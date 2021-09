Voor het eerst sinds lange tijd is er weer eens een heuse Europese autobeurs. Dinsdag gaat namelijk de Internationale Automobilausstellung (IAA) van start. Ditmaal is niet Frankfurt, maar München het decor. Daarnaast is het eerder een mobiliteitsevenement dan een traditionele autobeurs. Die evenementen hebben het al jaren zwaar. Is de IAA in zijn nieuwe opzet de toekomst van de autobeurs of een laatste stuiptrekking?

Wie rekent op enorme beurshallen met grote stands waarop talloze auto's in de schijnwerpers staan te glimmen, komt deze week waarschijnlijk bedrogen uit. Sterker nog, veel merken vind je verspreid over de stad.

Daarnaast duurt de IAA maar zes dagen, waar vroeger twee weken niet ongebruikelijk was. Ten slotte doen er (nog) minder merken mee dan voorheen.

Van de bekende autofabrikanten hebben onderstaande spelers een aanwezigheid of activiteit gepland. Meer over hun nieuwtjes lees je hier.

Deze merken kom je in München tegen Audi

BMW

CUPRA

Dacia

Ford

Hyundai

Kia

Mercedes-Benz

MINI

Polestar

Porsche

Renault

Smart

Volkswagen

'Deze nieuwe opzet is interessant'

Bij de IAA in zijn nieuwe opzet draait het volgens de organisatie dan ook om de toekomst van mobiliteit en niet zozeer om auto's. Daarom is er veel aandacht voor bijvoorbeeld de fiets en voor workshops en netwerken. Bovendien is in het programma veel ruimte ingeruimd voor toespraken en lezingen van experts, wetenschappers en politici.

Waarom autofabrikanten er dan toch voor kiezen om weer aanwezig te zijn? "Ook op het gebied van mobiliteit is er veel interesse in en behoefte aan discussie. Naar onze mening is het daarom zo belangrijk om een platform te hebben waar je van gedachten kunt wisselen over de fundamentele verandering in de hele industrie", zegt de Volkswagen Group in een reactie, ook namens de dochterondernemingen. "We zijn ervan overtuigd dat de beurs in deze vorm door de bezoekers zal worden gewaardeerd."

Ook het in Nederland zo populaire Kia is aanwezig in München, zij het met een kleine stand en slechts twee modellen. "Ook autobeurzen veranderen. Deze nieuwe opzet is interessant, de tijd zal echter leren of het de juiste opzet is."

Bekijk hier het beursverslag van AutoWeek, met onder meer Mercedes-Benz en Smart.

Opel laat thuiswedstrijd aan zich voorbijgaan

Een van de grote afwezigen is het Duitse Opel, dat de thuiswedstrijd aan zich voorbij laat gaan. Het merk is net als onder meer Alfa Romeo, Citroën, Fiat en Peugeot, onderdeel van Stellantis. Ook die merken laten het evenement links liggen.

"Bij elke autoshow moeten we ons afvragen of het de investering voor een merk rechtvaardigt. Daarbij is het format van het evenement ook van belang. Dit jaar is ervoor gekozen om onze merken niet aan de IAA te laten deelnemen", aldus het concern.

Toyota doet hetzelfde: "De voormalige strategie van Toyota Motor Europe (TME), met grootschalige stands en een volledige line-up van de modellen, zal op de korte en middellange termijn niet meer van toepassing zijn." Het bedrijf zegt wel de ontwikkelingen in Europa op de voet te zullen blijven volgen, net als de behoefte van het publiek. Mogelijk vloeien hier nieuwe initiatieven uit voort.

Hoge kosten en teruglopende bezoekersaantallen

Met de afmeldingen lijkt de trend van voor de coronacrisis door te zetten. Ook toen kregen de grote traditionele autobeurzen al steeds vaker met afzeggingen van de grote merken te maken. Die hadden teruglopende bezoekersaantallen tot gevolg. Mede daardoor wordt de AutoRAI, het bekendste Nederlandse evenement in zijn soort, al sinds 2015 niet meer gehouden.

De redenen voor de afzeggingen zijn divers. Allereerst brengen dergelijke evenementen hoge kosten met zich mee. Een fraaie stand om de auto's op te laten pronken, kan zomaar ruim 1 miljoen euro kosten. Daarnaast hebben Duitse merken op een Franse beurs last van Franse merken en andersom. Dan wordt het moeilijk om de aandacht naar je toe te trekken. Dat is sowieso lastig als je op een beurs met nog drie andere concurrenten in een hal staat.

Daarnaast trekken dergelijke evenementen overwegend publiek uit de directe omgeving. Hoewel autofabrikanten voor een internationale autobeurs de portemonnee trekken, krijgen ze er eigenlijk een lokale show voor terug.