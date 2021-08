Je auto een andere kleur geven door deze in een speciaal soort folie te wikkelen wordt ook wel 'wrappen' genoemd. Zo'n tien jaar geleden was het ineens het gesprek van de dag. Hoe zit dat anno 2021? Wie laten hun auto onder handen nemen en wat zijn de trends?

"Het wrappen van de auto is nooit helemaal weggeweest', zegt Jurgen Hesselink van Jurgh Car Detailing. "Wel is het zo dat de aandacht voor het wrappen met het overwaaien van 'detailing' uit de Verenigde Staten weer meer in trek is."

Met detailing wordt het grondig onder handen nemen van de auto bedoeld, legt Hesselink uit. "Dat is niet even twee uur poetsen, maar elk denkbaar detail aanpakken. Dat kan zomaar vier dagen duren. Klanten besteden graag meer aandacht aan hun auto, heb ik gemerkt."

Matzwart is uit

Waar veel klanten een aantal jaar geleden vooral voor een matzwarte folie gingen, is er nu veel meer mogelijk, zegt Robert Fens, eigenaar van autowrappen.nl. "Je hebt ook folie met zijdeglans, bijvoorbeeld in antraciet. Mat is eigenlijk uit." Dat ziet ook Hesselink. "Ik krijg nog weleens jonge jongens over de vloer die matzwart willen, maar dat raad ik altijd af."

Dat er meer mogelijk is, betekent overigens niet dat klanten zich te buiten gaan aan extravagante carwraps. "De gemiddelde Nederlandse klant heeft vrij eenvoudige wensen", zegt Hesselink heel diplomatiek. Fens is meer uitgesproken. "De keuze van de meeste mensen is stiekem nog altijd even saai. Men kiest vooral voor donkere, standaard kleuren."

Een andere trend is het zogenoemde 'chrome deleten'. "Vroeger waren chroomlijstjes rond de ramen een teken van luxe. Nu wil men een meer sportieve look, dus nemen we zaken als raamomlijsting, deurgrepen en de chromen elementen in de grille onder handen", aldus Hesselink.

Een matzwarte wrap als deze kan echt niet meer, zeggen de experts. Een matzwarte wrap als deze kan echt niet meer, zeggen de experts. Foto: AutoWeek

'Klant wil er uitspringen'

De klantengroep bestaat grofweg uit drie categorieën; jongeren die hun eerste auto willen opleuken, zakelijke rijders die wat anders willen en mensen met een exclusieve auto die (nog) meer willen opvallen.

"Uiteraard trek je de aandacht met een mooie rode Ferrari. Maar onze klanten gaan vaak naar bijeenkomsten en evenementen waar je tal van andere rode exemplaren treft. Kortom, die klant wil er uitspringen", legt Hesselink uit.

Dan zijn er de zakelijke rijders, met name bestuurders van elektrische auto's, die aankloppen voor een wrap. "Een Tesla wordt maar in vijf kleuren verkocht. En dankzij de hoge verkoop in 2020 staat er een op elke straathoek. Je komt dus al snel dezelfde auto tegen."

Weer andere elektrische modellen moesten snel op kenteken worden gezet om nog in aanmerking te komen voor het lage bijtellingstarief dat destijds gold. Hierdoor kregen zakelijke rijders weliswaar nog op tijd 'hun' auto, maar niet altijd in de gewenste kleur. "Veel van de eerste exemplaren van de Audi e-tron waren in een vreemde kleur blauw gespoten. Dat viel niet bij iedereen in de smaak, terwijl ze toch die auto wilde hebben. We hebben daarom veel van die modellen gewrapt."

Wrap nu makkelijker te verwijderen

Die folie zelf heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Fens: "Vroeger was dat in feite hetzelfde materiaal als waar we de reclamebelettering van sneden. Inmiddels is de wrap echt geschikt voor de auto en omsluit de folie het voertuig veel beter. Een goede wrap gaat zo ongeveer zes jaar mee."

"De folie van nu is inderdaad beter", vult Hesselink aan. "De wrap verbrokkelt minder als je deze na een aantal jaar gaat verwijderen. Daarnaast laat de moderne wrap zich beter om scherpe randen heen vouwen. Dat is gunstig, omdat moderne auto's ook steeds scherper getekend worden."

Het wrappen van een modale auto kost al snel zo'n 1.800 tot 2.000 euro, exclusief btw. De prijs loopt al snel op als je bijvoorbeeld een glascoating voor de folie wil, om deze beter te beschermen. Ga je voor een wrap waarbij elk denkbaar carrosseriedeel onder de folie verdwijnt - denk aan de binnenkant van de portieren, de middenstijl en de binnenkant van de achterklep - dan moet je zomaar rekening houden met 6.000 euro, exclusief btw.