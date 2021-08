Wekenlang in de zon of regen stilgestaan en dan onderweg naar huis de botsingen met talloze insecten: eenmaal terug van vakantie is het de hoogste tijd om de kampeerauto of caravan schoon te maken. Met deze tips krijg je het beste resultaat.

Ga niet onbezonnen te werk als je aan het poetsen slaat, adviseren de deskundigen van AutoWeek. Het geheim van een geslaagde poetsbeurt is namelijk om er goed de tijd voor te nemen. Afhankelijk van de staat waarin je camper of caravan verkeert, kost het al gauw een hele dag. En een gestructureerde aanpak is wel zo verstandig.

Je kunt bijvoorbeeld pas effectief de handen uit de mouwen steken wanneer je alle benodigde schoonmaakmiddelen en accessoires binnen handbereik hebt. Niets is zo vervelend als halverwege tot de conclusie te komen dat je niet verder kunt werken.

Tips voor de buitenkant

1. Voorwas

Verwijder eerst het ergste vuil van de buitenkant met een hogedrukreiniger. Dat kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk in een zogenoemde wasbox, waar je zelf ook je auto handmatig kunt wassen. Pas wel op met ventilatieroosters, afdichtingen en stickers: lekkages liggen op de loer.

2. Wielen

Hardnekkig vuil van de remmen en straatvuil van de weg ga je te lijf met een goede velgenreiniger. Inspuiten, laten inwerken en afspoelen is meestal voldoende.

3. Insecten

Vooral in het voorjaar en in de zomer zijn er veel insecten op de weg. Al dan niet als gevolg van de brandende zon, hechten ze zich stevig aan je camper of caravan vast. Een insectenreiniger lost de ingedroogde resten op zonder de ondergrond aan te tasten. Even laten inwerken en daarna afspoelen voordat het middel is opgedroogd.

4. Shampoo

Om ook de hardnekkigste vuilresten van de lak te halen, wordt een speciale autoshampoo geadviseerd.

5. Drogen

Droogmaken gaat het best met een trekker of een sterk absorberende microvezeldoek. Let er wel op dat je altijd zachtjes wrijft, om krassen of andere schade te voorkomen.



Tips voor het interieur

1. Ontsmetten

Niet alleen in tijden van coronacrisis is het verstandig om het interieur goed te ontsmetten. Gebruik uitsluitend speciaal hiervoor ontwikkelde ontsmettingsmiddelen, vooral als het gaat om leren bekleding of de beeldschermen van elektronica.

2. Dashboard (bij een camper) en andere kunststoffen

Speciale interieurreinigers voor kunststof verwijderen niet alleen stof en vingerafdrukken, maar frissen de kunststoffen ook op: ze zien er meteen weer goed uit.

3. Bekleding

Gebruik speciale reinigingsmiddelen voor de betreffende soort bekleding, maar ook borstels en poetsdoekjes. Vooral de stoelen in de cabine van een camper hebben vaak een extra poetsbeurt nodig, want die worden tijdens de reis veel gebruikt.

4. Glas

Vette vingers op glas, kunststof ramen en andere glanzende oppervlakken komen veel voor. Gebruik hiervoor glasreiniger en microvezeldoekjes.

5. Tapijt

Gebruik bij het reinigen van textiel en tapijt een speciale borstel. Die haalt ook het vuil uit hoogpolig tapijt. En goed stofzuigen is natuurlijk ook altijd een optie.



Drie extra tips van poetsspecialist Tony Bauer*

1. Laat insecten- en velgenreinigers nooit opdrogen. Gebruik deze middelen ook niet in de volle zon. Verwijderen gaat dan moeizaam en in het ergste geval kan er schade ontstaan.

2. Bij het gebruik van poetsdoeken moet je de randen altijd omslaan, zodat de stiknaad de lak niet raakt.

3. Op hardnekkige insectenresten kun je het best een vochtig doekje leggen. Even laten inweken en daarna alsnog de resten verwijderen.

(* Tony Bauer werkt als trainer bij de fabrikant van SONAX-autopoetsmiddelen.)

In nummer 4 van AutoWeek Campers staan nog meer tips voor een grote schoonmaakbeurt van camper of caravan. Het magazine ligt nu in de winkel. Meer weten over kampeerauto's? Kijk op de overzichtspagina van AutoWeek.