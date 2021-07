Hoewel vakantiegangers nu waarschijnlijk gefixeerd zijn op coronagerelateerde inreisregels, zijn er voor de autovakantie nog tal van andere zaken van belang, die je haast zou vergeten. Denk aan milieustickers en tolvignetten. Daarnaast houden de landen om ons heen er verschillende regels op na wat betreft de verplichte items die je in je auto moet hebben. Tijd voor een beknopt overzicht.

Let op: de inreisregels kunnen met het oog op het oplopende aantal coronabesmettingen inmiddels per land aangescherpt zijn. Blijf hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In België heb je in Antwerpen, Brussel en Gent te maken met milieuzones. Kijk daarom voor vertrek of je met jouw auto (delen van) de stad nog wel in komt. Bij onze zuiderburen moet je in de auto verplicht een gevarendriehoek bij je hebben, net als een veiligheidsvest, een verbanddoos en een brandblusser.

Voor de vakantie naar Frankrijk doe je er verstandig aan om een milieusticker te kopen (4,51 euro). Deze sticker is weliswaar niet overal verplicht maar alle departementen en steden kunnen ervoor kiezen om een milieuzone in te stellen, al dan niet tijdelijk. Dan kun je zo'n sticker maar beter alvast hebben, temeer je deze ook in de Spanje kan gebruiken. Houd rekening met een levertijd van ongeveer tien dagen. De Fransen willen daarnaast dat je een gevarendriehoek en veiligheidsvest in de auto hebt.

Dat je in Frankrijk tol moet betalen, zal geen geheim zijn. Dat het betalen makkelijker kan misschien wel. Automatisch tol betalen kan met een zogeheten tolbadge, een kastje dat je achter de voorruit plaatst. De ANWB heeft twee soorten in de aanbieding: een voor Frankrijk, Spanje en Portugal, de ander voor dezelfde drie landen plus Italië.

Regels omtrent verkeersluwe zones in Italië (te) onduidelijk

Over Italië gesproken, daar kun je met de auto beter de fotogenieke stadscentra mijden. Verspreid over het land zijn verschillende verkeersluwe zones ingesteld, maar de regels zijn lang niet altijd duidelijk.

"Wie niet per se binnen de zone hoeft te zijn met de auto, kan beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone ingaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi", schrijft de ANWB. Net als in Frankrijk moet je in Italië een veiligheidsvest en gevarendriehoek bij je hebben.

In Zwitserland is dat alleen een gevarendriehoek. Buiten het kanton Genève zijn er nog geen milieuzones.

In Italië kun je maar beter te voet of met het OV naar de stadscentra gaan Foto: ANP

Deense steden weren oudere dieselauto's

Oostenrijk staat bekend om het verplichte snelwegvignet, dat zichtbaar op de voorruit moet zitten. Een digitaal exemplaar kan ook. In dat geval wordt het kenteken van je auto geregistreerd. Overigens wordt het digitale vignet pas achttien dagen na aanschaf geactiveerd. Dat vignet kan je dus niet onderweg in Duitsland nog even 'fixen'. In Oosterijk moet je een gevarendriehoek, veiligheidsvest en verbanddoos bij je hebben. Net als in Duitsland.

Bij onze oosterburen krijg je tevens te maken met milieustickers. Duitse stadscentra zijn over het algemeen alleen toegankelijk met zo'n sticker. Beperk je je in Duitsland tot een doorreis, dan kun je de sticker laten schieten.

In Denemarken ben je met een oudere dieselauto de klos. Daarmee kom je namelijk de milieuzones van onder meer Aalborg, Aarhus en Kopenhagen niet binnen. Personenwagens met dieselmotor uit 2007 en jonger worden nog wel toegelaten.

Reservelampen mee op reis naar Kroatië

In Tsjechië zijn regels eenvoudig. Doet moet je er alleen erg in hebben dat je naast een veiligheidsvest, verbanddoos en gevarendriehoek ook een reservewiel of bandenreparatieset bij je hebt.

In Kroatië gaan ze nog een stap verder. Daar moet je ook voor de caravan of aanhangwagen een gevarendriehoek meenemen. Ook verwachten de autoriteiten dat je reservelampen bij je hebt, net als een reservewiel of bandenreparatieset.

Uitzonderingen worden er gemaakt voor voertuigen met ledkoplampen en zogenoemde run-flatbanden. Dergelijke autobanden hebben een versterkte zijwand, zodat je ook bij het verlies van lucht nog een bepaalde afstand kan afleggen.