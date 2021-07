Net zoals de BMW i3 uit 2013 is ook de nieuwe BMW iX een heel andere auto dan we van dit merk gewend zijn. Hij is bedoeld als vlaggenschip van een compleet nieuwe generatie elektrische BMW's. Eind dit jaar komt hij naar Nederland, maar AutoWeek ging er nu al mee op pad.

"Het doel is tweeledig", legt een ontwikkelingsingenieur de missie van het nieuwe topmodel uit. "Niet alleen moet de iX alle vooroordelen en angsten rondom elektrisch rijden wegnemen als het gaat over reikwijdte, comfort en bruikbaarheid, maar hij moet ook een echte BMW zijn."

"We hebben geen offers gebracht om de auto elektrisch te laten rijden. Hij heeft het comfort en de ruimte van een 7-serie en barst van de innovatie, maar biedt ondertussen nog altijd het rijplezier dat een BMW moet hebben. Hij moet niet alleen nuttig zijn, maar ook aantrekkelijk."

Dat laatste lijkt nog het grootste probleem, want het controversiële design is op sociale media en in de pers niet unaniem positief ontvangen. Ook bijzonder: de klep op de neus kan niet open voor extra bergruimte, zoals in sommige andere elektrische auto's. Alleen het logo kan eraf, daarachter zit de vulopening voor de ruitenwisservloeistof.

In het interieur is vooral de doorlopende bekleding bijzonder

Binnenin doet de iX denken aan een studiemodel: dit oogt wel even anders dan de andere BMW's van dit moment. Vooral de doorlopende bekleding is bijzonder, net als het zeshoekige stuur en de fauteuilachtige zetels. Het dashboard behelst enkel een doorlopend breed scherm waarop alle info wordt getoond. Maar we zien wel een middentunnel met de van BMW bekende iDrive-knop voor centrale bediening van het infotainment.

Een woordvoerder van BMW over die keus: "Touchscreens hebben zeker voordelen, vooral als je stilstaat. Dus is er óók een touchscreen. Maar rijdend voegt een fysieke bedieningsknop heel veel toe, zo hebben ook onze klanten laten weten. Voor ons blijft het daarom en/en."

De achterbank roept dezelfde vibe op als voorin. De luxe zetels halen het wellicht niet bij de losse stoelen in een 7-serie, maar de ruimte zeker wél. Vooral de hoofdruimte is opvallend goed, omdat die in elektrische auto's nogal eens te lijden heeft van de accu's in de bodem.

Zwaartepunt laag gehouden door carbon toe te passen

Eenmaal op weg met de iX voelt hij vanaf het eerste moment stukken kleiner aan dan hij is, al is hij langer dan een X5. We rijden met de xDrive50, die ruim 520 pk heeft dankzij twee elektromotoren. Op de achteras de motor van de iX3 en vóór een gloednieuwe krachtbron. De xDrive40 krijgt 326 pk, maar volgend jaar volgt ook nog een M60 met ruim 600 pk.

Die wordt ongetwijfeld overweldigend, want deze 50 is al zeer vlot. Je gaat al gauw heel hard in deze iX. Het is qua rijden wellicht de enige klacht, want de auto is bijzonder stil en comfortabel, maar ligt evengoed strak op de weg. Door carbon toe te passen in de hogere delen van de carrosserie heeft BMW het zwaartepunt laag gehouden, nog los van de algemene gewichtswinst. En dat is in het weggedrag duidelijk te merken.

Flinke reikwijdte van meer dan 600 kilometer

Met zijn elektrische aandrijflijn heeft de xDrive50-versie genoeg in huis om indruk te maken. Het accupakket is 112 kWh groot, al zal dat netto rond de 105 kWh liggen. Daarmee haal je een WLTP-actieradius van meer dan 600 kilometer, genoeg voor ruim 500 kilometer bij normaal gebruik. De 40 krijgt niet alleen minder vermogen maar ook minder accucapaciteit en moet het doen met 77 kWh. Snelladen kan bij beide auto's: tot 150 kW in de xDrive40 en tot 200 kW in de xDrive50.

Scores waarvoor we drie jaar terug nog op de banken zouden staan, maar de concurrentie in de vorm van Tesla, Audi en Porsche is inmiddels al verder. Jammer, want bij een nieuw vlaggenschip reken je toch een beetje op het verleggen van grenzen.

Alle prijzen en specificaties van deze BMW vind je hier in de database van AutoWeek. Klik hier voor een video van de eerste test van de BMW iX. De volledige eerste rijtest staat in AutoWeek 26, het nummer dat nu in de winkel ligt.