Omwonenden van laadpalen klagen over geluidsoverlast bij het opladen van de nieuwe Ford Mustang Mach-E. Een inwoner van Gouda noemt het geluid tegenover AutoWeek ronduit "ondraaglijk". Ford erkent het probleem en zegt een oplossing paraat te hebben.

"Als die auto staat te laden, is het echt niet te doen om buiten te zitten", klaagt Gouwenaar Jacky Spaargaren Sassenburg tegenover AutoWeek. "Sterker nog, met de buitendeur op een kier is het ook binnen nauwelijks vol te houden".

De tuin van Jacky grenst dan ook aan een laadpaal die door buurtbewoners van de Goudse nieuwbouwwijk wordt gedeeld. Twee van die buurtbewoners rijden een Ford Mustang Mach-E en het is specifiek dat type auto dat de overlast veroorzaakt.

"Er zijn wel andere auto's die wat geluid maken bij het laden, maar lang niet zo erg als deze Ford", aldus Jacky. De meeste andere EV's hoor je volgens hem nauwelijks.

In Haarlem werd de auto al omschreven als 'herriebak'

Ook uit andere plaatsen komen klachten over geluidsoverlast door de elektrische Mustangs, meldt AutoWeek na een inventarisatie. In Haarlem werd de auto al omschreven als een "herriebak". In Breda overwogen omstanders naar verluidt zelfs de hulpdiensten in te schakelen uit angst voor ontploffingsgevaar.

"Daarvan is absoluut geen sprake", benadrukt Ford Nederland in een reactie aan AutoWeek. Ford bevestigt wel dat er "klachten zijn over bovenmatig geluid bij het laden van een Mustang Mach-E". In Nederland wordt er zelfs veel meer over geklaagd dan in andere landen.

Dat heeft volgens Ford te maken met het type laadpaal dat hier veel wordt gebruikt, met een 3-fasenaansluiting en maximaal 400 volt. Daarmee behaalt de Mustang zijn maximale laadvermogen van 11 kW en daarbij kan herrie optreden.

"Het kan gebeuren dat de auto onder bepaalde omstandigheden, bij hogere buitentemperaturen, maximaal gaat koelen", aldus Ford.

Er zou nu een permanente oplossing beschikbaar zijn

De autofabrikant droeg aanvankelijk een tijdelijke oplossing aan in de vorm van een dunnere laadkabel, maar inmiddels zou er een permanente oplossing beschikbaar zijn. Die bestaat uit een software-update die bij de dealer moet worden geïnstalleerd. Mach-E-rijders kunnen zich hiervoor aanmelden, aldus Ford. De laadsnelheid zou niet onder deze update lijden.

Het is niet voor het eerst dat de Mustang Mach-E aanleiding is voor discussie. Dat gebeurde eerder al over de naam van deze auto, de allereerste elektrische SUV van het merk.

De naam Mustang verwijst naar de klassieke sportwagens van Ford uit de jaren zestig. Sommige fans daarvan klaagden op sociale media en ook in automagazines dat het nieuwe model daar weinig gemeen mee heeft. Er zou te gemakkelijk worden voortgeborduurd op het imago van weleer.

De Mustang Mach-E is een SUV, maar hij oogt langgerekt en een beetje als een coupé. Bovendien is hij, zoals veel nieuwe elektrische auto's, zeer snel. De auto kan in 3,7 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur sprinten. Opties zijn vierwielaandrijving en een elektrisch rijbereik van 610 kilometer. De prijslijst van de Ford Mustang Mach-E begint bij 50.425 euro.

Op deze pagina van AutoWeek staat meer achtergrondinformatie over de Mach-E en de geluidsproblemen, inclusief enkele filmpjes die de klagers daarover hebben gemaakt.