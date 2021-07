Hoewel terreinauto's en SUV's in de volksmond wel vaker jeep worden genoemd, is er maar één auto die die merknaam echt mag dragen. In de Tweede Wereldoorlog speelde hij een hoofdrol bij de bevrijding van Europa en als klassieker is hij nog steeds geliefd.

Tachtig jaar geleden begon in Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, de productie van de oer-Jeep. Het model veroverde Europa, létterlijk. Allereerst zette hij tijdens de Tweede Wereldoorlog voet op Europese bodem als vervoermiddel van de geallieerden. Ook de Russen maakten er destijds gebruik van. Maar de Willys Jeep werd niet alleen een oorlogsheld, hij heeft door de jaren heen ook heel wat harten van liefhebbers veroverd. En dat doet hij tot op de dag van vandaag.

Hoewel: de gemiddelde gebruikte terreinwagen staat 123 dagen bij een autobedrijf tot zich een koper meldt, maar de Willys Jeep in de verkoophal van Björn Brockmannin het Duitse Bremen staat er al dertig jaar. "Toch zal hij ooit zal hij een liefhebber vinden", zegt Brockmann lachend.

Deze Willys Overland M38A1 stamt uit het bouwjaar 1958 en staat hier nu te koop voor 22.900 euro. Onder de motorkap zorgt een 72 pk sterke motor voor de aandrijving. De versnellingsbak heeft drie verzetten. Dit exemplaar is geheel gerestaureerd.

Brockmann trapt met zijn voet op het pedaal van de startmotor (rechts naast het gaspedaal), waarna motor tot leven komt en een stinkende witte wolk produceert. Deze Willys heeft nog geen 35.000 kilometer op de teller en was ooit in het bezit van 'Kriegsmobilmachungs-Standort' Herisau-Ramsen van het Zwitserse leger. Nu staat hij in de verkoophal van Autoland 2000 al jaren te wachten op iemand die zich over hem wil ontfermen. Dat moet toch een keer lukken, zou je zeggen, want er wordt in onze contreien maar zelden een originele Willys Jeep te koop aangeboden.

Kenmerkend voor de klassieke Willys Jeep is het platte dashboard.

Tijdens zijn militaire carrière transporteerde hij van alles en nog wat

De slechts 3,30 meter korte terreinwagen kan ondanks zijn bescheiden vermogen hellingen van 60 procent aan. Particuliere kopers waren in eerste instantie in ons vlakke, veelvuldig met asfalt geplaveide land logischerwijs zeldzaam, maar in Zwitserland was de Jeep van begin af aan een verkoopsucces. Er reden 25.000 exemplaren rond, waarvan een groot deel werd ingezet door het Zwitserse leger.

Tijdens zijn internationale militaire carrière transporteerde de Willys zo ongeveer alles wat de wapenindustrie in de loop der tijd heeft gemaakt, zoals 12,7-millimeter-kanonnen en machinegeweren. De Jeep moet tijdens de Koude Oorlog zelfs een kernwapen van het type Davy Crockett vervoeren. Ook maakte hij in 1962 deel uit van de laatste bovengrondse Amerikaanse atoomwapentest in de woestijn van Nevada.

Hij groeit uit tot het vervoermiddel van de vrije geesten

Maar in de jaren zeventig groeit de Jeep Willys vooral uit tot vervoermiddel van vrije geesten. En de merknaam Jeep wordt intussen een soortnaam. Plotseling heeft iedereen het over een 'Volkswagen-jeep' (Iltis) en een 'Mercedes-jeep' (G-klasse).

Dit jaar blaast hij alweer tachtig kaarsjes uit, die enige echte Jeep. Als je zijn stamboom wilt optekenen, heb je een flink stuk papier nodig. Nadat de American Bantam Car Company in 1940 het prototype heeft gebouwd, wordt de serieproductie gezamenlijk verzorgd door Willys en Ford. In 1953 neemt een zekere Henry J. Kaiser het bedrijf Willys-Overland over. Kaiser, zoon van Duitse immigranten, is beroemd geworden door de bouw van het beroemde schip Liberty in de Tweede Wereldoorlog.

Hij heeft nog steeds matige rijeigenschappen op het asfalt

In 1970 neemt AMC (American Motors) het merk Jeep over van Kaiser, in 1987 volgt Chrysler. Deze fabrikant fuseert vervolgens met Daimler, daarna met Fiat en tegenwoordig noemt het fusiebedrijf dat voortkwam uit FCA en PSA zich Stellantis.

De Jeep maakt het allemaal niet uit, want hij is tot de dag van vandaag trouw gebleven aan zichzelf. Ook na tachtig jaar biedt hij nog steeds een beperkte hoeveelheid comfort en matige rijeigenschappen op het asfalt. Dat doet er echter allemaal niet toe. Wie de voorruit naar voren klapt en de deuren demonteert, typische eigenschappen van het oermodel, ervaart nog steeds het unieke Jeep-gevoel dat geen enkele andere auto biedt.

