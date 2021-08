Het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt tegenwoordig door veel factoren bepaald. Vooral met de komst van (semi-)elektrische auto's is het er voor de consument niet overzichtelijker op geworden. De redactie van AutoWeek zocht uit hoe het nou precies zit.

Meer dan ooit staat de milieu-impact van auto's in de schijnwerpers. Om duurzaam rijden te stimuleren, heeft de overheid de afgelopen jaren regelmatig de motorrijtuigenbelasting (mrb) aangepast. Zo worden tegenwoordig met name diesels vanwege de milieuvervuiling zwaarder belast.

Regelmatig leidt dit stimuleren van 'schone' auto's tot discussie. Zoals enkele jaren geleden, toen bleek dat leaserijders met een plug-inhybride in de praktijk vrolijk op benzine bleven rijden en hun auto nauwelijks aan de laadpaal hingen.

Ook worden regelmatig vraagtekens gezet bij de metingen die bepalen hoe schoon en zuinig een auto is, op basis van het aantal gram CO2 per kilometer. Deze discussie leidde vorig jaar nog tot de invoering van de WLTP-cyclus, een verplichte testprocedure die dichter bij de werkelijkheid moet staan dan de methode die daarvoor werd gehanteerd.

Maar hoe schoon een auto in Nederland ook is, automobilisten betalen hier nog altijd gemiddeld meer motorrijtuigenbelasting dan de autobezitters in andere Europese landen, constateert AutoWeek.

De huidige regeling vindt zijn oorsprong in 1926

Aan de basis van de mrb-regelgeving staat nog steeds de regeling die al in 1926 werd opgetuigd, toen de motorrijtuigenbelastingwet van kracht werd. Sindsdien betalen autobezitters in Nederland belasting - in de volksmond ook wel houderschapsbelasting of wegenbelasting - in eerste instantie op basis van het gewicht van hun auto.

In de loop der jaren zijn daar heel wat variabelen aan toegevoegd. Om te beginnen is er het onderscheid tussen benzine-, diesel- en lpg-voertuigen. Het rijden met een diesel kost in de basis grofweg het dubbele van een auto op benzine. Lpg zit grofweg tussen benzine en diesel in, als het gaat om de mrb.

Verder is de hoogte van het tarief afhankelijk van de provincie waarin de auto is geregistreerd: een deel van de mrb bestaat namelijk uit zogenaamde provinciale opcenten. De provinciebesturen kunnen zelf bepalen hoeveel die zijn.

Minder CO2-uitstoot leidt tot een lager tarief

Sinds 2010 maakt de overheid dankbaar gebruik van de motorrijtuigenbelasting om de verkoop van zuinige en schone auto's te stimuleren met belastingvoordeel. Aanvankelijk ging het om extra spaarzame benzine- en dieselauto's, met een CO2-uitstoot tot 95 gram per km. Deze CO2-grens werd in de daaropvolgende jaren steeds verder naar beneden bijgesteld.

De komst van de plug-inhybride (PHEV), waarin benzine- en elektromotor zijn gecombineerd, werd door de overheid in het vorige decennium verwelkomd met een extra laag mrb-tarief, omdat zo'n stekkerhybride veel minder CO2 uitstoot dan een brandstofauto. De eerste kilometers rijdt hij immers volledig elektrisch.

Inmiddels geldt de korting op de mrb alleen nog voor de zuinigste plug-inhybrides en voor volledig elektrische auto's, waarvan er tegenwoordig veel meer zijn dan in 2010. De grens ligt momenteel op 50 gram CO2 per kilometer, waaraan auto's zonder elektromotor onmogelijk kunnen voldoen.

Komt een PHEV onder de grens van 50 gram per kilometer uit, dan wordt het tarief gehalveerd. Elektrische en waterstofauto's (die weliswaar waterstof tanken, maar uiteindelijk ook elektrisch rijden) zijn op dit moment helemaal vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

De afbouw van de korting voor elektrische auto's zal bruusk verlopen

De kortingen van 50 of 100 procent voor (semi-)elektrische auto's zullen echter niet blijven. Voor beide regelingen dient het einde zich volgens de huidige plannen in 2024 aan, waarbij de afbouw nogal bruusk zal verlopen.

In 2025 krijgen EV's nog 75 procent korting en PHEV's 25 procent, maar vanaf 1 januari 2026 verlangt de overheid in beide gevallen alweer het volle tarief. Dit zal voor EV's het benzinetarief zijn en bij PHEV's afhankelijk zijn van het type verbrandingsmotor. Er zijn immers ook nog enkele PHEV-modellen met een dieselmotor aan boord.

Ook vervuiling door fijnstof telt tegenwoordig mee

Naast de CO2 wordt er bij de bepaling van de motorrijtuigenbelasting sinds 1 januari van dit jaar nog naar een ander type milieuvervuiling gekeken. Dat is de hoeveelheid fijnstof die uit de uitlaat komt. Deze fijnstoftoeslag moet het bezit van een oudere, sterk vervuilende dieselauto ontmoedigen.

Automobilisten betalen een toeslag van 19 procent op de mrb als hun auto meer dan 5 milligram per kilometer of meer dan 10 milligram per kilowattuur (kWh) fijnstof uitstoot. Zij zijn ook de klos als hun diesel geen gesloten fabrieksroetfilter heeft, als de fijnstofuitstoot onbekend is of als er een zogenoemd retrofit-roetfilter is gemonteerd. Dat is een open filter dat ongeveer een derde van de roetdeeltjes tegenhoudt. In de praktijk zijn het vooral auto's van tien jaar of ouder die door deze nieuwe toeslag worden getroffen.

Meer uitleg over de motorrijtuigenbelasting, ook met rekenvoorbeelden, vind je in dit artikel van AutoWeek. Met deze webtool van de Belastingdienst kun je zelf uitrekenen hoeveel wegenbelasting je voor jouw auto betaalt.