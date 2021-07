Zo geliefd als het Franse platteland en de kustgebieden in de zomer zijn, zo gevreesd is de drukte op de (snel)wegen. Komen dit jaar weer de beruchte zwarte zaterdagen in beeld, of zal het juist meevallen door de coronapandemie? Daar lijkt het in Duitsland in ieder geval niet op, want daar wordt gewaarschuwd voor topdrukte.

Als begin juni een voorbode is van wat automobilisten te wachten staat, dan kunnen vakantiegangers hun borst natmaken. Rond de Franse vakantiebestemmingen La Baule, Deauville, Noirmoutier en St. Tropez was er volgens gegevens van TomTom vorige maand al 34 procent meer verkeer dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis.

"Het is dit jaar dus al veel drukker op de Franse wegen met Fransen en toeristen die er in het weekend op uit trekken, mogelijk omdat mensen vanwege COVID-19 liever de auto pakken in plaats van het vliegtuig of openbaar vervoer. Dit belooft wat voor deze zomer en de zwarte zaterdagen die eraan komen", zegt het in verkeersdata gespecialiseerde bedrijf in een reactie.

Afgelopen zaterdag kregen automobilisten en weggebruikers te maken met urenlange vertragingen, onder meer op de A10 vanuit Parijs richting het zuiden, op de A6 richting Lyon en de A7 richting Orange. Ook rond het centraal gelegen Clermont-Ferrand was het druk.

31 juli 2021 wordt dé zwarte zaterdag van 2021

TomTom gaat ervan uit dat de belangrijkste knelpunten dit jaar rond Parijs, Rennes, Bordeaux, Lyon en Nice zullen zijn. De grootste drukte wordt op vrij-, zater- en zondagen verwacht.

"Vooral op de snelweg van Parijs naar Bordeaux en op de Route du Soleil tussen Lyon en Marseille is het vaak druk op zwarte zaterdag", zegt het bedrijf, dat naast de A71/A75 van Clermont-Ferrand naar Narbonne ook de A10 naar Bordeaux aanwijst als plaatsen waar lange files zullen staan. "De wachttijd op de route door de Rhône-vallei tot aan de Spaanse grens (A7/A9) kan ook zomaar vier uur of meer tellen op een zwarte zaterdag".

TomTom verwacht vanwege een combinatie tussen vertrekkend en aankomend vakantieverkeer dat zaterdag 31 juli dé zwarte zaterdag van 2021 wordt. "Andere zwarte zaterdagen waarin je veel extra reistijd kwijt bent en lang in de file zult staan, zijn 17 en 24 juli en 7 en 14 augustus."

Ook de ANWB heeft in zijn zogeheten verkeersdruktekalender (pdf) 31 juli aangemerkt als kandidaat voor "topdrukte". Dat geldt ook voor 7 augustus. Op de andere dagen verwacht de bond dat het "zeer druk" wordt. Daarnaast verwacht de ANWB grote drukte op 1, 6, 8 en 21 augustus.

Aanstaand weekend topdrukte in Duitsland

ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, waarschuwt automobilisten alvast voor aankomend weekend. Dan zullen veel mensen uit de deelstaten Hessen, Rijnland-Palts en Saarland op vakantie gaan. Doordat voor Nederlanders in Regio Midden dan ook de zomervakantie begint, komen daar nog eens veel automobilisten uit ons land bij.

De files zullen vooral op de bekende plekken staan. Denk aan de snelwegen A1 bij Keulen, de A2 bij Dortmund en de A3 en A5 bij Frankfurt. Dat er verder naar het zuiden op de snelwegen A8 bij Karlsruhe en de A9 bij München ook files zullen staan, mag ook geen verrassing heten. Tenslotte waarschuwt ADAC voor drukte op de wegen rond Kassel, Mainz en Koblenz.