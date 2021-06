Reizigers per zelfrijdende shuttle van metrostation naar kantoor vervoeren klinkt als toekomstmuziek. Transdev, waar onder meer openbaarvervoerbedrijf Connexxion onderdeel van is, doet het echter al jaren. Inmiddels stoomt het bedrijf de derde generatie voertuigen klaar. NU.nl nam contact op met projectmanager ParkShuttle Michael Calf om te vernemen wat de stand van zaken is.

Mensen uit de regio Rotterdam zullen de ParkShuttle wel kennen. Connexxion vervoerde er met Nederlands eerste autonome shuttle reizigers van de P+R Kralingse Zoom en het gelijknamige metrostation via een eigen route naar het nabijgelegen bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel. Toen medio 2019 de tweede generatie van de shuttle uit de dienstregeling gehaald werd, was de verwachting dat de nieuwe exemplaren snel ingezet zouden worden. Het liep anders, maar niet zonder goede reden.

"Het lijkt zo simpel: je haalt de oude exemplaren van de baan en laat de nieuwe voertuigen erop los. Dat is dus niet helemaal waar", zegt Calf. Transdev wil de shuttles op termijn met het overige verkeer laten mengen en niet alleen meer over een eigen parcours laten rijden.

"De weg naar gemengd verkeer willen we in één keer afleggen. Daarom willen we dat de shuttles direct zo worden gebouwd dat ze vanaf de eerste inzet - ook al zal dat aanvankelijk nog op de eigen baan zijn - kunnen gaan voldoen aan alle regels en toelatingseisen voor de inzet tussen het overige verkeer", legt Calf uit.

De ParkShuttle moet zich op termijn tussen het overige verkeer gaan begeven. De ParkShuttle moet zich op termijn tussen het overige verkeer gaan begeven. Foto: Transdev

Geen uitspraken meer over planning

Dat is niet alleen spannend voor Transdev zelf, maar ook voor partijen als de RDW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Temeer er in de wereld weinig tot geen ervaring is opgedaan met autonome voertuigen van dergelijke grootte. De derde generatie ParkShuttle is namelijk geschikt voor 22 personen en weegt ongeveer 4,5 ton.

Mede daardoor doet Transdev geen uitspraken meer over wanneer we de ParkShuttle terug kunnen verwachten. "Dat hebben we in het verleden wel geprobeerd, maar het is gewoon lastig omdat je met een innovatief product bezig bent. Elke stap moet heel zorgvuldig gezet worden. Je kan niet zeggen: over twee weken wil ik dat deze sensor werkt. We lopen nu in het tempo dat we kunnen. Dan moet je denken aan ploegendiensten, zodat er tot in de avonden gewerkt wordt."

Mede om die reden gaat Transdev de weg naar de inzet met het overige verkeer in stappen afleggen. "We zetten de zes nieuwe voertuigen eerst op het bestaande 1,8 kilometer lange traject in. Vervolgens gaan we met een zevende exemplaar oefenen met het overige verkeer. Daarmee gaan we de RDW en andere betrokken overtuigen dat we een veilig en goed product hebben dat aan alle regels voldoet. Om aan te tonen dat de shuttles nu al veilig zijn is onder meer een onafhankelijke partij ingezet voor een zogeheten Independent Safety Assessment (ISA)", aldus de projectmanager.

Het interieur doet een stuk hoogwaardiger aan, aldus de vervoerder. Het interieur doet een stuk hoogwaardiger aan, aldus de vervoerder. Foto: Transdev

De claxon blijft aanwezig

Zodra de shuttles eenmaal rijden, zullen de reizigers volgens Calf een aantal veranderingen ervaren. Zo moet de rijervaring een stuk vloeiender zijn, onder meer tijdens het optrekken en afremmen. Dankzij beweegbare assen kan het nieuwe voertuig ook een klein beetje zijwaarts manoeuvreren, zodat het dichter bij het perron kan arriveren. Dit moet het voor reizigers in een rolstoel eenvoudiger maken om in het voertuig te komen. Daarnaast is er speciale aandacht geweest voor frisse lucht. "Dat hadden we al bedacht, maar het kwam door het coronavirus nog meer van pas."

Aan de operationele kant kunnen er dankzij een hogere maximum snelheid van 40 kilometer per uur meer ritten op een dag gemaakt worden. Daardoor wordt het mogelijk om meer dan de tweeduizend reizigers te vervoeren die de tweede generatie per dag bediende. Dankzij een verbeterd laadproces - tijdens het instappen kan het voertuig via een stroomafnemer aan de onderzijde bijladen terwijl de reizigers instappen - kan de derde generatie ParkShuttle de hele dag door rijden. Transdev wil tijdens de spits elke 2,5 minuut een voertuig laten rijden. In de daluren komt de ParkShuttle elke 6 minuten voorrijden.

Hoe hoog Transdev ook inzet met de nieuwe ParkShuttle, één ding blijft bij het oude. Zo is ook de technologisch vooruitstrevende voertuig van de derde generatie voorzien van een claxon. Calf: "De operators hadden een lijst gemaakt met zaken die ze graag terug zouden zien op het nieuwe model. De claxon stond er ook weer op. En terecht, het kan zijn dat er iemand op de baan loopt. Ook hebben we weleens last gehad van konijnen of eenden. De claxon zal ongetwijfeld van pas komen."