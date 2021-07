Per ongeluk de verkeerde brandstof tanken: de Wegenwacht rukt er jaarlijks duizenden keren voor uit. Wat zijn de gevolgen en wat moet je doen als het je overkomt?

De verkeerde brandstof tanken staat bij de Wegenwacht niet in de top vijf van meest voorkomende oorzaken van pech in Nederland. Sterker nog, het aantal keren dat het voorkomt loopt snel terug.

En toch moesten de pechhulpverleners van de ANWB er het afgelopen jaar weer 9.500 maal voor in actie komen. Het jaar ervoor was dat nog dertienduizend keer en in de jaren tot aan 2019 werd er nog veel vaker verkeerd getankt.

Eerder benzine in dieselauto dan andersom

Het tanken van benzine óf diesel lijkt zo vanzelfsprekend, maar een vergissing is blijkbaar zo gemaakt. Bijvoorbeeld als je met een geleende auto onderweg bent en de macht der gewoonte toeslaat bij het tanken. Of als je simpelweg even bent afgeleid.

Bij verkeerd tanken is het waarschijnlijker dat er benzine in een dieselauto terecht komt dan omgekeerd, weet Erik de Vries van de Nederlandse Organisatie van de Energiebranche (NOVE), een organisatie die de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren behartigt.

"Het vulpistool voor benzine heeft een smallere schenktuit. Die past prima in de vulopening van een dieselauto. De schenktuit van het vulpistool voor diesel is wat groter. Probeer je dat bij een benzineauto, dan voel je waarschijnlijk dat er iets niet in orde is", aldus De Vries.

Motor zal vrij snel afslaan

Komt je er tijdens het tanken achter dat je verkeerd zit, rijd dan vooral niet verder, zegt De Vries. Het stukje van de pomp tot aan de parkeerplaats kan in theorie waarschijnlijk nog wel, omdat er nog een restje van de juiste brandstof in de brandstofleiding zit. Dit vermengt zich echter al snel met de foute brandstof. Het is dus zaak zo snel mogelijk de Wegenwacht te bellen. Die hebben er bovendien een 'eenvoudigere' klus aan als de foute brandstof alleen in de tank zit en niet ook al in de brandstofleidingen.

Ben je je van geen kwaad bewust en ga je weer rijden, dan zal je al snel merken dat de motor gaat haperen en uiteindelijk zal afslaan, legt De Vries uit. Het zijn met name de brandstofinjectoren of brandstofverstuivers die onder verkeerde brandstof te lijden hebben.

"Die zijn bij moderne auto's een stuk gevoeliger dan vroeger. Dieselbrandstof heeft een smerende werking. Mede door de ethanol die bij de benzine is gevoegd, worden de verstuivers of injectoren juist ontvet en lopen ze forse schade op."

Verkeerd getankte brandstof via omweg weer terug naar de pomp

De Wegenwacht heeft voor dergelijke pechgevallen een speciaal geprepareerd busje met een installatie om de brandstoftank van het gestrande voertuig leeg te pompen. Dat proces is redelijk tijdrovend, aldus de ANWB. Het neemt zomaar een uur in beslag.

Vervolgens moet de Wegenwacht ook de elektronica van de auto resetten. "Je moet de motor als het ware uitleggen dat de brandstoftank leeg is en weer gevuld kan worden", legt de woordvoerder van de ANWB uit.

De Wegenwacht voert de brandstof vervolgens af. Daarvoor heeft het op de servicecentra speciale voorzieningen, waaronder opslagtanks. De brandstof gaat uiteindelijk weer terug naar de brandstofmaatschappij, die het na recycling weer kan verkopen.

Brandstoflabels in het buitenland herkenbaar

In het buitenland was de kans op het tanken van de verkeerde brandstof in het verleden groter, aangezien er een flink aantal benamingen waren. Sinds 2018 zijn in Europa de brandstoflabels gelijkgetrokken, waardoor zowel je bij de pomp om de hoek als bij het tankstation langs de Autoroute du Soleil dezelfde brandstoffen E5, E10 en B7 aantreft.

Dit zijn de etiketten voor respectievelijk Super Plus 98, Euro 95 en diesel. Daarnaast zijn de labels voor benzine rond en die voor diesel vierkant. Gasvormige brandstoffen zoals lpg en Waterstof hebben een ruitvormig etiket.

E10-benzine bestaat voor 10 procent uit bio-ethanol, een alcohol die wordt gemaakt van natuurproducten zoals mais en riet- en bietensuiker. Door het aanlengen met bio-ethanol komt er bij de ontbranding van de benzine tot 2 procent minder CO2 vrij.

Het gros van het Nederlandse wagenpark is geschikt voor E10. BOVAG schat dat ongeveer 700.000 voertuigen mogelijk last kunnen krijgen van de omschakeling naar E10. Heb je zo'n auto en tank je toch E10, dan loop je niet heel veel risico.

"Als je het een keertje tankt, bijvoorbeeld om naar het volgende tankstation te komen waar je wel voor E5 terechtkunt, dan moet dat goed gaan. Tank in zo'n situatie daarom een beetje van E10, zodat het zich kan vermengen met de E5 die je nog in de tank hebt. De hele vakantie door alleen E10 tanken is geen goed idee", zegt De Vries.