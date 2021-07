Begin vorige eeuw, toen de auto nog niet voor het grote publiek bedoeld was, deden carrosseriebouwers goede zaken door auto's naar persoonlijke smaak te creëren. Tegenwoordig is confectie zelfs in de topklasse vanzelfsprekend, maar de Nederlander Niels van Roij blaast het oude ambacht nieuw leven in.

In de vroege jaren van de automobiel was het, zeker in het topsegment van de markt, heel gewoon dat je een chassis kocht en daarmee naar een carrosseriebouwer (of coachbuilder) stapte. Die bouwde er vervolgens - al dan niet op jouw aanwijzingen - een koets omheen. Rolls-Royce kwam zelfs pas na de Tweede Wereldoorlog met zijn eerste af fabriek-model.

Tegenwoordig vinden we het al heel wat wanneer je met allerlei accessoires jouw eigen auto nog een beetje kunt individualiseren. Het aloude ambacht van de koetsbouwer is echter nog niet helemaal uitgestorven. Zo kan je bij de Nederlander Niels van Roij terecht wanneer je iets in de garage wil hebben dat absoluut uniek en volledig op maat is.

Het moge duidelijk zijn dat je een aardige som geld en nog veel meer geduld mee moet brengen, maar dat laatste verdient enige relativering, vertelt Van Roij. "De meeste van mijn klanten vinden het proces ernaartoe minstens zo leuk als het bezit dat erop volgt."

“Mensen die in deze markt zitten, hoeven niets meer te bewijzen.”

Klanten vinden hun weg naar Niels van Roij Design als vanzelf, vertelt hij tegenover GTO Magazine. "Het is een klein wereldje waarin mensen praten over wat ze leuk vinden, dan kom ik een keer ter sprake en word ik via-via ergens uitgenodigd en zo komt weleens iets aan het rollen."

Zo kwam ook de opdracht voor de Breadvan Hommage binnen. "Mensen die in deze markt zitten, hoeven niets meer te bewijzen. Dit is echt een project voor jezelf. De eigenaar van de Breadvan Hommage vindt het leuk als er bewonderaars zijn, maar hij vertelde me dat hij ook weleens volledig wordt afgebrand. 'Ze snappen er niets van, Niels', zegt hij dan. Maar het doet hem niets. Mensen als hij doen dit uit liefde voor de auto. Ze willen iets moois maken."

De Breadvan is er niet alleen voor de sier, hij wordt echt gebruikt, vertelt Van Roij. "Het duurde door corona even wat langer om hem door de TÜV-keuring te krijgen, maar zodra de papieren rond waren, is de klant er meteen mee naar Monza gereden."

Niels van Roij is autodesigner én carrosseriebouwer.

Kleimodellen blijven volgens Van Roij essentieel

Een project bij Niels van Roij Design begint altijd met een aantal gesprekken over het waarom. Van Roij wil weten wat de klant zo bijzonder vindt aan de auto waarvan zijn creatie moet worden afgeleid, en wat de essentie van zijn motivatie is. Verder wordt besproken wat de basisauto wordt en of de klant daarover zelf al een idee heeft. "Soms stuur ik daarin, soms ook niet."

Voor de Breadvan is hij eerst in de geschiedenis van Ferrari gedoken, waarom het project rond de oorspronkelijke Breadvan uit 1962 was ontstaan. "Zo kregen we een heel rijk beeld van die auto uit 1962." Hij zegt het essentieel te vinden om te begrijpen "waarom zo'n auto eruitzag als hij deed" en wat de voorgeschiedenis was.

Toen na talloze schetsen min of meer vaststond hoe de Breadvan Hommage 2021 eruit zou moeten komen te zien, begon het werk van de carrosseriebouwer met het maken van kleimodellen. "Zoiets kost gauw 2, 2,5 jaar. Alles is even belangrijk, we doen de hele auto op de millimeter, van boven naar onder en van links naar rechts."

Ook tijdens dat deel van het proces worden nog regelmatig details aangepast. Kleimodellen blijven volgens Van Roij essentieel, omdat het menselijk oog ontzettend gevoelig is voor veranderingen van richtingen, dimensie en proporties. Dat is volgens hem niet te ondervangen met afbeeldingen, zelfs niet met CAD-modellen uit de computer.

Wanneer uiteindelijk de plaatdelen zijn geklopt, ook een proces met veel herhaling en verfijning, volgt het spuitwerk, dat evenmin een routineklus is. "Door het klopwerk heb je minuscule, maar honderdduizenden deukjes. Als je dat gewoon spuit, ga je dat zien."

Het oog van de meester en het eindresultaat: Niels van Roij Design Ferrari Breadvan Hommage.