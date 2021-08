Elektrisch rijden wordt steeds goedkoper. Een paar jaar geleden wonnen elektrische auto's het financieel zeker nog niet van benzineauto's, inmiddels is dat anders. Hoewel het enorm van je situatie afhangt of opladen goedkoper is dan tanken, ontstaat er een ware nek-aan-nekrace tussen de twee.

De sector ging er altijd van uit dat het omslagpunt vlak na 2025 zou liggen, zegt Rico Luman van het ING Economisch Bureau, en dat elektrische auto's dan voor de massa goedkoper zouden worden. Maar mede dankzij de belastingvoordelen voor elektrische auto's, lijkt dat omslagpunt al eerder te komen.

Dat een stekkerauto goedkoper wordt, komt vooral door de ontwikkeling van de accu's. Die bepalen voor een groot deel de prijs van een elektrische auto. Volgens onderzoeksbureau BloombergNEF zijn accu's tussen 2010 en 2020 al bijna 90 procent goedkoper geworden. En die trend zet naar verwachting door.

Die prijsdaling zie je niet direct terug in de prijzen van elektrische auto's, zegt transportprofessor Bert van Wee. "Autofabrikanten maken hun auto's niet altijd goedkoper, maar zetten vaak grotere accupakketten in auto's, waardoor ze verder kunnen rijden."

Elektrische auto is soms al voordeliger

Toch is te zien dat de prijsverschillen niet heel groot meer zijn, en dat een elektrische auto in sommige gevallen zelfs goedkoper is. NU.nl zette de totale kosten van een aantal private leaseauto's in verschillende segmenten op een rij. In de prijs van private lease zijn de kosten voor afschrijving en onderhoud al meegenomen, waardoor de auto's makkelijk te vergelijken zijn.

Omdat de gemiddelde Nederlander zo'n 11.000 kilometer per jaar rijdt, hebben we gekozen voor contracten van 48 maanden met 10.000 kilometer per jaar. Voor de brandstofkosten rekenden met een benzineprijs van 1,80 euro en een gemiddelde prijs per kWh van 32 cent, waar de ANWB van uit gaat. In de grafiek hieronder zie je dat de elektrische auto het in sommige gevallen wint van de benzineauto.

Maandelijkse kosten per auto, inclusief brandstof

Grote prijsverschillen per situatie

De verwachting is volgens Van Wee dat de aanschafprijs van elektrische auto's zal blijven dalen. Maar wanneer wordt het voor jou dan goedkoper om een stekkerauto te kopen?

Dat hangt van veel factoren af, zegt Luman. "Hoe hoger je aantal kilometers, hoe aantrekkelijker het wordt om elektrisch te rijden." Een elektrische auto is in aanschaf namelijk duurder, maar rijdt daarna per kilometer goedkoper dan een benzineauto.

Daarnaast hangt het ervan af waar je de auto oplaadt. Je eigen stroom is het goedkoopst, maar dan moet je wel op je eigen oprit of dicht bij je huis kunnen parkeren. Als je een openbare laadpaal of een snellader langs de snelweg moet gebruiken, bestaat de kans dat de elektrische auto het in jouw situatie nog niet wint van de benzineauto.

En tot slot heeft ook nog de benzineprijs invloed op de vergelijking. Op dit moment ligt die historisch hoog. "Hoe duurder de benzine, hoe aantrekkelijker het is om elektrisch te rijden", zegt Van Wee. Maar, zegt Luman: "Het is heel moeilijk om die lijn door te trekken en te voorspellen hoe hoog die prijs over een jaar ligt." Een algemeen advies vindt hij daarom lastig om te geven.

Stel aankoop nog even uit

Ben je nog niet zeker van de overstap? Het kan goed uitpakken om de aankoop van een nieuwe auto nog even uit te stellen. "Als het nu amper duurder of goedkoper is om een elektrische auto te kopen en je kan nog even vooruit, kan het lonen om nog een jaar of twee te wachten met de overstap", zegt Van Wee. "Dan zijn de accu's nog goedkoper en kun je misschien een auto met een grotere actieradius kopen."

Luman raadt aan om in ieder geval de maatschappelijke ontwikkelingen mee te nemen in je afweging. "Vraag je af wat de inruilwaarde van een benzineauto over vijf of zeven jaar is als je er nu een koopt. Waarschijnlijk raken ze sneller hun waarde kwijt dan nieuwe elektrische auto's."