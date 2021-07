Een flink aantal Nederlanders zullen ondanks de verslechterde coronasituatie afreizen naar het zuiden. Dat betekent dat de auto ineens met flink hogere temperaturen te maken krijgt, wat een aantal nare gevolgen kan hebben. Dit zijn de belangrijkste tips om problemen met de hitte onderweg en op je bestemming zoveel mogelijk te voorkomen.

Een aantal zaken zijn misschien vanzelfsprekend voor vertrek, zoals de controle van de airconditioning. Niets zo irritant en mogelijk gevaarlijk als puffend van de hitte in de auto zitten. Ook de controle van het koelvloeistofpeil is belangrijk. Laat idealiter het hele koelvloeistofsysteem nakijken, want als je ergens een klein lek hebt, haalt bijvullen weinig uit.

Waar je misschien niet zo snel aan denkt, is dat sterretje in de voorruit dat je altijd nog had moeten repareren. Doe dat vooral voordat je vertrekt, zegt Vishal Durgaram, voorzitter van Stichting Vakgarage. "Materiaal gaat 'werken' bij hoge temperaturen of temperatuurschommelingen. Zie je een sterretje, laat dit dan vooral repareren voordat het een scheur wordt".

Durgaram wijst daarnaast op het belang van de controle van het oliepeil en de kwaliteit van de remvloeistof. "Je moet niet vergeten dat warmte deels via de olie afgevoerd wordt. Controle van de remvloeistof is ook belangrijk, want als er vocht in zit, is werking van remvloeistof minder effectief. De remvloeistof is belangrijk voor een goed functionerend remsysteem. Dat is nodig omdat je dadelijk met een zwaar beladen voertuig in de bergen rijdt", aldus Durgaram.

Ook de werking van de accu wordt door warm weer minder. Waar een nieuw exemplaar nog wel tegen een stootje kan, loop je met een oudere accu meer risico tijdens hitte. Aan de buitenkant van een accu kun je weinig aflezen, dus laat deze voor vertrek nog even nameten. Dan weet je zeker of ie nog voldoet.

Ga niet met uitgedroogde banden op pad

Doordat je met het gezin en bagage onderweg bent, is het voertuig zwaarder. Daardoor zijn goed functionerende schokbrekers nog belangrijker dan onder normale omstandigheden. "Schokbrekers zijn gevuld met olie. Door hitte zal de olie dunner worden. Zijn je schokdempers lek, wat geen APK-afkeurpunt is, dan lekt de olie er sneller uit", legt Durgaram uit.

Ook de juiste bandenspanning is van groot belang als je bepakt en beladen bent. "Door het rijden loopt de temperatuur in de banden sowieso al op en de band zet dan uit. In combinatie met heel warm weer kunnen te zachte banden dan sneller klappen", zegt een woordvoerder van BOVAG.

"Het controleren van de bandenspanning en eventueel bijpompen moet overigens altijd gebeuren als de banden nog koud zijn, dus hooguit na er een paar kilometer mee te hebben gereden", vult de zegsman van de branchevereniging aan.

Durgaram wijst erop dat je ook de leeftijd van de band in ogenschouw moet nemen. "Een oude band heeft misschien nog wel voldoende profiel, maar is ook langer blootgesteld aan de elementen en kan daardoor last hebben van droogtescheurtjes. Deze zijn bovendien niet altijd zichtbaar aan de buitenkant, maar kunnen ook aan de binnenzijde van de band zitten. Bij hitte zet de lucht in de band uit en een uitgedroogde band kan dan sneller klappen".

Ruitenwissers 's zomers minstens zo belangrijk

Over rubber gesproken, controleer ook je ruitenwisserbladen. Het mag inmiddels bekend zijn dat er steeds vaker in steeds kortere tijd heel veel neerslag valt, ook in de zomer. Dan kun je maar beter goed werkende ruitenwissers hebben.

Omdat het oog ook wat wil, is het tijdens de zomervakantie minstens zo belangrijk om vogelpoep zo snel mogelijk te verwijderen. "Zodra het opdroogt, gaat het de lak aanvreten. Zulke plekken blijf je dan zien, dus een bezoek aan de wasstraat is geen overbodige luxe voor het (waarde)behoud van je auto. Een programma inclusief wax beschermt overigens de lak en daarmee krijg je zulke vlekken ook sneller weg", aldus BOVAG.

