Waar loop je zoal tegenaan als je voor het eerst met een elektrische auto op vakantie gaat? NU.nl nam de proef op de som en snelde met een SKODA Enyaq iV naar de Belgische Ardennen voor een weekje kamperen. Daar rolden de nodige tips uit.

De testauto SKODA Enyaq iV 80

Vermogen: 150 kW

Accucapaciteit: 77 kWh (netto)

Rijbereik: 537 kilometer

Maximale laadsnelheid: 125 kW

Gemiddeld praktijkverbruik: 18 kWh/100 km

Gewicht: 2.090 kg

Prijs: Vanaf 41.480 euro (voor de iV 60)

Prijs testauto: 61.760 euro

Eerst even over de auto: De Enyaq werd in 2021 al ruim tweeduizend keer verkocht en geldt daarmee als een van de bestverkopende elektrische auto's van Nederland. Met een lengte van 4,6 meter en een minimale bagageruimte van 585 liter kan een gezin van vier er meer dan uitstekend mee op vakantie.

Het opgegeven rijbereik van 537 kilometer is in de praktijk niet heel realistisch, maar voor de 325 kilometer naar de camping draait de Enyaq de hand niet om. Het gemiddelde verbruik lag tijdens de rit rond de 18 kWh per 100 kilometer, waarbij het nauwelijks uitmaakte of de auto vol beladen was of niet.

Mocht je extra bagage mee willen nemen, dan kan dat eventueel in een aanhanger. De Enyaq iV heeft een trekhaak en kan daaraan 1.000 kilo geremd meenemen.

De hindernissen tijdens de elektrische kampeervakantie kwamen dan ook niet voort uit de auto; die deed alles wat er werd gevraagd. De grootste obstakels waren slechte planning rond het rijbereik en summiere laadmogelijkheden in België.

De bestemming Vertrekpunt: Hoorn (Noord-Holland)

Bestemming: Malmedy (België)

Afstand: 325 kilometer

Diverse uitstapjes in de regio

Campings met een laadpaal bestaan, maar het zijn er niet veel

Idealiter zou je als kampeerder natuurlijk een laadpaal op de camping hebben, waar de auto lekker aan kan hangen terwijl je zelf in het zwembad dobbert. Het is niet dat die campings niet bestaan, maar het zijn er zeker in België niet veel. Niet één om precies te zijn. In Frankrijk komen ze wat frequenter voor en ook in Italië zijn best wat kampeerplaatsen voorzien van een laadmogelijkheid. Of dat dan net de camping is die verder ook bij je wensen past, is natuurlijk maar de vraag.

Dan is er nog de mogelijkheid om op te laden via het gewone 220 voltstopcontact op de camping. De stroompunten bij de campingplaatsen tijdens onze praktijktest waren daar echter niet op berekend. Het levert toch wat boze blikken op vanuit nabije caravans als daar de koelkasten uitvallen doordat de elektrische auto zo nodig moet worden opgeladen.

In Malmedy was gelukkig een laadpunt aanwezig, bij een supermarkt. Daar konden zelfs twee auto's opladen. De laadsnelheid lag rond de 11 kW, wat niet slecht is. Toch moest de SKODA dus flink wat uurtjes bij de supermarkt vertoeven om er weer een volle dag mee op pad te kunnen; van leeg naar vol duurt het aan zo'n paal 7,5 uur. Dat is tijd die je niet kunt besteden aan leuke ritjes in de omgeving.

Alleen al daarom is het belangrijk om met zo veel mogelijk range over op je vakantiebestemming aan te komen, zeker als al duidelijk is dat laden niet overal kan. Het is fijner om te beginnen met vakantievieren terwijl de auto nog een flink stuk kan rijden.

Opladen in Malmedy. Opladen in Malmedy. Foto: NU.nl

Laad nog even flink bij langs de snelweg

Het was bijvoorbeeld verstandig geweest om vlak voor de grensovergang nog even goed te laden langs de snelweg, iets wat ook in België nog had gekund. Nu moet gezegd dat hiertoe tijdens de heenrit wel een poging is ondernomen, maar dat de jongste leden van het gezelschap erg graag zo snel mogelijk weer verder wilden. Negeer dat en vul de accu's nog even goed bij voor het grote wegennet uit het zicht verdwijnt, is de belangrijkste tip. Slimme routeplanners specifiek voor elektrische auto's kunnen hierbij helpen. De ANWB heeft er een, A Better Routeplanner is een goed alternatief.



De beperkte aanwezigheid en lage snelheid van laadpunten dwingen je ook tijdens de vakantie om genoeg range over te houden, om de kans te beperken dat je een auto vol met vakantievierend volk aan de kant moet parkeren met een lege accu. Zeker op berg- of heuvelachtig terrein kan het resterende rijbereik opeens erg tegenvallen. Uiteraard is het lekker regeneren als je de heuvel afrijdt, maar daarna volgt vaak weer een nieuwe heuvel die je op moet. Tankstations zie je nog overal, laadpunten moeten zeker in de Belgische Ardennen nog een echte opmars maken. En dat is geen unieke situatie in Europa.



En, niet onbelangrijk: er moet ook weer geladen worden om de rit naar huis in ieder geval te kunnen beginnen. Daarmee rond je een elektrische vakantie goed af. Die is zeker goed te doen, mits de planning vooraf goed is, je de juiste laadpas(sen) hebt en je (zeker voor een reis naar het buitenland) beschikt over een auto met een range van minimaal 300 kilometer.

De tips Kijk vooraf goed of je laadpas werkt in het buitenland

Kom niet met een (bijna) lege accu aan op je bestemming

Verblijf ergens met een laadpaal in de buurt

Leg je laadkabel niet onder je bagage

Gebruik op campings geen verlengkabel

Neem de schuko-stekker mee om op 230 volt te kunnen opladen

Controleer of je de juiste stekkers hebt voor in het buitenland (naast type 2 ook 3C-stekker)

Check je verzekering

Laat je niet verrassen door afwijkende laadtarieven in het buitenland

471 Skoda Enyaq iV - Rijimpressie

Lees meer over de SKODA Enyaq iV op AutoWeek.nl