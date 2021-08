Al ruim een eeuw lang hebben auto's een rond stuur. Maar veel wijst erop dat het stuur van de toekomst rechthoekig zal zijn.

In de afgelopen decennia hebben autofabrikanten meermaals pogingen gedaan het stuur een andere vorm te geven. Zij wilden daarmee hun innovatiekracht onderstrepen of ze meenden dat een andere manier van sturen gebruiksvriendelijker zou zijn.

Zo experimenteerde Chrysler eind vorige eeuw met besturing aan de hand van een joystick, maar dat bleek uiteindelijk meer nadelen dan voordelen met zich mee te brengen.

Ford ontwikkelde begin jaren zestig de 'Wrist Twist'-besturing. In die tijd waren de stuurwielen groter dan nu, waardoor de bestuurder weinig ruimte had voor zijn benen. Raketgeleerde Robert J. Rumpf, die was ingehuurd door de Ford Motor Company, kwam daarom met een systeem dat wel wat weg had van de besturing van een vliegtuig.

Voor de neus van de bestuurder zit een soort balk met aan weerszijden twee kleinere wieltjes. De balk zelf beweegt niet, maar de wieltjes draaien synchroon met elkaar. Via een ketting zijn ze verbonden met de stuurstang, die in het midden van de balk zit.

De bestuurder kan met zowel zijn linker- als rechterarm het voertuig bedienen. De achterliggende gedachte was dat diegene daarbij een minder grote fysieke inspanning hoefde te verrichten dan bij een traditioneel stuurwiel. Overpakken is immers niet noodzakelijk meer, kleine handbewegingen volstaan.

Ford zette een 'atechnische' vrouw achter het stuur

Ford ging met het idee aan de slag op een testbaan in Detroit en monteerde het systeem in een Mercury Park Lane Convertible.

In het promotiefilmpje voor het systeem werd benadrukt dat het in- en uitstappen door de extra ruimte makkelijker gaat dan bij een conventioneel stuurwiel. Er werden ook extra armleuningen aangebracht, zodat de bestuurder zijn armen in theorie de hele rit kon laten rusten. Verder benadrukte Ford dat het zicht op het instrumentenpaneel en de weg door dit systeem zou verbeteren.

Het promotiefilmpje maakt duidelijk dat de emancipatie in die jaren nog ver te zoeken was. Ford zet daarin een vrouw achter het stuur om het systeem te demonstreren. De commentator beschrijft haar als een bestuurder die "zo atechnisch is als het maar kan".

Verderop in het filmpje moet deze vrouw de auto parkeren. "De meeste vrouwen zijn het erover eens dat parkeren het meest belastende deel van het rijden vormt", aldus de commentator. Vervolgens zet de vrouw de grote Mercury zonder problemen tussen twee andere auto's in langs de kant van de straat.

De journalist was allerminst onder de indruk van de technologie

De vermeend ideale werking van het systeem in het promotiefilmpje werd in elk geval niet in de praktijk bewezen.

In een nummer van het populairwetenschappelijke tijdschrift Popular Mechanics uit april 1965 testte journalist Alex Markovich het systeem. Hij mocht ermee de openbare weg op, iets wat hij in eerste instantie nogal eng vond. En hij was allerminst onder de indruk van de technologie.

Volgens hem reageerde de auto behoorlijk nerveus op zijn input, als een "kangoeroe met de hik". Ook werkte het systeem volgens hem in eerste instantie contra-intuïtief, omdat je geneigd bent het hele stuur te draaien in plaats van de kleine wieltjes. Wel schreef hij dat hij na een tijdje gewend raakte aan het systeem.

Gek genoeg wist ingenieur Rumpf al tijdens het ontwikkelen van de Wrist Twist-besturing dat het systeem het productiestadium niet zou gaan halen. "Waarschijnlijk ga je dit systeem in de nabije toekomst niet in productie zien", zei hij in een interview met Markovich. "Mensen zullen dat oude stuurwiel niet gemakkelijk gaan opgeven." De ingenieur bleek gelijk te hebben, want het systeem kwam nooit verder dan de testfase.

In de nieuwste modellen zie je dat rechthoekig de toekomst heeft

Toch ondergaat het traditionele autostuur momenteel wel degelijk een metamorfose. In de nieuwste modellen van onder meer Peugeot, BMW en Tesla zie je dat rechthoekig de toekomst heeft. In auto's uit de Formule 1 is zo'n vorm van het stuur al langer standaard.

Voordeel in een personenauto is dat je gemakkelijker in- en uitstapt, omdat er aan de onderkant (mits het stuur in de juiste positie staat) meer ruimte ontstaat. Verder willen autofabrikanten dat een volledig zelfrijdende auto straks het stuur in het dashboard kan opbergen. Dat gaat veel gemakkelijker met een rechthoekig dan met een rond stuur.

Bovendien is met een rechthoekiger stuur in een oogopslag te zien in welke richting de auto stuurt. Ook dat komt in een zelfrijdende auto van pas, op het moment dat de bestuurder het rijden weer van de computer wil of moet overnemen.

In dit artikel van AutoWeek lees je meer over de experimentele 'Wrist Twist'-besturing van Ford. Je ziet daar ook het promotiefilmpje dat Ford er destijds over maakte.