene karakter van de IAA zijn er ook nog 'gewone' primeurs te melden. Zo maakt de Volkswagen Taigo er zijn publieksdebuut. De kleine coupé-SUV komt naast de bestaande T-Cross in de prijslijst. Mercedes-AMG trekt in München het doek van de GT 4-Door 63 S E Performance, een sportieve plug-inhybridevariant van de toch al niet misselijke vierdeurs sportwagen van het merk.

Dankzij de elektrokracht heeft de GT 4-Door 63 S E Performance een systeemvermogen van 843 pk. Daarmee schiet de auto in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur. De grens van 200 kilometer per uur wordt binnen de 10 seconden gehaald. De topsnelheid van het model ligt op 316 kilometer per uur.

Het accupakket, waar volgens Mercedes kennis en ervaring uit de Formule 1 in is verwerkt, dient vooral om de prestaties te ondersteunen en is daarom met 6,1 kWh relatief klein. Wil je per se elektrisch rijden, dan kom je maar 12 kilometer ver.

Tot slot grijpt Dacia de IAA aan om een nieuwe 'merkidentiteit' te presenteren. Daar hoort onder andere een nieuw merklogo bij, dat vanaf halverwege volgend jaar op elk model moet komen. De nieuwe kleur van het merk wordt kakigroen, waar dat nu nog overwegend blauw is.

'Echt' nieuws is er overigens ook, want Dacia laat in München voor het eerst de zevenzits Jogger aan het grote publiek zien. De spirituele opvolger van de allereerste Logan MCV komt in 2023 ook als hybride op de markt. De reguliere versies komen februari volgend jaar.

Als klap op de vuurpijl is tijdens de IAA bekend gemaakt dat er nóg twee Chinese merken naar Europa komen, te weten Ora en Wey. Beide merken zijn onderdeel van Great Wall Motors.

Op AutoWeek lees je meer over het nieuws van Mercedes, Renault en de andere merken.