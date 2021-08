Tesla heeft maandag de eerste exemplaren van de Model Y in Nederland geleverd aan klanten, zo meldt de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's dinsdag. De auto is sinds het eerste kwartaal van 2020 leverbaar in de Verenigde Staten. Ook in China was de Model Y al enige tijd te koop.

In Nederland is de Model Y leverbaar vanaf 65.010 euro. Voor dat bedrag krijg je de zogeheten vierwielaangedreven Long Range-versie, die een opgegeven rijbereik van 505 kilometer heeft. De auto accelereert in vijf seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door naar een topsnelheid van 218 kilometer per uur.

De Model Y heeft veel uiterlijke overeenkomsten met de Model 3. Zaken als de koplampen en achterlichtunits zijn hetzelfde. Binnenin monteert Tesla hetzelfde interieur, al profiteer je dankzij de carrosserievorm van een hoge instap en dito zitpositie. De Model Y is langer, breder en hoger dan de Model 3.

Begin 2022 krijgt de Long Range-uitvoering gezelschap van de Performance-versie. Deze is krachtiger, waardoor je met 480 kilometer iets aan rijbereik inboet. Daar krijg je wel betere prestaties voor terug. De Performance-uitvoering doet de sprint in 3,7 seconden en heeft een topsnelheid van 241 kilometer per uur. Het prijskaartje is 71.010 euro.

De huidige exemplaren van de Model Y lopen in het Chinese Sjanghai van de band. Op termijn moeten de auto's ook in Berlijn geproduceerd worden.

