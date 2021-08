Deze week staat staat na 36 jaar eindelijk de Grand Prix van Zandvoort weer op de Formule 1-kalender. Tienduizenden toeschouwers zullen Max Verstappen dan hopelijk vanaf poleposition richting de eerste bocht zien snellen. Met welke auto benader je die sprintprestaties eigenlijk en welk snel spul hebben de constructeurs in de Nederlandse showrooms staan? Een overzicht.

Dat Formule 1-auto's flitsende prestaties leveren, staat buiten kijf. Toch zijn er straatauto's met een hogere topsnelheid en modellen die onder bepaalde omstandigheden sneller vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur accelereren.

Hoe snel een Formule 1-auto dat doet, is afhankelijk van zaken als de temperatuur van het asfalt, de kwaliteit van het asfalt, de bandentemperatuur en het weer. Mede daardoor is het niet ondenkbaar dat je met bepaalde auto's zo'n Formule 1-wagen wel eens zou kunnen verslaan op een sprintje.

Elektrische sportwagens laten Formule 1-auto achter zich

Met name elektrische sportwagens zouden een Formule 1-auto het schaamrood op de kaken kunnen bezorgen. Van dergelijke auto's is het volledige vermogen direct beschikbaar, waardoor ze uit de startblokken schieten op het sprintje richting de 60 mijl per uur (97 kilometer per uur), een getal dat veel fabrikanten voor de sprinttijd hanteren.

De afgelopen zomer gepresenteerde Rimac C_Two raffelt deze sprint dankzij 1.914 pk in 1,85 seconden af. Ook de topsnelheid van 412 kilometer per uur ligt buiten het bereik van een Formule 1-auto.

De hoogst geregisterde topsnelheid staat op naam van Valtteri Bottas, die in 2016 in Mexico een snelheid van 372,5 kilometer per uur op de klok zette met zijn Williams FW38. Honda heeft ooit geprobeerd om uit te zoeken waar een Formule 1-auto toe in staat is, door op de zoutvlakte van Bonneville te racen. Met de RA106 uit 2006 schopten de Japanners het tot 397 kilometer per uur.

De 129.990 euro kostende Tesla Model S Plaid accelereert in 2,1 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van 320 kilometer per uur. Een Formule 1-auto zal op de eerste meters een hele kluif aan de Tesla hebben.

Bij de traditionele brandstofmodellen is de Porsche 911 Turbo S de sprintkoning. Deze auto schiet in 2,7 seconden naar 100 kilometer per uur. Daarvoor moet je minimaal 281.400 euro bij de Porsche-dealer achterlaten. Neem je genoegen met een sprinttijd van 2,8 seconden, dan kun je voor 191.700 euro ook voor de elektrische Porsche Taycan Turbo S gaan.

Geen sportieve Honda's en Renault's meer

Dan de constructeurs en merken die daadwerkelijk in de Formule 1 actief zijn. De motoren waarmee gereden wordt, zijn afkomstig van Honda, Mercedes-AMG en Renault. Daarnaast zijn constructeurs actief als McLaren en Williams, waarbij eerstgenoemde ook een tak heeft voor straatauto's. Tenslotte zijn er merken die hun naam aan een team verbonden hebben, zoals Alfa Romeo, Alpine en Aston Martin.

Honda houdt het in de Formule 1 na dit seizoen voor gezien. Dat zie je stiekem terug in het modelaanbod. De enige sportauto van het merk, de NSX, is ook aan zijn laatste maanden bezig. Om het naderende afscheid te vieren, onthulde Honda eerder deze maand de 607 pk sterke Type S-versie. De NSX is alleen via speciaal aangewezen dealers te krijgen. De dichtstbijzijnde is in Düsseldorf.

Renault levert in Nederland ook geen sportieve auto's meer. Dat laat Renault aan het merk Alpine over. Dat verklaart tevens de naamsverandering van het Formule 1-team, dat dit jaar als Alpine door het leven gaat. Het laatste sportieve wapenfeit van Renault in Nederland was de Renault Mégane R.S. Trophy R. Het 300 pk sterke apparaat kostte twee jaar geleden 76.490 euro. Bij Alpine staat de A110 S bovenaan de voedselketen. De auto heeft 292 pk, sprint in 4,4 seconden naar de 100 en kost 80.890 euro. Het Franse sportwagenmerk stapt op termijn overigens over op sportieve elektrische modellen.

Alfa Romeo zwaait brandstofmotor uit

Bij Mercedes-AMG is het snelste apparaat op dit moment de E 63 S. Deze 612 pk sterke auto kost minimaal 183.316 euro en raffelt de sprint af in 3,4 seconden. Mercedes werkt overigens aan een monsterlijk krachtige plug-inhybrideversie van de GT 4 Door, die goed is voor 815 pk. Dat model wordt in september gepresenteerd. Prijzen en prestaties zijn nog niet bekend.

Alfa Romeo is vanaf 2027 ook volledig elektrisch. De Italianen nemen echter op spectaculaire wijze afscheid van de brandstofauto met de 540 pk sterke Giulia GTA en GTA M. De auto's knallen in 3,6 seconden naar de 100 en kosten in Nederland respectievelijk 222.112 en 226.888 euro, waardoor exclusiviteit gegarandeerd lijkt.

De krachtigste Aston Martin is de 725 pk sterke DBS, waarvoor je in Nederland ruim 360.000 euro kwijt bent. Dat model spring in 3,4 seconden naar 100 kilometer per uur. De in juli gepresenteerde Valhalla is met een systeemvermogen van 950 pk nog sterker, maar dit model is nog niet te koop. Hetzelfde geldt voor de in samenwerking met Red Bull ontwikkelde Valkyrie.

Je bent met deze Aston Martin DBS niet alleen snel, je kunt je ook James Bond wanen Je bent met deze Aston Martin DBS niet alleen snel, je kunt je ook James Bond wanen Foto: Aston Martin

Niets dan sportieve auto's bij McLaren en Ferrari

Bij McLaren niets anders dan razendsnelle auto's. Doordat sommige modellen al uitverkocht zijn, is het lastig om een goede afgevaardigde voor deze lijst te kiezen. Zo is de 1.070 pk sterke Speedtail, die een top haalt van 403 kilometer per uur, niet te krijgen. Ook de 762LT is al uitverkocht.

Van het jongste model, de 680 pk sterke Artura, is nog geen Nederlandse prijs bekend. Daarom zetten de we de 762LT Spider op de lijst, de open versie van de eerder genoemde sportwagen. Deze is nog wel verkrijgbaar en wel voor een bedrag van 441.000 euro. Een sprintje trekt de auto in 2,8 seconden.

De opper-Ferrari is SF90 Stradale Assetto Fiorano. De auto heeft een systeemvermogen van 1.000 pk en is daarmee de krachtigste Ferrari voor op straat aller tijden. De auto zit binnen de 2,5 seconden op 100 kilometer per uur. Dat heeft een prijskaartje van ruim 450.000 euro.