De autovakantie is veruit favoriet deze zomer en ongetwijfeld zullen sommige vakantiegangers weer de neiging hebben om de auto tot de nok toe vol te proppen met bagage. Dat maakt de rit naar de bestemming er vaak niet veiliger en comfortabeler op. Met deze tips ga je verantwoord op weg.

Het lijkt zo simpel: achterklep open, bagage erin en op pad met het gezin. Maar met een partner op de bijrijdersstoel en twee uit de kluiten gewassen pubers op de achterbank ben je al snel ruim 200 kilo zwaarder. En dan is de bagage nog niet meegerekend. Daar moet je rekening mee houden, omdat je een auto niet naar hartenlust kan beladen.

Op het kentekenbewijs staat namelijk een maximale toegestane massa vermeld. Hoeveel je mee kan nemen, bepaal je door het getal bij 'massa rijklaar' van de toegestane massa af te trekken. Is dat laatste getal een gewicht van 1.700 kilo en weegt de auto rijklaar 1.300 kilo, dan blijft er dus 300 kilo over voor belading. In het bovenstaande voorbeeld blijft er dus 'slechts' 100 kilo over voor bagage.

Wat ook niet onvermeld mag blijven, is dat je met bijna 400 kilo extra aan boord niet meer zo vlot bent. Dat rijdt minder prettig en kan zelfs gevaarlijk zijn. Even snel invoegen gaat misschien niet meer zo eenvoudig. En uiteraard is bij een noodstop ook je remweg langer. Daarnaast is een hogere bandenspanning vereist om de massa van het voertuig beter onder controle te kunnen houden. Een auto met extra belading reageert namelijk anders bij bijvoorbeeld een uitwijkmanoeuvre dan een voertuig in onbeladen toestand.

Houd zaken die je nodig hebt binnen handbereik

Maar goed, terug naar de bagage. Het is allereerst goed om selectief te zijn. Heb je werkelijk alles nodig dat in de hal staat? Moet echt elk gaatje dichtgestopt worden met bagage? Je zou gewicht kunnen besparen. Daarnaast houd je ruimte over voor souvenirs om mee terug naar huis te nemen.

Om zoveel mogelijk controle te houden doe je er verstandig aan om zware items zoveel mogelijk onder in de bagageruimte en zoveel mogelijk naar achteren te plaatsen. Zo houd je het zwaartepunt laag, wat de wegligging ten goede komt. Heb je kleine kinderen waardoor de voetenruimte op de achterbank onbenut blijft, dan is dat ook een goede plek voor zwaardere stukken.

Daarnaast is het eerder wegstoppen van de minder buigzame of harde items ook een goed idee. Net achter de achterklep wil je namelijk ruimte overlaten voor zachte bagagestukken, zodat je de klep wat makkelijker dicht kan drukken mocht dat nodig zijn. Een andere stelregel is om alles wat je pas op je bestemming nodig hebt, ook verder achterin te plaatsen.

Op die manier blijven zaken die onderweg van pas komen, zoals een picknickdeken, frisbee of tennisbal, binnen handbereik. Zorg er ten slotte voor dat dergelijke losse items ook ingepakt zijn, want niets is zo irritant als gevaarlijk spul dat los rondslingert.

Als je op vakantie gaat, laat je de hoedenplank meestal thuis. Maar zodra deze niet meer in de auto zit, komt de bagage al snel boven de achterbank uit. Dat hoeft dankzij hoofdsteunen achterin niet per definitie een probleem te zijn. Dat wordt het wel als er bij hard remmen van alles op de achterbank of zelfs voorin terechtkomt. Ook om die reden is het belangrijk om zoveel mogelijk ook echt in te pakken.

Stop niet te veel in je dakkoffer

Een dakkoffer kan uitkomst bieden als je ruimte tekortkomt achter in de auto. Kijk voor montage eerst wat de maximale dakbelasting van de auto is. Dit staat niet op het kentekenbewijs, dus raadpleeg hiervoor het instructieboekje van de auto.

Is dat 75 kilo, vergeet dan niet het gewicht van de koffer en inhoud van dat getal af te te trekken. Ter illustratie: bij een 15 kilo wegende koffer en dakdragers van nog eens 10 kilo, blijft een laadvermogen van 50 kilo over.

Probeer het gewicht in de dakkoffer zo laag mogelijk te houden. Als er al iets van gewicht de koffer in moet, dan bij voorkeur in het midden. Houd er verder rekening mee dat deze dakkoffers nooit helemaal waterdicht zijn. De strandlakens zomaar in de koffer leggen is daarom geen goed idee.

