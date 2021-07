Wat is het beste babystoeltje met Isofix-bevestiging? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een autostoeltje is in Nederland verplicht voor kinderen tot 1,35 meter. Er zijn stoeltjes specifiek voor baby's, peuters en kleine kinderen. Maar je hebt ook stoeltjes die voor meerdere leeftijdsfases geschikt zijn. Daarnaast kun je kiezen uit twee verschillende soorten bevestiging van het stoeltje: gordelbevestiging en Isofix-bevestiging.

De Consumentenbond test voortdurend diverse soorten autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 174 verschillende stoeltjes getest die op dit moment verkrijgbaar zijn.

De categorie babystoeltjes met Isofix-bevestiging is voor kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer vijftien maanden. Per stoeltje verschilt het tot welk gewicht of welke lengte van het kind je het kan gebruiken; bij deze stoeltjes is dat vaak ongeveer 13 kilogram of een lengte van zo'n 80 centimeter.

Van de 38 geteste stoeltjes binnen deze categorie komt een stoeltje van Maxi-Cosi als Beste uit de Test. Een model van Joie is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Maxi-Cosi Jade + 3wayFix onderstel

Beste uit de Test met de laagste richtprijs: de Maxi-Cosi Jade met 3wayFix-onderstel.

Richtprijs: 390 euro

Testoordeel: 8,3

Geschikt voor kinderen van: 40-70 cm

Wijze van vastzetten zitje: onderstel met Isofix

Deze Maxi-Cosi is een babystoeltje dat opvalt doordat je kind helemaal plat ligt. Hierdoor kan je kind makkelijker ademen, doordat de borstkas niet samengedrukt wordt. Dit is vooral van belang voor pasgeboren en vroeggeboren baby's. Dit model is dus eigenlijk meer een wiegje dan een stoeltje.

Je plaatst het wiegje dwars op de achterbank. Het wiegje is in vergelijking met andere autostoeltjes wat korter te gebruiken: bij een lengte van 70 centimeter moet je overstappen naar een volgend, 'achteruitkijkend' stoeltje.

Het babywiegje biedt uitstekende bescherming en staat stabiel in de auto. Het plaatsen in de auto is eenvoudig en ook je kind in het wiegje vastgespen of eruit halen is geen probleem.

Het comfort voor je kind is goed en de benen worden goed ondersteund. Je kind ligt prettig en heeft veel ruimte. Verder is het handig dat je de hoes van het stoeltje af kunt halen en in de wasmachine kunt wassen.

Een nadeel is dat het stoeltje, door de zijwaartse plaatsing, extra ruimte in beslag neemt op de achterbank. En je kind heeft slechts beperkt uitzicht.

Ook is het stoeltje best zwaar en kun je het alleen op het meegeleverde onderstel bevestigen. Gebruik je het stoeltje in twee auto's, dan moet je het dus met onderstel en al overzetten. Of je moet er een extra onderstel bij kopen.

NB Er kwamen meerdere babystoeltjes als Beste uit de Test. We lichten hier het babystoeltje met de laagste richtprijs uit.

Beste Koop: Joie i-Level

Beste Koop: de Joie i-Level.

Richtprijs: 200 euro

Testoordeel: 7,9

Geschikt voor kinderen van: 40-85 cm

Wijze van vastzetten zitje: onderstel met Isofix

Dit stoeltje van Joie is goedkoper dan de Maxi-Cosi en kun je ook langer gebruiken. Een voordeel als je liever wat minder geld uitgeeft. Je kunt het gebruiken tot je kind ongeveer anderhalf jaar oud is.

In dit stoeltje zit je kind in achterwaartse richting. Dit is de meest voorkomende positie bij babystoeltjes.

Het stoeltje biedt goede bescherming en staat stabiel in de auto. Je haalt het stoeltje er ook makkelijk in en uit. Ook het vastgespen van je kind gaat eenvoudig.

Het babystoeltje is comfortabel voor je kind. Het zit in een prettige zitpositie en heeft veel ruimte en een goed uitzicht.

Een nadeel is dat het stoeltje, net als de Maxi-Cosi, flink wat ruimte in beslag neemt.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.