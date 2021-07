Voor de aanleg van de Autoroute du Soleil was de Route Nationale 7 in Frankrijk de enige vakantieroute tussen Parijs en de Middellandse Zee. Wat er nu nog van over is gebleven, is bijna 1.000 kilometer aan vergane glorie uit de jaren vijftig en zestig. Drie dagen lang reden we met een Peugeot 404 cabrio uit 1964 door het Frankrijk van vroeger.

Een tijdreis langs de Route Nationale 7 Historique vraagt natuurlijk om een stijlvolle benadering die past bij de nostalgische retrosfeer van de omgeving. Om die reden kozen we voor een dakloze reisgezel die perfect aansluit bij het vakantiegevoel van 1964: een Peugeot 404 Cabrio uit de omvangrijke collectie van Tom Korthals, een Peugeot-verzamelaar uit Vught.

Onze geromantiseerde werkelijkheid begint pas vorm te krijgen in de bosrijke omgeving van Fontainebleau. Het landschap wordt groener en glooiender; de lintbebouwing van de Parijse banlieues maakt plaats voor prachtige kastelen en ingeslapen dorpjes waar de pauzeknop van de vooruitgang al lang ingedrukt is gebleven.

Maar al vrij snel blijkt ook dat het volgen van het oorspronkelijke traject minder vanzelfsprekend is dan het lijkt. Waar de oorspronkelijke RN7 vroeger dwars door alle dorpskernen liep, wordt het hedendaagse verkeer met een ruime boog om de woongebieden geleid.

Tussen de middag werd niet op een fles wijn meer of minder gekeken

Omdat we het uitbundige stuurplezier in het berglandschap van de Auvergne toch wel bij daglicht willen beleven, besluiten we na de dagreis vanuit Nederland de eerste nacht door te brengen in Relais Les 200 Bornes in Pouilly-sur-Loire. Het is een van die typische hotel-restaurants met "station-service" zoals je die in de jaren zestig overal langs de route kon aantreffen.

Letterlijk vertaald betekent 200 bornes 200 kilometer, verwijzend naar de karakteristieke rood-witte kilometerpaaltjes die de route markeerden. Het hotel bevindt zich dus op 200 kilometer afstand van de Franse hoofdstad, maar was dat voor Parijzenaars niet een beetje dichtbij om daar al te stoppen? "Nee hoor", lacht Sandrine Dufour, eigenaar van het stokoude wegrestaurant dat ingeklemd ligt tussen de nieuwe snelweg A77 en de oude RN7.

"In de jaren vijftig en zestig namen toeristen ruimschoots de tijd om van de reis naar het zuiden te genieten. Na 100 kilometer werd er meestal al gepicknickt voor le petit déjeuner en na 200 kilometer werd met gemak een paar uur uitgetrokken voor een copieus driegangenmenu. Vaak hield men daarna de dagreis voor bekeken, want tussen de middag werd niet op een flesje bourgogne meer of minder gekeken. Die traditie van langzaam reizen proberen wij zo veel mogelijk in leven te houden."

De route via de RN7 is soms vrij letterlijk een reis door de tijd

De verkeerschaos van vroeger nieuw leven ingeblazen

De aanleg van de Autoroute du Soleil begon eind jaren vijftig en nam ongeveer vijftien jaar in beslag. Maar zelfs na de voltooiing van het complete noord-zuidtraject bleven de verkeersproblemen op de RN7 zich opstapelen. Alle vrachtwagens bleven namelijk onverminderd gebruikmaken van de tolvrije parallelweg, met alle gevolgen van dien.

In Lapalisse in de Auvergne moesten de inwoners twintig jaar lang protesteren om de aanleg van een rondweg af te dwingen. Maar toen die in 2006 uiteindelijk in gebruik werd genomen, viel meteen ook de belangrijkste bron van inkomsten weg voor de lokale middenstand. Van de ene op de andere dag dreigde Lapalisse op hetzelfde noodlot af te stevenen als al die andere spookdorpen langs het oude RN7-traject.

De definitieve teloorgang van Lapalisse werd uiteindelijk voorkomen door een ludieke actie van striptekenaar en historicus Thierry Dubois, die al jarenlang ijvert voor het behoud van zijn geliefde Route Nationale Historique.

"Toen de nieuwe weg officieel werd geopend, werd ik gevraagd om een leuke insteek te bedenken die de haat-liefdeverhouding met de RN7 symboliseerde. Als ludieke grap hebben we toen de laatste file van Lapalisse georganiseerd", lacht Dubois.

"Met 250 oldtimers die in beide richtingen de jarenlange verkeerschaos nog eens dunnetjes overdeden. Dat werd echter zo'n succes dat "l'Embouteillage de Lapalisse" inmiddels is uitgegroeid tot het grootste klassiekerevenement van Frankrijk. In 2014 mochten we ruim duizend deelnemers uit heel Europa verwelkomen!"

De cabriokap kan naar beneden

Via de Col du Pin Bouchin nemen we afscheid van de Auvergne en buigen we af richting Lyon. Na een tamelijk chaotische zoektocht door het oude stadscentrum wordt ook de overgang naar het mediterrane klimaat stilaan merkbaar. De stoffen kap van de 404 kan nu openblijven, waardoor de neusgaten onmiddellijk worden geprikkeld door de aangename geuren van tijm, lavendel en rozemarijn.

Na Aix-en-Provence krijgen we uitzicht op de Mont Sainte-Victoire, het grijswitte kalksteenmassief. De zilte zeelucht verraadt steeds nadrukkelijker de nabijheid van de Middellandse Zee, maar pas in de afdaling naar Fréjus ontvouwt zich het magistrale panorama van de Côte d'Azur. Niet voor lang, want na de doortocht van de schilderachtige havenstad zigzagt de RN7 opnieuw de bergen in. De eindbestemming lijkt meer dan ooit in zicht, maar de laatste loodjes beloven een tijdrovende klus te worden.

De laatste kilometers langs het goudgele strand van Roquebrune zijn gelukkig de kers op de taart na de mille bornes die we sinds Parijs hebben afgelegd. Het drinkbare water van de Fontaine de la Frontière in Menton laten we voor wat het is. Na drie dagen intens stuurplezier kunnen we eindelijk de fles champagne ontkurken die we tot het eind hebben bewaard. À votre santé.

In de afdaling naar Fréjus ontvouwt zich het magistrale panorama van de Côte d'Azur

