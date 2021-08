Een caravan trekken met je e-bike: het klinkt tamelijk onzinnig, om niet te zeggen onmogelijk. Maar het Duitse bedrijf ModyPlast verkoopt sinds kort toch echt een kant-en-klare caravan die je achter je fiets kunt hangen.

Juist omdat de elektromotor van een e-bike de fietser extra kracht biedt, is een fietscaravan meer dan ooit een serieuze optie. Maar het blijft uiteraard onvermijdelijk dat hij niet te zwaar mag zijn. De fietscaravan van ModyPlast heeft dan ook een lichtgewicht constructie van glasvezel en gfk en er is zelfs een duurdere versie van koolstofvezel, die er nog wat kilo's van afdoet.

De modellen wegen gemiddeld zo'n 50 kilo. De grote 26 inchwielen moeten de aanhanger een stevige wegligging bezorgen. Volgens de fabrikant is een rijsnelheid van 25 kilometer per uur (de wettelijke maximumsnelheid voor trapondersteuning) goed mogelijk.

ModyPlast maakt de fietscaravan in drie verschillende uitvoeringen: Mody Tourer, Trekking en Outdoor. De Tourer is bedoeld voor in de stad en op het fietspad, de Trekking voelt zich meer thuis op bospaden of veldwegen en de Outdoor is de ruigste versie, voor in het terrein. Die versie heeft dan ook extra brede banden en staat hoger op zijn wielen. Hierdoor kan hij makkelijker onverharde wegen en hellingen aan.

Het interieur is krap, maar je kunt erin slapen.

Een zonnepaneel staat op de accessoirelijst

Elke fietscaravan heeft een dakraam en een extra raam is optioneel. Ook een zonnepaneel voor op het dak en aluminium dakrails staan op de accessoirelijst. Het interieur van de caravan is kaal en krap. Je kunt er hooguit een paar kampeeraccessoires in kwijt, zoals een campingtafel, klapstoel, koelbox of kookset. Tijdens de rit is 50 kilo bagage toegestaan. Eenmaal op de plaats van bestemming kan je in de fietscaravan overnachten. Dan klap je de steunen uit en laat de caravan tot 190 kilo toe.

Met zijn verlichting voor en achter en reflectoren in de flanken voldoet de caravan aan de Duitse verkeerswet. De versies Tourer en Trekking kosten 5.000 euro, voor de Outdoor betaal je 500 euro meer. Kies je voor koolstofvezel, dan komt er nog eens 2.000 euro bij.

De fietscaravan is op dit moment nog niet te koop in Nederland, maar kan worden besteld bij ModyPlast, dat gevestigd is in de buurt van Keulen. Daar worden de fietscaravans met de hand vervaardigd en er is ook een showroom waar klanten kunnen kennismaken met het product.

Inklapbare fietscaravans waren er al

De ModyPlast is overigens niet de allereerste fietscaravan. Eerder werden er al enkele inklapbare caravans geïntroduceerd. Zo wordt in Denemarken de inschuifbare Wide Path Camper gemaakt. Ingeschoven is die slechts 1,30 meter lang, maar eenmaal op de bestemming wordt dat het dubbele en biedt hij een slaapplek voor twee personen. Hij is online bij de makers te koop vanaf 4.000 euro, exclusief belastingen en verzendkosten.

Vorig jaar presenteerde de Duitse firma CreaCon de Scout-camper, die gebaseerd is op een bestaande fietsaanhanger. Je kunt ook deze bij de makers online bestellen vanaf 4.500 euro, exclusief verzendkosten. Er zijn een- en tweepersoons versies. Je kunt het caravangedeelte ook verwijderen, waardoor er een bagagekar ontstaat waarmee je bijvoorbeeld boodschappen kunt gaan doen. De bedmaat is 190 bij 60 centimeter in de kleinste versie en 200 bij 120 centimeter in de grootste. Onder het bed is bagageruimte aanwezig. De caravan is ook met een voortent beschikbaar.