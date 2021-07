De reclameslogans van autofabrikanten beloven vaak iets algemeens, zoals 'voorsprong door techniek', 'auto's voor het leven', 'het beste of niets', of 'maakt rijden geweldig'. Bij de reclame-uitingen voor bepaalde modellen wordt vaak iets specifieks beloofd, iets dat niet altijd waargemaakt kan worden. Kunnen fabrikanten zomaar van alles voorspiegelen?

Nee, autofabrikanten mogen in Nederland niet zomaar van alles en nog wat beloven. Zij zijn net als andere bedrijven gebonden aan de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Dat betekent onder meer dat er geen sprake mag zijn van misleiding en dat de verklaringen in een reclame op waarheid moeten berusten of onderbouwd moeten worden met een wetenschappelijke studie. Het hele document is hier te vinden.

Daarnaast zijn er zogeheten bijzondere reclamecodes, bijvoorbeeld voor alcoholische dranken, reisaanbiedingen en cosmetische producten. Ook voor autoreclames geldt een bijzondere reclamecode, namelijk de Code voor personenauto's (CPV).

Milieuclaims moeten aantoonbaar juist zijn

In de CPV staat onder meer beschreven dat, als een fabrikant reclame maakt voor een bepaalde uitvoering van een model, het getoonde brandstofverbruik van dat specifieke model weergegeven moet worden. Je kan dus geen heel krachtige versie tonen en het verbruik van de meest spaarzame uitvoering vermelden.

De Stichting Reclame Code (SRC) wijst er tevens op dat ook de Milieu Reclame Code (MRC) van toepassing kan zijn. Daarin staat onder meer beschreven dat milieuclaims "aantoonbaar juist" moeten zijn, waarbij de bewijslast bij de adverteerder rust.

Op dit punt zijn onlangs klachten binnengekomen over de reclame voor de Toyota Mirai-waterstofauto, zo laat de SRC weten. Deze klachten gaan over de claim dat deze auto de lucht zuivert.

"Deze klachten zijn onlangs door de Reclame Code Commissie op zitting behandeld. Momenteel wordt de beslissing geschreven", zo laat de SRC weten. De uitkomst zal vermoedelijk over een aantal weken bekend worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

Sector doet het vrij goed

De SRC laat weten dat het over het algemeen goed gaat qua reclame-uitingen van de sector. "Ter illustratie, in 2020 hebben de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep samen 22 (finale) beslissingen genomen over autoreclame-uitingen. Daarvan zijn er twaalf toegewezen en tien afgewezen. Er zijn geen autogerelateerde adverteerders als non-compliant geregistreerd."

Een voorbeeld van een klacht over een autoreclame die vorig jaar is afgewezen, is die van Lexus en diens 'zelfopladende hybride'. Volgens de klager werd daarmee de indruk gewekt dat er zoiets bestaat als een elektrische auto die nooit aan de stekker hoeft. Volgens de Reclame Code Commissie mag worden verondersteld dat het publiek het verschil tussen een hybride en volledig elektrische auto wel weet. Bovendien vond de commissie dat Lexus de werking van het hybride systeem goed duidelijk maakte.

"Als zelfreguleringsinstantie vinden wij het belangrijk dat vertrouwen in reclame wordt gewaarborgd en dat de auto-industrie zich ook aan de reclameregels houdt", aldus de SRC. "Wij hebben goed contact met de RAI Vereniging, die is vertegenwoordigd in ons Platform van Deelnemers.

Verkeerde indruk gewekt

Een reclamecampagne die volgens de Commissie aangepast dan wel ingetrokken diende te worden, was die voor de volledig elektrische Opel Ampera-e. In Nederland werd de auto aangeprezen met een radiocommercial waarin de volgende boodschap centraal stond: "Een 100 procent elektrische auto met een zorgeloze actieradius van maar liefst 423 kilometer. Zo rij je luxe van Amsterdam naar Maastricht en terug."

Een eigenaar vond dit misleidend, omdat hij het zelf nooit haalde. Tevens verwees hij in zijn klacht naar de video die NU.nl met de auto maakte, waarin we de proef op de som namen en van Amsterdam naar Maastricht en weer terug probeerden te komen.

Hoewel de Commissie meeging in het verweer van Opel dat de opgegeven actieradius een waarde is die uit een gestandaardiseerde test komt rollen en als doel heeft consumenten in staat te stellen om op dit punt verschillende modellen te vergelijken, vond de Commissie de reclame toch misleidend. Dit omdat niet werd vermeld dat de uitkomst van het onder gestandaardiseerde

omstandigheden gemeten bereik wordt weergegeven en dus niet het bereik dat in de praktijk (altijd) haalbaar is.

"Naar het oordeel van de Commissie wordt door de mededeling dat sprake is van 'een zorgeloze actieradius van maar liefst 423 kilometer', die concreet wordt gemaakt door de toevoeging 'Zo rij je luxe van Amsterdam naar Maastricht en terug', juist de indruk gewekt dat de actieradius van 423 kilometer in de praktijk gemakkelijk haalbaar is. Dat een radiocommercial minder ruimte biedt voor het geven van een toelichting op de actieradius, betekent niet dat de gegeven informatie misleidend mag zijn."