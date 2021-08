Porsche is tegenwoordig vooral bekend van de sportcoupés en SUV's, maar in de vorige eeuw wilde het merk in de VS een sedan aan het grote publiek verkopen. Dat plan bleek gedoemd te mislukken.

Het was de Amerikaanse autofabrikant Studebaker waarmee Porsche in de jaren vijftig in een ingewikkeld project verzeild raakte. Grondlegger Ferry Porsche van het beroemde sportwagenmerk was in die tijd bezig om de export naar de VS te realiseren. Hij werd daarbij geholpen door de Oostenrijker Max Hoffman, die eerder al bewezen had met succes andere Europese luxemerken naar de VS te kunnen exporteren.

Als ingenieursbureau was Porsche in die tijd ook al voor andere autofabrikanten actief en Hoffman vroeg Ferry Porsche of hij het zag zitten om ook Amerikaanse autofabrikanten te gaan adviseren. De autobouwer en -ingenieur zag daar wel brood in en zo kwam hij via Hoffman in gesprek met een manager van Studebaker: Richard A. Hutchinson.

“Het idee was een 'Volkswagen voor Amerika'”

Hoffman opperde het idee van een 'Volkswagen voor Amerika'. Die moest een goedkope auto voor de massa worden, naar het voorbeeld van de Kever. De lijnen met VW waren kort: Hutchinson had eerder al eens namens Studebaker onderhandeld met het Britse bestuur van de naoorlogse Volkswagen-fabriek in Wolfsburg. Studebaker zou namelijk de Amerikaanse distributeur voor de Kever moeten worden.

Die deal ging uiteindelijk niet door, omdat de toenmalige directeur van Studebaker het niet zag zitten, maar intussen moest Studebaker zich opmaken voor een bikkelharde concurrentiestrijd Amerika's 'Grote Drie': Ford, General Motors en Chrysler. De samenwerking met Porsche leek een veelbelovend wapen in die strijd.

Porsche had het plan voor een gezinsauto die ook sportief reed

Dus ging Ferry Porsche in mei 1952 met een delegatie naar Studebaker. Hij nam de Type 530 mee, een verlengde Porsche 356 met langere portieren en een hogere daklijn. Dit model was een idee van Ferry Porsche, die graag een auto wilde bouwen die sportief reed, maar tevens ruimte bood voor het hele gezin.

De Type 530 sloeg echter niet aan bij de directie van Studebaker, die liever een meer traditionele auto met de motor voorin wilde. Porsche ging met dat idee akkoord en begaf zich opnieuw naar de tekentafel. In de overeenkomst tussen de twee fabrikanten stond dat Porsche met een auto moest komen die krachtiger, lichter en makkelijker te produceren was dan de toenmalige Studebaker Champion.

Naast dat raamwerk van basiseisen moest de nieuwe, door Porsche ontwikkelde Studebaker ook aan veel andere voorwaarden voldoen: hij moest zes cilinders, drie versnellingen en een luchtgekoelde motor hebben. Daarnaast moest de auto in staat zijn om tenminste 85 mijl per uur (136 kilometer per uur) te halen.

Het uiterlijk van de 542 mocht niet als Porsche herkenbaar zijn en naast een bijzondere motor kreeg de 542 ook onafhankelijke wielophanging voor en achter, wat voor die tijd nogal ongebruikelijk was.

Uiteindelijk bleek het model gedateerd

En toch bereikte het project van Studebaker en Porsche nooit de markt. Studebaker bleek financieel flink in de problemen te zitten. In 1954 leverde Porsche de 542 aan Studebaker, maar niet lang daarna fuseerde het merk met Packard. Pas in 1956 werd opnieuw gekeken naar de 542, maar toen bleek het model alweer gedateerd.

Bovendien bleek het erg duur om de bestaande fabrieken in te richten voor de bouw van deze nieuwe 542. En marktonderzoek toonde ook nog eens aan dat Amerikaanse kopers vooral geïnteresseerd waren in een lichte auto als de Volkswagen Kever en niet in een relatief grote en zware sedan als de 542.

Tegelijkertijd voelde bij Studebaker menigeen zich te trots om een in wezen Duitse auto aan te bieden aan de klanten. De Amerikanen ontwierpen hun auto's toch echt liever zelf. Studebaker hield het uiteindelijk nog vol tot 1967, maar ging toen definitief ter ziele.

