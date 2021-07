In de EU zijn in het afgelopen kwartaal 210.298 volledig elektrische auto's geregistreerd, een toename van 231,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee springt het marktaandeel van volledig elektrische auto's in de totale verkoop van 3,5 naar 7,5 procent, zo laat brancheorganisatie ACEA weten.

Volledig elektrische auto's waren met name in trek in Spanje en Duitsland, waar het aantal registraties respectievelijk 372,1 en 357 procent hoger uitviel vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar.

Ook de verkoop van plug-inhybride auto's zat in de lift. Van dergelijke voertuigen, die gemiddeld 30 tot 50 kilometer volledig elektrische kunnen rijden voordat de brandstofmotor bijspringt, gingen 235.730 stuks op kenteken, een plus van 255,8 procent.

Dergelijke auto's waren het afgelopen kwartaal met name in Italië in trek, waar de verkoop ervan 659,3 procent hoger uitviel. In de EU hebben deze stekkerauto's nu een marktaandeel van 8,4 procent.

De meest verkochte volledig elektrische auto in de EU is de Tesla Model 3, de populairste plug-in is de Volvo XC40, al voelt deze de hete adem van de Ford Kuga in zijn nek.

Het aantal reguliere hybride auto's dat in het tweede kwartaal op kenteken ging verdrievoudigde tot 541.162 exemplaren, waarmee deze voertuigen een aandeel van 19,3 procent in de totale verkoop hadden.

Het betekent bovendien dat ruim 35 procent van alle nieuw verkochte personenwagens in de EU het afgelopen kwartaal een vorm van elektrische aandrijving had. Het aandeel benzineauto's kwam uit op 41,8 procent, dat van diesels op 20,4 procent. Een jaar eerder lagen deze percentages nog op respectievelijk 51,9 en 29,4 procent.

