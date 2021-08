Hoewel elektrische auto's in de afgelopen tien jaar ontzettend verbeterd zijn, kijken veel consumenten nog altijd de kat uit de boom. Zij willen bijvoorbeeld (nog) kortere laadtijden en meer zekerheid over de levensduur van het accupakket. De zogeheten vastestofbatterij, in de auto-industrie de solid-state battery genoemd, moet daarvoor zorgen. Hoe staat het daarmee en wanneer kunnen we deze verwachten?

De vastestofbatterij is de gedoodverfde opvolger van de lithiumionaccu's die nu worden toegepast. Vanwege de voordelen die de vastestofbatterij op papier biedt, is het voor veel ontwikkelaars de heilige graal. Daarmee zou niets de definitieve doorbraak van de elektrische auto meer in de weg staan.

Zo is de vastestofbatterij niet voorzien van de vloeibare stof elektrolyt die de ionen in staat stelt om tussen de twee elektrodes (anode en kathode) van de batterij te stromen. Elektrolyt is brandbaar, dus door de stof te elimineren, kan het brandgevaar bij lithiumionaccu's nog kleiner worden. Daarnaast zou vastestofbatterij een hogere energiedichtheid kunnen hebben en een hogere laadsnelheid mogelijk maken.

Toyota kondigde prototype aan, maar onthulling bleef uit

Even leek de techniek binnen handbereik, want Toyota wist het in 2019 zeker: tijdens de Olympische Spelen in Tokio zouden prototypen van elektrische voertuigen met een vastestofbatterij ingezet worden. Vervolgens bleef het stil, ook toen de Spelen vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld. Als er al een prototype bestaat, dan staat dat waarschijnlijk nog ergens onder een doek bij Toyota.

De Nederlandse importeur deed voor NU.nl nog navraag bij Toyota Motor Europa, maar beide partijen moesten updates schuldig blijven. Dat het Japanse merk nog altijd met de techniek bezig is, bleek halverwege vorig jaar. Toen kondigde Toyota een samenwerking met Panasonic aan: de bedrijven werken aan onder meer de ontwikkeling van de vastestofbatterij.

Chinese start-up wil dit jaar al vastestofbatterij aanbieden

De concurrentie zit ondertussen niet stil. BMW, Ford, General Motors, Hyundai en Volkswagen investeren stuk voor stuk in de ontwikkeling van de vastestofbatterij. Dat doen de fabrikanten veelal door start-ups te ondersteunen.

Volkswagen zet zijn geld op QuantumScape. Dit Amerikaanse bedrijf werkt aan vastestofbatterijcellen die voor 80 procent meer bereik dan de traditionele batterijcellen zouden kunnen zorgen. Ook kunnen ze volgens QuantumScape een hoger laadvermogen aan. Het bedrijf verwacht in 2024 te kunnen beginnen met de productie van batterijcellen.

Het eveneens Amerikaanse Solid Power denkt twee jaar eerder al te kunnen produceren, zij het bij wijze van proef. Hyundai zag er in 2018 al brood in en besloot te investeren in het bedrijf. Daar kwamen eerder dit jaar BMW en Ford bij.

Hyundai is ook geldschieter van SolidEnergy Systems, dat bij het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) vandaan komt. General Motors is de andere grote investeerder.

Het jonge Chinese merk NIO wil iedereen aftroeven door nog dit jaar met een elektrische auto met een vastestofbatterij te komen. In januari onthulde NIO een nieuw accupakket van 150 kWh, die de ET7 van het merk aan een rijbereik van 1.000 kilometer moet helpen.

Die theoretische actieradius is echter op basis van de inmiddels verouderde New European Driving Cycle-testmethode. Daarnaast laat de bewoording van het persbericht aan duidelijkheid te wensen over, waardoor het niet zeker is of het hier om een heuse vastestofbatterij gaat.

Het Chinese merk NIO zegt de technologie gereed te hebben voor gebruik, onder meer in deze ET7 Het Chinese merk NIO zegt de technologie gereed te hebben voor gebruik, onder meer in deze ET7 Foto: NIO

Ook vastestofbatterij mogelijk niet vrij van problemen

Dat het naast Toyota vooral relatief kleine bedrijven zijn die een vastestofbatterij ontwikkelen, geeft te denken over de mogelijk productiecapaciteit van deze start-ups. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat we de komende jaren op grote aantallen hoeven te rekenen.

Doordat de eerste productie op kleine schaal zal plaatsvinden, is bovendien nog weinig te zeggen over de kosten van het proces zodra er grote aantallen vastestofbatterijen van de band moeten komen.

Daarnaast is het niet erg waarschijnlijk dat de grote autofabrikanten, die de afgelopen jaren honderden miljarden euro's in fabrieken voor elektrische auto's en lithiumionaccu's geïnvesteerd te hebben, zomaar van de vertrouwde techniek zullen afstappen.

Ten slotte lijkt ook de vastestofbatterij zelf niet vrij van problemen. Zou zouden er zich alsnog afzettingen kunnen vormen, ook wel dendrietvorming genoemd. Aanvankelijk was de gedachte dat dit niet zou gebeuren, doordat er vaste stof gebruikt wordt. Dat lijkt echter niet het geval te zijn.

Ook zouden ionen zich minder makkelijk door vaste stof kunnen verplaatsen dan door elektrolyt. Dit zou de werking van de batterij kunnen aantasten, waardoor deze minder energie kan leveren.

