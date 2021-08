SKODA heeft in Nederland veel succes met de volledig elektrische Enyaq iV. De SUV, die zijn techniek deelt met de Volkswagen ID.4, draait bovenin mee in de landelijke verkoopcijfers en gaat ook vaker over de toonbank dan zijn Duitse broer. NU.nl zocht uit wat de Enyaq, tevens 'onze' elektrische vakantieauto, populair maakt.

SKODA is geen fabrikant die het (stuur)wiel opnieuw wil uitvinden en dat is te zien binnen de Enyaq. Dit is een normale auto, waar alles daar zit waar je het verwacht. Zeker vergeleken met het minimalistische interieur van de ID.4 voelt alles vertrouwd in de Tsjech.

Er zijn dan ook best wat knoppen in het interieur te vinden, wat tegen de trend ingaat om alles te 'verstoppen' in het infotainmentsysteem. De SKODA heeft uiteraard ook zo'n systeem, waarin nog wel de klimaatregeling is verwerkt. Die is echter wel altijd op het 13 inch grote scherm te vinden, waardoor je al rijdend niet door een menu hoeft om de airco wat zachter te zetten.

Modelkeuzes SKODA Enyaq iV iV 60 (132 kW of 180 pk) - vanafprijs: 41.480 euro

iV 80 (150 kW of 204 pk) - vanaf 48.480 euro

Ruimte als belangrijkste eigenschap

Wat binnen de Enyaq vooral overheerst, is het thema ruimte. Dat is er in overvloed. Voorin zijn grote vakken te vinden in de deuren en tussen de stoelen. Ook de zitpositie is lekker ruim op fijne stoelen.

Achterin kunnen drie volwassenen zitten en die hebben dan genoeg hoofdruimte. Met 585 liter bagageruimte zit het huzarenstukje achterin. Dan kan de achterbank uiteraard ook nog plat. De auto voelt van binnen groot en is dat met een lengte van 4,6 meter ook.

Het interieur met infotainmentscherm van 13 inch. Het interieur met infotainmentscherm van 13 inch. Foto: Skoda

Geen stoplichtsprintjes met de Enyaq

Wie naar dynamische rijeigenschappen op zoek is, kan de SKODA-dealer gerust voorbijrijden. Die heeft de Enyaq niet te bieden. De auto voelt zeker met het grootste accupakket vrij zwaar aan en is opgeteld met 150 kW vermogen in onze testauto geen sprintmonster.

Deze auto is duidelijk bedoeld voor een publiek dat daar ook niet naar zoekt. De Enyaq is namelijk een fijne, stille reisauto met comfortabel weggedrag, waarin je rustig een gezin of groep vrienden of vriendinnen voor een lange rit kunt meenemen. SKODA komt nog wel met een sterkere RS-versie om mensen die toch wat meer sportiviteit willen te bedienen.

De testauto SKODA Enyaq iV 80 First Edition

Vermogen: 150 kW

Accucapaciteit: 77 kWh (netto)

Rijbereik: 537 kilometer

Maximale laadsnelheid: 125 kW

Gemiddeld praktijkverbruik: 18 kWh/100 km

Gewicht: 2.090 kg

Prijs: vanaf 41.480 euro (voor de iV 60)

Prijs testauto: 61.760 euro

Belangrijke opties hadden best standaard mogen zijn

De testauto komt onder ideale omstandigheden 537 kilometer ver. In de praktijk is dat uiteraard anders. Rond de 400 à 425 kilometer bleek tijdens de test haalbaar. Daar moet bij worden gezegd dat de Enyaq 80 First Edition die we aan de tand voelden wel is uitgerust met enkele zaken die de range een stevig handje helpen, maar niet standaard zijn.

Dat zijn bijvoorbeeld de warmtepomp (een optie van 1.200 euro) en verwarmde voorstoelen (490 euro, 890 inclusief achterbank). Ook voor de mogelijkheid om snel te laden met 125 kWh, moet in sommige gevallen nog 550 euro worden bijbetaald.

Het zijn geen kolossale bedragen boven op de totaalprijs en bij SKODA moet de schoorsteen ook roken, maar toch hadden deze vrij essentiële zaken niet misstaan in het standaardpakket.

In sommige gevallen moet worden bijbetaald om snel te kunnen laden. In sommige gevallen moet worden bijbetaald om snel te kunnen laden. Foto: NU.nl

Flippers geven opties

De testauto was wel uitgerust met flippers achter het stuur. Die zijn niet om à la Max Verstappen op en terug te schakelen, maar bieden je wel de mogelijkheid om het regenereren van energie tijdens het remmen te regelen. Je kunt instellen in hoeverre de auto op de rem gaat zodra je het stroompedaal loslaat.

De Enyaq is alleen net niet genoeg te remmen om helemaal met één pedaal te rijden. Tot stilstand komen, moet je echt zelf doen. De flippers geven je als bestuurder wel veel keuze, wat altijd een pluspunt is.

Conclusie: De SKODA Enyaq IV is aan de top van het elektrische speelveld vooral een ruime, goed afgewerkte auto die het met name moet opnemen tegen de kleinere, maar niet veel goedkopere Ford Mustang Mach-E en Volvo XC40.

In juli werd de Tsjech nog twee keer zo veel verkocht als zijn Duitse familielid: de Volkswagen ID.4. Op het eerste gezicht komt dat doordat de SKODA ruimer is, maar vooral ook een stuk normaler. Dat spreekt de Nederlandse kopers en leasers blijkbaar aan.