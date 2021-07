We zijn net over de helft van dit jaar en een blik op de Nederlandse verkooplijst wijst uit dat de Volvo XC40 de bestverkochte auto tot nu toe is. Dat vraagt om een nadere blik op de verkopen, dus vroeg AutoWeek aan de Nederlandse importeur wat er zoal opvalt.

Je zou het misschien niet zeggen, maar het is alweer bijna vier jaar geleden dat Volvo de XC40 onthulde. Het begon met benzine- en dieselversies, in 2018 kwam er een plug-inhybride XC40 bij en vervolgens introduceerde Volvo in 2019 de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge.

Dat heeft het Zweedse merk geen windeieren gelegd. Met bijna vijfduizend verkochte exemplaren is 2021 hard op weg om een topjaar voor de XC40 in Nederland te worden. Het zal er nog om spannen of de bijna 8.500 van vorig jaar overtroffen worden, maar het is in ieder geval duidelijk dat de koek nog lang niet op is.

Met het verkoopsucces van de Volvo XC40 lijkt het 'stekkereffect' op het aantal registraties dit jaar een vervolg te krijgen. Vorig jaar was - vooral dankzij de elektrische versie - de Kia Niro de bestverkochte auto en het jaar ervoor de elektrische Tesla Model 3.

Bijna drie kwart heeft een stekker

Dat de XC40 het goed doet, heeft er namelijk alles mee te maken dat er volop stekkerversies leverbaar zijn. Volgens Volvo Nederland kiest 56 procent van de kopers voor een plug-inhybride. Die is er in twee uitvoeringen: een T4 met een systeemvermogen van 211 pk en een T5 met 262 pk. De minst krachtige variant heeft een aandeel van 60 procent.

Ook buiten onze landsgrenzen is de plug-inhybride van Volvo erg in trek. Tot en met mei zijn er al 19.800 exemplaren van verkocht, waarmee het de bestverkochte plug-inhybride van de EU is.

In Nederland zijn de versies van de XC40 met alleen een verbrandingsmotor goed voor 27 procent van de totale verkoop. In bijna drie kwart van de gevallen gaat het om de lichtst gemotoriseerde versie. Ook kiezen veruit de meeste kopers (maar liefst 90 procent) voor een automaat.

'Verkoop van elektrische versie zal flink aantrekken'

Ten slotte is er natuurlijk de volledig elektrische versie: de XC40 Recharge. Deze auto neemt tot op heden 16 procent van de XC40-verkopen in Nederland voor z'n rekening, maar is hard op weg om de versies zonder stekker te evenaren.

Volvo verwacht dat de verkopen van de XC40 Recharge flink zullen aantrekken door de komst van de goedkopere voorwielaangedreven versie, de onlangs gepresenteerde XC40 Recharge Pure electric.

Deze uitvoering is met een basisprijs van 45.995 een stuk goedkoper dan de minimaal 56.495 euro kostende versie die tot voor kort als enige volledig elektrische XC40 op de prijslijst stond. Het elektrische instapmodel is vanaf september te bestellen.

457 Eerste rijtest: Elektrische Volvo XC40 P8 Recharge

Zwart is de vaakst gekozen kleur

De kans is het grootst dat je een zwarte Volvo XC40 op de openbare weg treft, want die kleur is het populairst. Dat is ongeacht de aandrijving, want voor alle versies geldt dat Onyx Black het vaakst gekozen wordt. Het lichtblauwe Denim Blue Metallic is daarna het populairst, al geldt dat niet voor de versies zonder stekker. Daarbij is Ice White de tweede meest gekozen kleur.

De duurdere varianten, dus de plug-inhybride en de volledig elektrische XC40, worden vaak behoorlijk aangekleed. De minder kostbare benzineversies staan niet alleen lager op de prijslijst, maar worden ook vaak wat simpeler aangekleed.

Populaire opties voor de XC40 zijn het panoramadak (indien mogelijk) en getint glas. Opvallend is verder dat zo'n 10 procent van de XC40 Recharge-kopers af fabriek een trekhaak laat monteren. De volledig elektrische variant kan ongeacht de uitvoering namelijk 1.500 kilo trekken. Parkeerassistentie is het meest gekozen uitbreidingspakket bij de meeste varianten van de XC40.

Ondanks zijn leeftijd is de XC40 meer in trek dan ooit Ondanks zijn leeftijd is de XC40 meer in trek dan ooit

Kijk ook op AutoWeek.nl