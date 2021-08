Opel roept nu ook Nederlandse eigenaren van de volledig elektrische Opel Ampera-e van modeljaar 2019 ertoe op om zich te melden bij de dealer. De terugroepactie volgt op een oproep van voormalig moederbedrijf General Motors (GM) in de Verenigde Staten. De auto's uit dat jaar krijgen vanwege het risico op brandgevaar onder garantie een nieuw accupakket, net als de oudere exemplaren, zo laat een woordvoerder zaterdag aan NU.nl weten.

De batterijcellen van het bestaande accupakket van de Zuid-Koreaanse toeleverancier LG kunnen in uitzonderlijke gevallen defecten vertonen, waardoor mogelijk brand kan ontstaan.

Terwijl eigenaren op het nieuwe accupakket wachten, wordt hun gevraagd de auto niet volledig op te laden, maar te stoppen bij 90 procent. Ook de auto 's nachts aan de stekker laten wordt afgeraden, net als het accupakket helemaal leeg rijden. Opel raadt eigenaren tenslotte aan hun Ampera-e zoveel mogelijk buiten te parkeren na het laden.

Eigenaren van de Opel Ampera-e kunnen zich nu al bij de dealer melden voor een software-update. Daarmee kunnen eventuele problemen sneller geconstateerd worden. Er zijn in Nederland ruim 3.300 exemplaren van de elektrische Opel verkocht.

De terugroepactie volgt op een oproep van GM in de Verenigde Staten, aangezien Opel jarenlang onderdeel was van GM. Dat bedrijf roept wereldwijd nog eens 73.000 exemplaren van de volledig elektrische Chevrolet Bolt terug naar de dealer. Dat aantal komt boven op de 69.000 stuks die in juli werden teruggeroepen. In Nederland is die auto verkocht als Opel Ampera-e.

GM rekent op een financiële tegenvaller van omgerekend 1,65 miljard euro. Inmiddels is Opel onderdeel van het Frans-Amerikaanse Stellantis.