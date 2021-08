Niet alleen auto's worden in toenemende mate volledig elektrisch: hetzelfde geldt voor bestelwagens en vrachtauto's. Nu zijn het vooral nog de kleinere bevoorradingstrucks en vuilniswagens die elektrisch zijn, maar weldra moeten de zware vrachtauto's voor de lange afstand eraan geloven. Maar waar moeten ze laden?

Je zou misschien niet direct denken dat dit een probleem is, aangezien Nederland Europees koploper is wat het aantal laadpunten betreft. Daarnaast telt ons land ruim 2.300 snelladers, die bovendien steeds vaker een flink laadvermogen hebben, tot wel 350 kW.

Maar zo eenvoudig ligt dat niet voor vrachtwagens. Zeker niet voor de exemplaren die lange afstanden moeten afleggen. Om die te halen, zul je meerdere grote accupakketten moeten monteren.

Zo is de deze zomer gepresenteerde elektrische bevoorradingstruck van Mercedes-Benz voorzien van een viertal accupakketten, die samen goed zijn voor 420 kWh. Volvo werkt voor zijn vrachtwagen van het zwaarste soort met een accupakket van maximaal 540 kWh. Ter vergelijking: een auto als de Volkswagen ID.4 wordt geleverd met een accupakket van 52 of 77 kWh.

Daarmee haalt de Mercedes-vrachtwagen een maximaal bereik van 400 kilometer, de Volvo zo'n 300. De Mercedes kan geladen worden met 160 kW, vergelijkbaar met een personenwagen. Gelukkig is dit een bevoorradingstruck die waarschijnlijk niet dagelijks extreem lange afstanden zal afleggen, want anders sta je als chauffeur dus al snel twee uur langs de kant van de weg.

Grote fabrikanten gaan samenwerking voor laadpalen aan

Kortom: voor het internationale vrachtverkeer dat vele honderden kilometers aflegt (en bussen die lange reizen maken), zijn andere oplossingen nodig. En snel ook, gezien de duurzame ambities van de EU dit decennium.

Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA zijn er over vier jaar al zeker tienduizend speciale laadpunten voor vrachtwagens nodig. In 2030 moet je volgens ACEA denken aan het vijfvoudige daarvan.

Om de beleidsmakers tot actie aan te sporen, hebben vrachtwagenfabrikanten Daimler (Mercedes-Benz), Volvo en de Traton Group (MAN, Scania) vorige maand de koppen bij elkaar gestoken voor het uitrollen van een Europees netwerk van laadpunten voor vrachtauto's.

De bedrijven zullen daarvoor een samenwerkingsverband opzetten, met Amsterdam als hoofdvestiging. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet de joint venture van start gaan. Het budget van de nieuwe onderneming is 500 miljoen euro, en daarmee moeten de komende jaren zeventienhonderd laadpunten in Europa geïnstalleerd worden.

