In het afgelopen coronajaar hebben Nederlanders gemiddeld 966 kilometer gefietst. Dat betekent een daling van 13 procent in vergelijking met 2019, toen we gemiddeld 1.112 kilometer aflegden. Met name het thuiswerken lijkt daar de oorzaak van. Dat zorgde er tevens voor dat we er vaker met de fiets op uit trokken voor recreatie. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door BOVAG.

Vorig jaar fietsten we gemiddeld 254 recreatieve kilometers, een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee had recreatie een aandeel van ruim 26 procent in het totale fietsgebruik, waar dat eerder nog 17,5 procent was.

Vanwege de lockdown bleef op veel momenten alleen het rondje fietsen over als uitje. Daarnaast bleek het voor veel Nederlanders een goede manier om fit te blijven, aangezien de sportscholen gedurende langere periode gesloten waren. Dat leidde er onder meer toe dat de vraag naar fietsen explodeerde.

Zo werden er vorig jaar 547.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht, becijferde marktonderzoekers GfK in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging. Dat aantal komt neer op een verkoopstijging van 30 procent ten opzichte van 2019. Daarnaast werden 58.000 nieuwe mountainbikes en nog eens 49.000 racefietsen verkocht.

Nederlanders draaiden ook hun hand niet om voor tweedehands exemplaren, want er wisselden 116.000 elektrische fietsen, 30.000 mountainbikes en 23.000 racefietsen van eigenaar in 2020.

Totale aantal fietskilometers in 2020 per provincie Groningen: 1.040 (-18 procent)

Friesland: 950 (-6 procent)

Drenthe: 1.036 (-9 procent)

Overijssel: 1.079 (-16 procent)

Flevoland: 672 (-5 procent)

Gelderland: 1.024 (-16,5 procent)

Utrecht: 1.052 (-16,8 procent)

Noord-Holland: 1.000 kilometer (-12,8 procent)

Zuid-Holland: 910 kilometer (-11 procent)

Zeeland: 1.255 (+10 procent)

Noord-Brabant: 931 (-13 procent)

Limburg: 726 (-19 procent)

Regionale verschillen en eigenaardigheden

In 2019 werd er in de provincie Overijssel het meest gefietst. Daar kwamen inwoners tot gemiddeld 1.282 kilometer per jaar. Vorig jaar was Zeeland de nieuwe koploper. Dat was bovendien de enige provincie waar in men in het coronajaar vaker naar de fiets greep. Het gemiddelde aantal kilometers per persoon steeg daardoor met 10 procent tot 1.255.

De Zeeuwen fietsten daarmee bijna tweemaal zo ver als de inwoners van Flevoland, waar het minst gefietst wordt. Daar kwam het gemiddeld aantal fietskilometers vorig jaar uit op 672 kilometer.

In de provincie Limburg heeft het recreatief gebruik van de fiets met 32 procent het grootste aandeel in het totaal. Dat de stad Utrecht een echte studentenstad is, blijkt onder meer uit een daling van 40 procent van het aantal fietskilometers van en naar onderwijsinstellingen in die provincie. Dat beeld is in Zuid-Holland min of meer hetzelfde.

In Drenthe daalde het aantal fietskilometers naar uitgaansgelegenheden juist het meest, in Friesland de kilometers naar winkels.